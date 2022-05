PASSKAMPEN: Politiet klarer ikke levere pass til alle som ønsker det før ferien, men mener hovedproblemet er at leverandøren ikke får produsert nok pass. Den siste uken har det tidvis vært lange køer utenfor Grønland politistasjon i Oslo.

Politiet kunne lagt ut flere passtimer i mai: − Var ikke noe vits

Flere nordmenn kunne kommet seg inn i passkøen i mai, men Politidirektoratet mente de heller skulle vente.

«Det må ikke legges ut flere timer for mai», skriver Politidirektoratet i et brev til distriktene 12. mai, som VG har fått innsyn i.

På samme tid florerte det av mediesaker om de lange ventetidene og passkrisen.

Politiet planla å sende sms til alle som hadde bestilt time før sommeren, for å få dem som ikke trengte pass til å avbestille.

Men de skriver i brevet at de vil oppfordre folk til ikke å møte opp - fremfor å avbestille - «for å hindre at avbestilte timer blir booket av nye søkere».

- Det var fordi vi så at det ikke var noe vits i å legge inn flere timer, for det bygger seg opp for lang ventetid, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet til VG.

Mener de ikke kunne levert uansett

Politidirektoratet fastholder at hovedårsaken til passkrisen, er at de ikke får levert nok passbøker fra produsenten.

- Egentlig kunne dere lagt ut flere passtimer og latt flere levere søknad før sommeren, men dere har bevisst valgt ikke å legge ut flere timer?

- Ja, men det må tas med at distriktene har doblet kapasiteten. Der hvor det var timer å gå på og de ikke har lagt ut helt fullt, sa vi at det ikke var nødvendig å bygge enda mer ventetid, sier Vandvik.

- Jeg tror det var en erkjennelse av at kapasiteten var helt nådd og vi ikke kunne levere uansett. Jeg tror det er få steder hvor det egentlig er så mange ledige timer også. Vi så ikke helt at det ville gi så mye hjelp, sier Vandvik i Politidirektoratet.

Nå, tre uker senere, har de snudd.

- Hvis politidistriktene har mulighet til å legge ut flere timer, så skal de gjøre det nå?

- Ja, det er det vi har sagt, sier politi-toppen.

- Det er mye bedre at folk i alle fall får bestilt seg time og får levert inn søknaden sin, så de slipper å vente til etter sommeren, mener han nå.

Tror ikke forslag i Stortinget vil hjelpe sommerferien

Opposisjonen på Stortinget har flertall for å tvinge gjennom strakstiltak for passkrisen. De vil redusere ventetiden for å få time, via utvidede åpningstider og økt bemanning på passkontor med stor pågang.

Politidirektoratet mener dog det ikke vil hjelpe nordmenn i sommerferien.

- Ikke slik som det er nå, for nå er det ikke nok passbøker, sier Vandvik.

DETTE MANGLER: Avdelingsdirektør Bjørn Vandvik sier det tilgangen på nok passbøker som er hovedproblemet.

Om flere folk får time og får levert søknad, så endrer det ikke på antall pass de klarer å få levert fra produsenten Thales, er altså poenget hans.

- Vi hadde akkurat begynt å få på plass økt kapasitet da Thales fortalte «vet dere hva, vi klarer ikke å levere hva dere trenger», sier politi-toppen.

Per 22. mai ligger det 92.000 søknader om pass i kø som skal settes i produksjon. Og det kommer stadig inn flere.