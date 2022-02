ÅSTEDET: En 20 år gammel mann ble natt til søndag 2. januar bortført fra foreldrenes hjem i Tolga nord i Østerdalen.

Tolga-bortføringen: To nye personer pågrepet

Ytterligere to personer er pågrepet og siktet i bortføringssaken i Tolga.

Av Christina Quist

Det melder Innlandet politidistrikt i en pressemelding torsdag.

Nå er totalt seks personer siktet i saken.

De to siste siktede ble pågrepet på to ulike adresser i Oslo onsdag, begge menn i 20-årene som er bosatt i hovedstaden.

Det var natt til 2. januar i år at en 20 år gammel mann ble bortført fra familiens hjem i Tolga i Østerdalen. Det ble avfyrt skudd i boligen hvor mannen og hans foreldre oppholdt seg, og 20-åringen ble truffet av ett før han ble tatt med.

Han kom til redde et knapt døgn senere.

– Den ene siktede ønsker ikke å forklare seg for politiet nå, opplyser politiet, og legger til at denne mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling fredag.

Mannens forsvarer, Petter Bonde, sier til VG at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Utover det har jeg ingen kommentarer.

Den andre siktede vil bli avhørt i løpet av dagen.

– Politiet vil etter avhøret vurdere behovet for eventuell fengsling, opplyser de.

Løslater tidligere realitydeltaker

Politiet melder samtidig at den tidligere realitydeltakeren som er siktet i saken, løslates, fordi vilkårene for å holde ham i varetekt ikke lenger er til stede.

Mannen i 20-årene ble siktet i saken over en uke etter frihetsberøvelsen, da var allerede tre andre menn i 20-årene siktet og fengslet i saken.

Den tidligere realitydeltakeren har vært varetektsfengslet siden 12. januar, men blir nå løslatt. Han har ikke erkjent straffskyld etter siktelsen.

I forrige uke ble de tre andre i saken varetektsfengslet i ytterligere fire uker med brev- og besøksforbud. Disse tre var de første som ble pågrepet i saken.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å komme i kontakt med hans forsvarer, Klaus Arne Munkeby Linaae.