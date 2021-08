Derfor var ikke T-bane-skytteren bak lås og slå

Da 34-åringen ble dømt i januar i år, ønsket politiet forvaringsstraff. Men statsadvokaten satte en stopper for det.

Av Ådne Husby Sandnes

I 2011 ble 34-åringen som er siktet for to drapsforsøk etter T-bane-skytingen, dømt til forvaringsstraff med minstetid på fire år.

Da hadde han slått en mann gjentatte ganger i hodet og i ansiktet med et jernrør i 2009. Fornærmede overlevde fordi han fikk umiddelbar helsehjelp.







I 2011, som 24-åring, var siktede allerede domfelt tre ganger tidligere, deriblant for grov vold.

– Jeg stiller spørsmål ved at en mann med forvaringsdom sitter og venter på soningskø. Han er farlig, og det har han alltid vært. Jeg forstår ikke hvorfor han har kommet ut, sa mannen som ble slått med jernrør til VG mandag.

I 2018 ble den siktede 34-åringen løslatt fra forvaring.

Forvaring er fengselsstraff uten en endelig slutt-tid. Den skal beskytte samfunnet mot de farligste lovbryterne. Det må gjøres en sikkerhetsvurdering av om slike fanger kan slippes fri.

Allerede sommeren 2019, bare måneder etter løslatelsen, slo 34-åringen en mann i ansiktet slik at han fikk en nerveskade. I januar i år ble han dømt for dette, samt vold og trusler mot politiet og en rekke andre voldshendelser, til fengsel i ett år.

Under etterforskningen av disse sakene ble det vurdert hvorvidt man skulle begjære ny forvaringsstraff.

Under denne prosessen mente en sakkyndig at mannen hadde betydelig økt voldsrisiko.

Politiet gjorde det klart at de ønsket at mannen skulle få forvaringsstraff, og innstilte på det.

Det var statsadvokat Monica Krag Pettersen som hadde siste ordet i spørsmålet.

I motsetning til politiet, falt hun ned på at de strenge vilkårene ikke var oppfylt.

– Forvaring er den mest alvorlige straffereaksjon vi har. Det er strenge vilkår og også vanskelige vurderinger, som blant annet innebærer at man må foreta en vurdering av risiko fremover i tid.

– Etter en grundig vurdering kom jeg til at vilkårene for forvaring ikke var oppfylt i 2019. Når jeg ikke fant at vilkårene var oppfylt bygget det på at de straffbare forholdene han den gang var siktet for ikke var blant de mest alvorlige og at drapsforsøket han var domfelt for, og som var grunnlaget for forvaringsstraffen i 2010, lå over ti år tilbake i tid, sier Krag Pettersen til VG.

Under etterforskning av sakene fra 2019 hadde ikke politiet begjært 34-åringen varetektsfengslet på bakgrunn av gjentagelsesfare, noe som er vanlig i saker hvor det begjæres forvaringsstraff. Krag Pettersen bekrefter at også dette var en del av vurderingen den gangen.

– Hva tenker du i dag om vuderingene du foretok den gang?

– Når vilkårene for forvaringsdom er så strenge innebærer det at vi må leve med en viss risiko. Vurderingen i 2019 måtte bygge på de opplysningene som forelå den gang. Og som nevnt ble spørsmålet vurdert grundig, men uten at jeg altså fant at vilkårene for å fremme saken som forvaringssak var oppfylt, svarer statsadvokaten.

34-åringen var i utgangspunktet innkalt til soning 26. juli i år – men fikk denne utsatt til 26. august. Han skulle altså ha begynt soningen ti dager etter skytingen.

Tirsdag ble mannen varetektsfengslet i fire uker.

Det skal ikke ha vært noen relasjon mellom de involverte. Likevel skal 34-åringen ha avfyrt flere skudd mot de to ofrene. Det var også flere andre personer inne i vognsettet da hendelsen skjedde.

Mannen erkjenner å ha skutt de to unge mennene, men erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk. Han mener å ha handlet i selvforsvar etter et basketak.

Overfor Avisa Oslo har ikke fengselet ønsket å kommentere hva som var grunnen til at mannen fikk utsatt soning. Avisen skriver at soningskøen per 9. august var 954 dommer. I snitt har de som står i kø, stått i kø i 71 dager.

Advokat Daniel Storrvik forsvarer mannen.

– Det er et viktig grunnprinsipp i norsk strafferett at man skal straffes for det man faktisk har gjort. Det er derfor riktig at det skal svært mye til å fengsle noen for noe som ikke har skjedd, sier Storrvik om forvaringsvurderingen, og legger til:

– Når det hadde gått så lang tid mellom de straffbare forholdene og hovedforhandlingen som det hadde i den aktuelle saken, er jeg enig med statsadvokaten i at det var riktig ikke å nedlegge påstand om forvaring i januar 2021.