DOMFELT: Den tidligere advokaten Amir Mirmotahari ble avslørt av VG i juni 2016. Nå er han dømt til fengsel av Borgarting lagmannsrett. Foto: Kristiansen, Tore

Skjerpet straff – Eksadvokat dømt til 11 år i fengsel

Amir Mirmotahari (44) er dømt for å ha inngått avtaler om å drepe en tidligere klient og kidnappe et voldtektsoffer.

Publisert: Nå nettopp

«Mirmotahari har misbrukt tilliten grovt, og sterke allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon», står det i dommen som ble offentliggjort i dag.

Mirmotahari anket dommen han fikk i Oslo tingrett i 2019 på 10 år. Anken førte ikke frem på noen punkter og lagmannsretten skjerpet straffen til 11 år i fengsel.

«I skjerpende retning må det legges vekt på at flere av forholdene er begått i egenskap av advokat og offentlig oppnevnt forsvarer. Tiltalte har på den måten motarbeidet den

garantisten for rettssikkerhet som han skal være, og det er svært alvorlig når en av rettens sentrale aktører har opptrådt på denne måten.» konkluderer lagmannsretten.

VG-avsløring

Tidligere i høst nektet Mirmotahari skyld for nesten alle postene i den omfattende tiltalen. Han har kun tilstått noen forhold som gjelder økonomisk kriminalitet og et brudd på taushetsplikten.

44-åringens forsvarer, advokat Bernt Heiberg, sier Mirmotahari er dypt uenig i lagmannsrettens bevisvurdering og rettsanvendelse.

– Han fastholder at han er uskyldig og dommen vil bli anket.

– Hva tenker dere om at straffen ble skjerpet i lagmannsretten?

– Mirmotahari er klar på at han er uskyldig. Om han uriktig dømmes til 10 eller 11 år fengsel er av mindre betydning, sier Heiberg.

16. JUNI 2016: Her er Amir Mirmotahari avbildet i en bil i ved sitt tidligere advokatkontor i Rosenkrantz’ gate i Oslo. Senere samme dag ble han pågrepet av politiet. Foto: Hansen, Frode

Straffesaken mot Mirmotahari startet opp i juni 2016, etter at VG avslørte at han ba torpedoen Raein Rueintan om å kidnappe offeret i en voldtektssak. Den tidligere advokaten var forsvareren til en av voldtektsmennene.

Torpedo-samtalen ble tatt opp på lyd, og på opptaket kom det frem at målet var å holde offeret unna den kommende rettssaken – og på den måten få hele voldtektssaken henlagt.

44-åringen la ned advokatvirksomheten sin og ble pågrepet av politiet dagen etter VGs avsløring.

Siden den gang har saken mot den tidligere advokaten bare vokst i omfang. Oslo-politiets etterforskning hadde kostet om lag 50 millioner kroner fra til tingrettens behandling og at summen «nå ligger vesentlig høyere enn dette», ifølge den ferske dommen. Av dette må Mirmotahari betale 250.000 kroner i sakskostnader.

Motiv

44-åringen er dømt for å ha inngått en avtale om å drepe sin tidligere klient – torpedoen Raein Rueintan. Lagmannsretten peker på at lydopptaket var motivet for drapsplanene.

«Opptaket ble et stort problem for Mirmotahari, da han forsto at noen satt på opptak av hans samtale med Rueintan i møtet på advokatkontoret 20. mai 2015. Han visste at det ville være helt ødeleggende for ham, da opptaket omhandler en svært alvorlig og inngripende straffbar handling (forbund om frihetsberøvelse), og et forsøk på inngåelse av avtale om frihetsberøvelse. Mirmotahari gjorde derfor alt som sto i hans makt for å hindre offentliggjøring, eller at politiet fikk tak i opptaket. Opptaket er grunnlaget for flere av tiltalepostene.», står det i dommen.

Totalt betalte Mirmotahari 114.000 kroner til den utpekte leiemorderen, ifølge Borgarting lagmannsrett.

«Lagmannsretten har etter en totalvurdering av bevisene kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at det ble inngått en endelig avtale mellom tiltalte og NN (utpekt leiemorder) om å drepe Raein Rueintan. NN mottok penger, totalt 114 000 kroner for å gjøre dette. Avtalen var at han skulle motta resterende betaling når drapet var utført.», står det i dommen.

Selv om ikke den utpekte leiemorderen hadde til hensikt å fullbyrde avtalen – altså begå drapet – skal Mirmotahari straffes, mener retten:

«Tiltalte inngikk forsettlig – med hensikt – en endelig avtale med NN om at Rueintan skulle drepes. Avtalen var alvorlig ment fra Mirmotaharis side. Han gjorde det med vitende og vilje og forsto hva han gjorde.»

Dom: Ville kidnappe voldtektsoffer

Mirmotahari er også dømt for å inngått en avtale om å kidnappe et offer i en voldtektssak som skulle behandles i Oslo tingrett i mai 2015.

Ifølge dommen ble avtalen ble inngått med en den ene tiltalte i saken – en rumensk mann som 44-åringen var forsvareren til.

«Mirmotahari handlet forsettlig. Han inngikk med hensikt avtalen (forbund) med NN (den rumenske mannen) om bortføring og neddoping av NN (offeret i voldtektssaken). Mirmotahari inngikk avtalen med vitende og vilje, og han visste at avtalen var alvorlig ment», står det i dommen.

Videre er 44-åringen dømt for å ha forsøkt å hyre torpedoen Raein Rueintan inn for å gjennomføre kidnappingen og neddopingen.

«Lagmannsretten finner det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at Mirmotahari hadde forsett om å inngå forbund med Rueintan om å kidnappe og neddope, NN (offeret i voldtektssaken)», står det i dommen.

Dømt for en rekke forhold

I tillegg til drapsforbund og forbund om kidnapping, er Mirmothari domfelt for:

Vitnepåvirkning

Motarbeiding av rettsvesenet

Brudd på kontaktforbud

Brudd på taushetsplikt

Krenking av rettsavgjørelse

Medvirkning til uriktig forklaring

Flere økonomiske forhold

