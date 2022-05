FINEST I LANDET: Troms og Finnmark er heldigst med været i neste uke. Bildet er fra et tidligere år.

Nå kommer sommeren på snarvisitt til Nord-Norge: − Snakk om 20 grader

Når mai går over i juni kan innbyggerne i Troms og Finnmark glede seg over det beste været.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– I den nordligste delen av landet blir det ganske pent vær i starten av uken, altså de siste dagene av mai. Det kan også se ut til at godværet holder seg den første dagen av den første sommermåneden juni, sier vakthavende meteorolog i Meteorologisk institutt, Per Egil Haga.

Han forklarer at det er et høytrykk som ser ut til å dominere været i nord de neste dagene.

– Høytrykket forsterker seg nå på tampen av helgen, mandag, tirsdag, onsdag og kanskje torsdag. Så det ser ut til at det blir pent og varmt sommervær i de nordligste delene av landet, da først og fremst Troms og Finnmark de neste dagene, sier Haga.

Best vær i landet

Og det er innbyggerne i Troms og Finnmark som kommer best ut værmessig de neste dagene.

– I starten av uken er det snakk om 20 grader, noen kanskje litt over og noen litt under. Da blir det sommerdager. Vi sier det er en nordisk sommerdag hvis det er temperaturen er 20 grader eller mer og det ser det som vi skal få i Troms og Finnmark de neste dagene.

– Vil det bli så varmt at man kan bade?

– Der er det nok litt forskjellig oppfatning vil jeg tro. Noen hardhauser kaster seg uti selv om det ikke er så veldig høy sjøtemperatur, mens andre gjerne vil ha rundt 20 grader i vannet, og det blir det ikke, verken i nord eller i sør. Men det kan jo være at noen syns det er forfriskende, så sånn sett vil det være mulig å bade, men kanskje ikke for alle, ler Haga.

– Det er kjølig i havet enda. Det tar lang tid før sjøen varmes opp. Det vil nok være ganske kaldt over hele landet, legger han til.

Mer varierende i resten av landet

I resten av landet blir været mer vekslende, forklarer meteorologen.

– For Nordlands del ser det ikke så helsvart ut, men det blir ikke like fint som lenger nordover. Men de får fine temperaturer de også mange steder, med temperaturer opp mot 15 grader. Det ser også ut til at det kan komme en del sol, men også noe regn særlig i de indre strøkene av Nordland, sier Haga.

SOL: Nordland kan vente seg sol en del steder de neste dagene. Utsikt mot Hestmannen fra Kvarøy i Lurøy kommune på Helgeland, i Nordland. Bildet er tatt 27. mai 2022.

Mer ustabilt i sør

Det ligger et lavtrykk sør i landet som senere i uken vil påvirke temperaturene i nord, mens det vil påvirke været i sør hele uken.

– Første dagene i juni i Sør-Norge blir det mer ustadig vær med perioder med sol, men det blir også innslag av skyer og gode muligheter for enkelte regnbyger både på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag, sier meteorologen

– Skyene og byggene til tross ser det ut til at vi skal få opp mot 20 grader på Østlandet. Litt lavere temperaturer blir det i Trøndelag og på Vestlandet med temperaturer på 15 grader, sier Haga.

Varer ikke evig

Men om du vil nyte finværet i nord må du være rask. Neste helg vil det trolig være over. Vakthavende meteorolog i Meteorologisk institutt, Per Egil Haga, forklarer at det på slutten av neste uke vil komme et lavtrykk fra sør, som gjør at temperaturen halveres igjen.

– Ingenting varer evig. Når vi kommer mot første helgen i juni så svekkes høytrykket som erstattes med lavtrykk som kommer opp fra sør, så da er det slutt på det beste været da blir det litt gråvær og regn og det blir synkende temperaturer igjen.

– I Troms og Finnmark blir nok et markert temperaturfall da på rundt ti grader. Så da er vi nede på ti grader igjen, sier Haga.

Lenge til neste gang

– Så sommeren kommer bare på snarvisitt?

– Ja, det er det det gjør. Det er dessverre sånn det ofte er.



– Når vil sommerværet komme tilbake?

– De fleste tenker kanskje rundt 25 varmegrader og sol fra skyfri når vi sier ordentlig sommervær og det ser det ikke ut til at vi får nå de tre første ukene av juni.

– Da ser det nok ut til at det ligger mer an til norsk, normalt sommervær med litt vekslende vær og litt varierende temperaturforhold. Det ser ikke ut til at vi får noen varmebølger som gir det vi kanskje ønsker å kalle drømmesommervær, men at vi vil ligge litt under normalt sommervær, rundt 20 grader i juni, sier Haga.