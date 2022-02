TAR REGNINGEN: – Vi kan endelig ha en lykkelig gravferd. Prosjekt Viken kan avsluttes, sier Trygve Slagsvold Vedum. Begravelsen blir på statens bekostning – med en prislapp på 310 til 440 millioner kroner.

Viken-lei Vedum: Identitet viktigere enn kroner og øre

FREDRIKSTAD/MOSS (VG) Det kan koste så mye som 440 millioner kroner å oppløse Viken. Men finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er mer opptatt av identitet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sola skinner og fuglene kvitrer i Gamlebyen i Fredrikstad. Vi er nesten helt sør i Viken, det omstridte gigafylket som snart er historie. Da vil de gamle trehusene, noen av dem over 250 år, tilhøre Østfold igjen.

Brosteinsgatene er folketomme og stille en tirsdagsformiddag. Minus finansminister og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum – og latteren hans.

Han er på kjente trakter, for kona Cathrine er fra Fredrikstad. Vedum, som i fjor høst avslørte at han ble unnfanget ved Hurdalssjøen, forteller nå at han og kona tilbrakte bryllupsnatten på hotellet Balaklava i Gamlebyen.

– Jeg er gift med ei østfoldjente, ikke ei vikenjente, sier han.

Finansministeren mener det er for mye prat om penger, struktur og forvaltning, og for lite om identitet.

EKTEPAR I GAMLEDAR: Vedum tilbrakte bryllupsnatten rett rundt hjørnet, på hotellet Balaklava i Gamlebyen i Fredrikstad. Både Østfold og hotellet er nedlagt, men nå skal en av dem gjenoppstå. Det sies at det spøker i det gamle huset fra 1783. I fremtiden vil kanskje regionreformens spøkelse flytte inn.

– Den fellesskapsfølelsen vi har i Norge, er en av de store styrkene våre. Vi har tillit til hverandre og vi har felles identitet. Hele folkestyret er bygd på identitet, sier Vedum og fortsetter:

– Men med Høyre er det bare kroner og øre, som om det er det som skaper et samfunn. Men det som skaper fellesskap er nettopp lokal tilstedeværelse og at du har en fellesskapsfølelse.

– Er det ikke mer typisk for en finansminister å være opptatt av å spare på statsfinansene enn av identitet?

– Det er ikke en motsetning. Det var dette jeg gikk til valg på, det var dette mandatet jeg fikk og derfor gjennomfører vi det vi sa.

PÅ VIKEN-TUR: Han skal ikke gråte over spilt melk, men juble over splittet Viken.

Identitetspolitiker?

Vedum har savnet å møte folk. Skravla går, uansett hvem som vil hilse på. For anledningen har han byttet ut kaffekoppstrategien med et kaldt glass melk.

– Den forrige regjeringen undervurderte veldig det med identitet, sier Vedum.

– Driver du med identitetspolitikk nå?

– Hele folkestyret vårt er basert på at vi har en fellesskapsfølelse, felles språk og felles rammeverk. Det har vært utrolig viktig at jeg kjenner fylket mitt godt, fra Eidsskog til Tynset, det er kjempelangt, sier han og fortsetter:

– Det er veldig viktig å ha folk som kjenner den identiteten, kjenner de ulike kulturene, forstår hvorfor man uttaler seg ulikt i Solør og på Hedemarken. Vi som er folkevalgte skal representere folk, og da må vi også forstå de folkene vi representerer.

NEI TIL VIKEN-RETUR: – Jeg er ikke spesielt overrasket, men det står i sterk kontrast til at da Sp sist satt i regjering. Da tok Åslaug Haga, som da var Sp-leder, initiativ til enda større og enda færre regioner, sier Jan Tore Sanner (H).

– Dårligere tjenester og økonomi

Regionreformens far, Høyre-nestleder og tidligere kommunalminister Jan Tore Sanner, mener Vedum bommer.

– Jeg er helt enig i at identitet er viktig. For noen kan sikkert identitet være knyttet til fylket, men tror for fleste er det knyttet til kommunen og lokalmiljøet der de bor, sier han.

– Når Sp nå vil reversere regionreformen, så blir det dårligere tjenester og økonomi i flere av fylkene.

– Er det å være østfolding viktigere enn 440 millioner kroner?

– Man kan være østfolding også i Viken. Det er forskjell på en region og en fylkeskommune. Resultatet av reverseringen er misbruk både av penger og av menneskelige ressurser.

Sanner var finansminister det siste året i Solberg-regjering.

– En finansminister bør være opptatt av pengebruk og ikke minst hvilke tjenester folk får og kvaliteten på dem, sier han.

– Kjærlighetserklæring

Kan en finansminister fra Ilseng dra en av Sarpsborg-vitsene han har lært av fredrikstadjenta hjemme i VG – uten å få 58.000 nye fiender?

Vedum vil helst ikke teste skjebnen, og ber først om å ta dette off the record:

– Vet du hva som skjer når du låner en bok på biblioteket i Sarpsborg? spør han.

– Krise, da er det tomt, svarer Vedum, og kaster hodet bakover i latter.

Etter litt overtalelse tar han sjansen på at sarpinger tåler en kjærlig spøk fra en inngiftet østfolding.

– Det er egentlig kjærlighetserklæringer når man driver med den type erting. Jeg tipper den vitsen også brukes motsatt vei og.

EVIG EIES KUN DET MURTE: Vedum forteller om da han besøkte Borg bryggeri i Sarpsborg, og fikk høre myten om da en murer fra Fredrikstad fikk et oppdrag der: – Han skulle visstnok ha murt inn «FFK» i den ene muren i hallen, så det sto der til evig tid, sier Vedum og ler.

Tror det blir billigere

– Er det å være østfolding viktigere enn 440 millioner kroner?

– Jeg tror vi kan klare å få det rimeligere enn som så, sier Vedum.

Han mener at fylkesoppløsningen er et generasjonsspørsmål, og at kostnaden skal tas én gang.

– Hvorfor tror du det blir rimeligere?

– Det er mange ulike anslag fra de ulike fylkene. Estimatet fra Viken var fra 310 til 440 millioner kroner. Med litt klokskap og felles IKT-løsninger så tror jeg det er mulig å få ting rimeligere. Det er om å gjøre å få det så billig som overhodet mulig, men samtidig få en god løsning.

STEMMEKVEG: Det er over 1300 dager til neste stortingsvalg, og ingen grunn til å klenge unødig på søte dyr. Vedum holder «meteren» når han sier hei til Benny og Thelma. De ytrer seg hverken for eller imot oppløsning av Viken.

«Engasjert» av Aps Viken-kupp

I Hurdalsplattformen skrev Ap- og Sp-regjeringen at «det skal i løpet av 2021 settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken».

Men i starten av januar gikk Ap-statsrådene Tonje Brenna og Anniken Huitfeldt inn for å bevare Viken, i et enstemmig styrevedtak fra Akershus Ap. Vedum sier han hadde «fått et hint» i forkant.

– Dere var enige om å oppløse Viken på Hurdal?

– Ja.

– Dine regjeringskolleger fra Ap prøvde seg på et lite kuppforsøk i Viken. Ble du irritert da?

– Jeg ble engasjert. Jeg er en person som ikke blir så fort irritert.

– Er det en diplomatisk måte å si at du ble irritert?

– Jeg blir ikke det, så lenge jeg har spist mat.

– Så du var ikke sulten da du fikk høre om det?

– Nei, sier Vedum og ler.

FINN-PROBLEMER: Vedum innrømmer å være en storbruker av Finn.no, men at det har blitt mer komplisert med de nye storfylkene. – Den siste uken har jeg sett veldig mye på campingvogner. Det viser at hverdagen ikke har blitt enklere med Viken. Selv Finn har blitt vanskeligere, sier han og ler.

– Vi ville ha lokale vedtak, og det er en sårbarhet i det. Det kunne hende at man lokalt mente noe helt annet enn jeg mente, så jeg var selvfølgelig spent. Men også Ap i Viken har landet der vi landet i Hurdal.

– Hva sa du til Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna?

– Jeg sa det jeg sier til alle andre, at Viken er en dårlig konstruksjon. Vi valgte en helt annen metode enn Solberg-regjeringen, vi valgte å lytte til folk.

VIKEN-UVENNER: – Vi bor ikke i Viken, vi bor i Østfold! sier Else Kristiansen. Hun er tørping. Det betyr at hun er fra midt imellom Fredrikstad og Sarpsborg, forklarer hun.

– Må ha fornuft og følelser

Selv om Vedum får det som han vil, venter nye utfordringer etter oppløsningen av Viken. Flere kommuner har varslet at de vil bytte fylke. Både Høyre og Venstre i Moss vil heller inn i Akershus når Viken blir historie, slik NRK tidligere har omtalt.

– Mange av oss har følelser for Østfold, «Østfold til jeg dør» og litt sånt noe. De følelsene skal vi ta vare på, men vi må også ta med fornuften, sier Jørn Roald Wille, leder i Moss Høyre.

Han mener Moss har mer til felles og samarbeider mer nordover mot Oslo og Akershus – og at kommunen taper på Østfolds dårlige fylkesøkonomi.

FORNUFT OG FØLELSER: Det er ikke Norland Park på starten av 1800-tallet, men Sjøbadet i Moss i 2022. Likevel har mossingene det samme dilemmaet som søstrene Dashwood, ifølge Jørn Roald Wille: skal de følge fornuften eller følelsene?

Wille mener at Vedum overdriver hvor viktig østfoldidentiteten er, og at mossingene bør tenke på hva som er best for dem.

– Jeg har fryktelig mye til felles med andre i Moss, men jeg har mye mer til felles med det som er nordover i Viken, enn det som er sør. Jeg har veldig lite å gjøre med Halden, Fredrikstad og Sarpsborg, sier Wille, som innrømmer at moren hans er fra Halden og at også han besøker sommerperlene lenger sør i Østfold.

– Men jeg stopper ikke ved fylkesgrensen, hverken den nye eller den gamle.

MOSS ER BOSS: Mossekråka er død. Men mossesvanen lever. Da Moss og Rygge ble sammenslått i 2020 fikk Moss kommunenavnet, mens Rygges «gullsporen» tok kråkas plass på kommunevåpenet. Tre norske kommunevåpen er prydet med svaner: Høylandet, Gjøvik og Hamarøy.

Vedum: Tror det blir ro

Trygve Slagsvold Vedum vil hverken garantere eller utelukke at kommuner kan få bytte fylke. Han tror det kan bli færre kommuner som faktisk søker om ny tilhørighet enn bråket nå skulle tilsi.

– Hvis Moss vil bytte fylke, får de lov til det?

– Det blir en hypotetisk problemstilling. Jeg punkterte en gang med bilen i Moss, og det siste jeg hørte før jeg dro fra verkstedet var veldig gode argumenter for å gjeninnføre Mossekråka og et humoristisk «død over Viken».