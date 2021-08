IKKE STILLINGSKRIG: Helseminister Bent Høie og leder Lill Sverresdatter Larsen har har funnet hverandre i arbeidet med å gi flere hele stillinger. Foto: Helge Mikalsen

Høie og sykepleierne: Går sammen for å få flere hele stillinger

ARENDAL (VG) Her er et nytt par som skal kjempe for hele stillinger i Norge: Helseminister Bent Høie (H) og sykepleier-leder Lill Sverresdatter Larsen.

Venstresiden har i valgkampen krevd at alle i offentlig sektor som vil skal få jobbe heltid.

I dag går helseminister Bent Høie ut i VG og lover at han på vegne av Høyre vil ta et krafttak for å øke andelen heltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren.

Han gjør det gjennom to grep:

– Jeg vil i neste oppdrag til Helseregionene instruere dem om å intensivere arbeidet med å øke deltidsstillinger til heltid, sier han.

Grep nummer to:

– Jeg vil sette ned et partssammensatt utvalg, hvor vi trekker med Sykepleierforbundet og andre sentrale parter i arbeidslivet, for å lage en felles plan for hvordan vi skal få opp andelen heltid.

– Vi har lyttet

Han sier partene er nødt til å trekke i lag.

– Vi har lyttet til Norsk Sykepleierforbund som mener at deltidsproblemet må sees i sammenheng med arbeidsdeling, bemanning, vikarbruk og turnus og at dette må finne sin løsning ved at partene setter seg ned rundt samme bord for å finne løsninger.

– Vi har fått opp andelen heltidsstillinger noe, men farten er for sein. Vi har en enorm utfordring i å beholde ansatte i helsetjenesten og å rekruttere nye. Da kan vi ikke ha så mange i deltidsstillinger, det er heller ikke bra for pasientene, sier Høie.

Her er deler av mandatet til utvalget: Et partssammensatt utvalg skal legge frem løsninger, for å få en heltidskultur i helse- og omsorgstjenestene i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Utvalget vil få i mandat å se heltid i sammenheng med behovet for bemanning,fremtidsrettet arbeidsdeling mellom ulike profesjoner, redusert vikarbruk og en turnus som tar hensyn til behovet for balanse mellom arbeid og fritid. Bemanningsnorm er ett av virkemidlene utvalget kan vurdere. Utvalgets mandat og sammensetning vil forankres med partene, og målet er at de kan starte sitt arbeid snarlig, da situasjonen krever handling. Utvalget skal både vurdere fordeler og ulemper ved ulike virkemidler Vis mer

– Det nye er at vi skal gjøre dette sammen og at vi skal se alle elementene i en sammenheng, sier Høie.

– Sterkt signal

Larsen er fornøyd.

– En slik instruks han vil gi er et veldig sterkt signal ut til foretakene. Det er veldig bra, fordi det haster veldig.

Hun sier veien er lang.

– Vi ser at det å si heltid og knipse og tro at det skjer. Men det skjer ikke av seg selv. Nå skal vi se alle elementene som påvirker hverdagen og har stor tro på at vi kan få til noe.

Hun sier det må jobbes kjapt.

– Fordi situasjonen er dramatisk, sier hun og viser til flere forhold:

En rapport som arbeidsgiverorganisasjonen KS har utført, viser at deltidsansatte i helse- og omsorgstjenestene i snitt har en stillingsstørrelse på 57 prosent.

FELLES LØFT: Lill Sverresdatter Larsen sier hun forventer at både en borgerlig og en rødgrønn regjering vil være med på en bred utredning for sikre et felles løft i kampen for hele stillinger. Foto: Helge Mikalsen

Dersom alle deltidsansatte i alderen 30–60 år fra denne sektoren hadde jobbet heltid, ville det utgjort om lag 32 700 flere årsverk.

– Denne situasjonen ikke er bærekraftig for velferdssamfunnet vårt. Det er også dårlig for likestillingen og en utfordring for kvaliteten i tjenesten, sier Høie.

Vi møter dem på et hotellrom i Arendal, under Arendalsuka.

De viser også til en rapport fra forskningsstiftelsen FAFO, som viser at tjenestene blir bedre med flere heltidsstillinger.

– Uavhengig av hvem som sitter i regjering

Larsen sier hun håper at også en eventuell rødgrønn regjering vil være med på en slik utredning.

– Dette er viktig å få til, uavhengig av hvem som sitter i regjering. Vi er veldig fornøyd med at et parti som Høyre nå er så tydelig på behovet.

– Høie, venstresiden krever flere heltidsstillinger: Gjør du dette for å ta luven av deres krav i valgkampen?

– Vi har jobbet med dette i åtte år og fått bedre resultater enn det de rødgrønne fikk til på sine åtte år, sier Høie og legger til:

– Vi er like opptatt av dette som dem. Problemet er at det ikke finnes noen quick fix. En lovendring, slik Ap foreslår, er heller ikke det. Tingene må sees i en sammenheng. Derfor har vi lyttet til Sykepleierforbundet, som ønsker en bred vurdering.

– Vi skulle ønske det hadde kommet før

– Er det troverdig at Høyre fremmer dette nå i valgkampen?

– Vi skulle ønske det hadde kommet før, men til deres forsvar skal det sies at de har stått i endel andre ting det siste halvannet året, som har tatt mye av deres tid, sier Larsen, med henvisning til pandemien.

Hun legger til:

– Det viktige for oss er at vi får en tverrpolitisk løsning.

VG har spurt Ap om kommentar til saken fra tirsdag formiddag, men har foreløpig ikke fått svar.