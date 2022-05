PÅ VEI OPPOVER: Prisene stiger for dem som vil komme i første rekke til Tusenfryds største attraksjoner. Fornøyelsesparken selger nå ekspresspass til 300 kroner ekstra.

Tusenfryd om ekspresspass: − Ikke et nytt fenomen i Norge

Tusenfryd får kritikk for å øke klasseskillene i Norge med sine nye ekspresspass. Men også Dyreparken i Kristiansand lar besøkende betale for å slippe kø til noen forestillinger – og har gjort det siden 2015.

Kritikken har haglet etter at det ble kjent at Tusenfryd nå selger ekspresspass for besøkende som vil slippe kø.

De som er villig til å betale 300 kroner ekstra kan nå slippe foran resten i køen til åtte av fornøyelsesparkens største attraksjoner. Prisen kommer i tillegg til inngangsbilletten på omtrent 440–500 kroner.

Foreløpig selger Tusenfryd 50 ekspresspass daglig. Parken utelukker ikke at det kan bli flere dersom ordningen viser seg å være vellykket.

Info Tusenfryds ekspresspass: Slik fungerer det Passene gjelder kun for parkens åtte største attraksjoner. Alle utenom én av disse krever at personen er over 120 cm høy, som betyr at ordningen vil være mindre aktuell for småbarnsfamilier.

Passene kan ikke forhåndsbestilles, men må kjøpes ved inngangen til parken.

Ordningen trådte i kraft forrige uke og ifølge markedssjef Erik Røhne Andersen har de solgt 49 pass på det meste, ett på det minste.

Av parkens 6000 solgte pass i helgen, utgjorde ekspresspassene altså under 1 prosent. Vis mer

– Generell dårlig utvikling i samfunnet

Så langt har ordningen stort sett høstet kritikk:

– Tusenfryd erklærer at det er pengene som rår, og at de økte forskjellene er noe Tusenfryd har tenkt å sko seg på, skriver samfunnsviter, jurist og trebarnsmor Cecilie Hellestveit i Aftenposten.

Oslo-kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) sier tendensen reflekterer en «generell dårlig utvikling i samfunnet».

– Det er sånne konsepter som gjør at man kjenner på forskjellene i samfunnet, sier Gamal til NRK.

Også VGs kommentator kaller ordningen «unorsk» og advarer om at den vil føre til økte klasseskiller, også mellom barn.

– Ikke nytt fenomen i Norge

Tusenfryd eies av det store, spanske selskapet Parques Reunidos, som driver en rekke fornøyelsesparker i Europa og verden for øvrig.

Mens ekspresspass har eksistert lenge i en rekke andre land, skal Tusenfryd være den første norske fornøyelsesparken som innfører slike pass i Norge.

– Jeg forstår at enkelte reagerer på det, men var ikke forberedt på at en så massiv kritikk skulle komme, sier Tusenfryds markedssjef, Erik Røhne Andersen, til VG.

– Men vi lytter til all kritikken vi får og tar det med i vurderingen videre.

Han viser til at det allerede finnes lignende ordninger for å slippe kø på ferger, fotballkamper og konserter.

– Vi ser ikke dette som et nytt fenomen i Norge, sier han.

– Vurderer jevnlig ekspresspass

Også Dyreparken i Kristiansand tilbyr billetter for besøkende som vil slippe kø til forestillinger.

«Mot å betale et lite gebyr for en forhåndsreservasjon, er du sikret plass på det tidspunkt som passer best for deg», står det på Dyreparkens nettside.

Bilettene til Dyreparkens forestillinger koster 50 kroner per person (60 kroner i høysesong), mot Tusenfryds ekspresspass til 300 kroner.

– Er ikke dette en type ekspresspass?

– Egentlig ikke, sier Dyreparkens markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken Bjørnstad Schjøtt til VG.

Hun understreker at ordningen kun gjelder to av parkens mange opplevelser.

– Vi har selv vurdert og vurderer jevnlig om ekspresspass er noe for oss også. Men enn så lenge fortsetter vi med samme praksis som vi har gjort siden 2015, sier hun.

Info Slik fungerer det i Dyreparken: Ordningen gjelder «Syng med Kaptein Sabeltanns sjørøvere» og «Hakkebakkeskogen» (her er det to ulike show, «Reisen gjennom Hakkebakkeskogen» og «Klatremustur i Hakkebakkekogen»).

Halvparten av billettene til de aktuelle forestillingene er gratis og man kan stille seg i kø for å få dem.

Den andre halvparten legges ut for salg i forkant. De koster 50 kroner per person, 60 kroner i høysesong.

Hvis det er igjen forhåndssalgs-billetter på forestillingsdagen, omgjøres de til gratisbilletter. Vis mer

KAN RESERVERES: Foreldre som ønsker å være sikre på å få med seg dagforestillingen med Kaptein Sabeltann, kan reservere billetter på forhånd.

Setereservasjons-ordningen ble innført først for «Hakkebakkeskogen» på grunn av begrenset kapasitet, forklarer kommunikasjonsdirektøren.

– Nå som prisene øker og mange har mindre å rutte med, vurderer dere å fjerne ordningen?

– Nei, enn så lenge gjør vi ikke det. Vi ser at det er ledige plasser til forestillinger nesten hver dag, så lenge man er fleksibel på tid, sier hun.

– Har dere forståelse for at det kan være frustrerende for noen foreldre at andres barn slipper å stå i kø, mens de ikke har råd til å gi sine barn samme opplevelse?

– Vi forstår godt at det å dra til fornøyelsesparker er krevende for mange fordi det koster mye penger, vi håper og tror at vi med vårt store tilbud av opplevelser i parken gir de som kommer til oss en god opplevelse.