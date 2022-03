SKAPER STOM: Forslaget til Fred-Eddy Johan Dahlberg og en lokal gruppering i Hamarøy har splittet Nordland-kommunen.

Vil ha ny kommunegrense - uten samiske bygder

HAMARØY (VG) Regjeringens invitasjon om å oppheve kommunesammenslåingen har splittet Hamarøy kommune – og rystet deler av det samiske miljøet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Denne saken har laget et dypt sår i kommunen, sier ordfører Britt Kristoffersen (Sp) til VG.

Hennes forgjenger som ordfører, Rolf Steffensen, er prest i kommunen.

– Det har vært så mye motløshet og fortvilelse å kjenne på i det siste, sa han fra prekestolen under en gudstjeneste 6. februar - på samenes nasjonaldag. Gudstjenesten foregikk på det lulesamiske senteret Árran.

Bakteppet er dette: For to år siden ble nye Hamarøy kommune en realitet. Kommunen ligger i Salten-området i Nordland. Nå har et omstridt folkeopprør samlet nesten 500 underskrifter for å oppheve sammenslåingen.

Der foreslås det å tegne opp en ny kommunegrense – hvor ett av utfallene blir at de samiske bygdene ikke lenger skal være en del av kommunen.

SPLID I NORD: Nye Hamarøy kommune ble skapt i 2020. Nå ønsker flere å dele kommunen i to. Tranøy fyr ligger like i nærheten av kommunesenteret i gamle Hamarøy.

Kritikerne mener dette er et gufs fra fortiden, mens initiativtagerne mener at delingen vil være mest hensiktsmessig, og at det er andre årsaker enn etnisitet som ligger bak.

Saken har vært omtalt i NRK Sápmi – og innbyggerforslaget har satt fyr på lokalsamfunnet.

Bakteppet er at regjeringen i november inviterte tvangssammenslåtte kommuner å søke om å bli opphevet. Hamarøy var en av kommunene som fikk invitasjonen.

Fred-Eddy Johan Dahlberg og Bengt Westervoll er to av initiativtagerne bak

forslaget som har samlet 479 underskrifter. Kommunen har 2708 innbyggere – noe som betyr at nesten 18 prosent av befolkningen har skrevet under forslaget.

Bengt Westervoll og Fred-Eddy Johan Dahlberg ønsker å dele Hamarøy kommune.

Krever «balanse»

VG møter de to på Hamsungalleriet på Tranøy, en populær turistdestinasjon i sommerhalvåret.

De to mener at samiske interesser er for dominerende i kommunen. De peker på at Hamarøy er blitt del av forvaltningsområde for lulesamisk språk, og at det medfører forpliktelser for kommunen.

– Vi forstår at de vil ivareta sin kultur og språk, men det må være en balanse i prioriteringene i kommunen, sier Dahlberg.

Han påpeker at Hamarøy er slått sammen av to Robek-kommuner. Altså at de er under statlig økonomistyring på grunn av dårlig økonomi. Og at det dermed er knapphet om kommunens ressurser.

DRAG-KAMP: Skal Tysfjord vest og Hamarøy forbli en kommune – eller gå hver til sitt?

Fremmedgjørende med samisk

Både Dahlberg og Westervoll mener at samiske miljøer i gamle i Tysfjord har endt opp med uproporsjonert mye makt og innflytelse i kommunestyre og formannskap, og at de ikke er god nok til å samarbeide med resten av kommunen.

Westervoll sier at mange føler seg fremmedgjort i møte med omfanget av den samiske kulturen.

– Når vi ringer helsetjenesten eller andre kommunale tjenester så blir vi møtt med samisk først – selv om alle i kommunen snakker norsk. Dette er symbolpolitikk.

– Hvorfor må vi forholde oss til et språk som kun 3–5 prosent av innbyggerne forstår eller snakker? Dette er sterkt fremmedgjørende. Det blir som om helsetelefonen i Oslo skulle svare på Urdu før norsk, fordi det bor en minoritet i byen Oslo som snakker Urdu, sier han.

SAMETINGSPRESIDENT: Sven-Roald Nystø har vært president for sametinget i en årrekke. Han reagerer på forslaget som er fremsatt i Hamarøy.

Eks-sametingspresident reagerer

Sven-Roald Nystø bor på Drag. Han var sametingspresident i perioden 1997 til 2005.

I dag jobber han på Árran Lulesamisk senter på Drag. Lulesamisk er ett av tre offisielle samiske språk i Norge.

Han mener forslaget har ført til splittelse og unødige konfrontasjoner i kommunen, med påfølgende spekulativ prat på sosiale medier heller enn dialog.

– Jeg reagerer på den nye geografiske konstellasjonen de foreslår. Dette er jo ikke reversering. Hovedformålet synes å være å bli kvitt Drag og Musken-delen av den nåværende kommunen. Det er der hvor de fleste samene bor. Så implisitt har dette en etnisk dimensjon, sier han.

Klikk for å aktivere kartet

Ny kommune

I 2020 ble Tysfjord kommune delt i to. Mens østsiden av kommunen ble slått sammen med Narvik og Ballangen til nye Narvik kommune, ble vestsiden av Tysfjord slått sammen med Hamarøy til nye Hamarøy.

Forslaget som nå ligger på bordet skisserer en ny kommunegrense hvor Hamarøy skal ta med seg de «norske» bygdene Korsnes og Storjord som før lå i Tysfjord til Hamarøy, mens resten av gamle Tysfjord vest skal bli en kommune.

Dermed innebærer forslaget at de «norske» bygdene fra Tysfjord skal være med i Hamarøy kommune ved en oppløsning, mens de samiske bygdene blir for seg selv.

GAMLE TYSFJORD: Kommuneskiltet til Tysfjord henger på en garasjevegg når man kjører fra Dragskrysset og inn mot Drag ennå.

– Tid for å lytte

Rolf Steffensen var ordfører i gamle Hamarøy kommune fra 2007 til 2015. Nå er han prest i det lulesamiske området. Han sier saken har gjort sterkt inntrykk. Da han holdt preken i starten av februar snakket han om nettopp det:

– Kjære alle sammen, I dag kjennes det veldig tungt å stå her foran dere alle. Det har vært så mye motløshet og fortvilelse å kjenne på i det siste. Det har vært så mye uro og bekymring.

PREST OG GAMMELORDFØRER: Rolf Steffensen sier at man trenger å lytte til samiske perspektiver heller enn å bare bekymre seg for egne tjenester.

Til VG sier han at saken er vanskelig av flere grunner.

– Dette har rørt en del smertepunkter. Folk er redd for tjenestene sine. Kanskje spesielt nærheten til helsetjenestene sine. Elefanten i rommet her er den nye grensen som er dratt opp, hvor samiske grender ikke er tatt med.

– Dette er en del av ei virkelighet mange ikke ser eller vil se. Man mangler forståelse for at dette handler om fornorskning, urett og asymmetri mellom den samiske minoriteten og nordmenn på den andre siden.

Han konkluderer:

– Nasjonen Norge har krenket og undertrykket samene så mye. Det hviler et ansvar på både staten og kommuner om å bidra. Jeg tenker at nå er tiden inne for å høre etter, for å lytte, sier han.

KOMMUNE PÅ KRYKKER: Ordfører Britt Kristoffersen mener kommunen må bli flinkere til på samarbeid mellom de ulike bygdene.

– Dype sår

– Denne saken har laget et dypt sår i kommunen, sier ordfører Britt Kristoffersen (Sp).

Haltende på krykker tar hun imot VG på kommunehuset på Oppeide.

Ordføreren mener samarbeidsklimaet i den nye kommunen ikke har vært godt nok, og sier at hun som senterpartist er åpen for å reversere sammenslåingen.

Samtidig slår hun ned på bemerkninger om samisk språk som fremmedgjørende fra initiativtagerne:

– Jeg synes sånne kommentarer er unødvendig og smålig.

Forslaget ble avvist av kommunestyret. Ordføreren stemte for å utrede oppheving.

– Dette er et spørsmål vi mener bør være opp til innbyggerne å ta stilling til. Det er som min store helt og partileder Trygve Slagsvold Vedum sier: Hvis én part i et ekteskap vil ut, så skilles man, sier ordføreren.

I HAMSUN-LAND: Knut Hamsun hviler sitt blikk over alt kommunepolitikerne tar seg til på rådhuset.

Geografi foran partipolitikk

Ordfører Kristoffersen peker på at hun mener det er en overrepresentasjon av personer fra gamle Tysfjord i kommunestyret.

– I kommunestyret er det mer geografi enn partipolitikk, sier hun oppgitt til VG.

I kommunestyret er det 12 representanter fra gamle Tysfjord og 5 fra gamle Hamarøy.

Kristoffersen sier at hun mener hele kommunestyret, deriblant hun selv, må ta ansvar for at samarbeidet ikke har vært godt nok.

– Samtidig så er det helt legitimt å ønske seg tilbake til sin gamle kommune. Jeg vet at veldig mange av de 479 som har underskrevet initiativet ikke har noen tanker om ekskludering av samiske miljøer – men de ønsker kun å reversere sammenslåingen.

BLITT INVITERT: Fred-Eddy Johan Dahlberg viser til at regjeringen har invitert dem til å oppheve kommunen. Den invitasjonen ønsker han å benytte seg av.

Invitert av regjeringen

Initiativtagerne viser også til at Senterparti-leder Vedum var tydelig i valgkampen på at kommuner som ønsket det, kunne bli delt opp igjen.

– Dette ville ikke vært et tema om ikke både kommunaldepartementet og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum hadde invitert oss til å reversere. Men det har han gjort, og da velger vi å benytte oss av den invitasjonen, sier Dahlberg.

Dahlberg satt i formannskapet i gamle Hamarøy kommune for Venstre – og er nå leder av kontrollutvalget til den nye kommunen.

Initiativtagerne bak forslaget lar seg ikke stoppe av at kommunestyret har avvist forslaget. De forteller at de har sendt en forespørsel til kommunaldepartementet, hvor de ber om at det gjennomføres en folkeavstemning om kommunenes fremtid.

PRESTEIDÉ: Presteidé og Oppeide er to bygder – som egentlig er en bygd på Hamarøy. Der ligger Hamsunsenteret – som blir omtalt som «en loddrett frekkhet midt i landskapet».

– Spekulativt

Heidi Kalvåg bor i den samiske bygda Drag i gamle Tysfjord. Hun sitter i kommunestyret for Høyre. Hun var en av dem som tok initiativ for at de to kommunene burde slås sammen.

Hun slår ned på påstander om at makten ligger i Tysfjord.

– Det er spekulativt. Noen kommer med påstander om kupp og mobilisering. Men hvem sto på topp på alle listene? Hvem var villig til å stille til valg? Folk fra denne siden av kommunen. Og er du klar over hvor vanskelig det er å få noen til å si seg villig til å stå på topp i et lokalvalg?, spør hun.

ENGASJERT: Heidi Kalvåg (H) sitter i kommunestyret i kommunen.

– Vi blir ikke forfordelt. Vi går uten veilys og har høyere avgifter enn før. Pek gjerne på et vedtak hvor vi kommer bedre ut enn andre.

Kalvåg har selv barn som er elever ved den videregående skolen i kommunen. Hun sier det allerede er anspent for elever fra Tysfjord å komme på skolen, som følge av «Tysfjord-saken» som ble avdekket av VG i 2016. I saken snakket flere ut om en flere tiår lang overgrepskultur i Tysfjord.

– Det er mobbesaker hvert eneste år fordi det kommer elever der fra Tysfjord. «Der er overgriperne». Det er sårt. Og nå må de forholde seg til denne saken i tillegg.

Et flertall av Hamarøy kommunestyre har avvist forslaget. Kalvåg ber om at det blir punktum i saken. Hun håper at forsoning blir prioritert fremover.

IKKE DEMOKRATI: Fred-Eddy Johan Dahlberg og Bengt Westervoll mener kommunestyret ikke representerer folkeviljen.

Ber om å bli lyttet til

Dahlberg og Westervoll ber nå kommunaldepartementet se på saken. Hvis ikke varsler at de vil stille en bygdeliste til lokalvalget om halvannet år, for fronte sitt syn i kommunestyret, eller «balansere politikken», som de sier.

De to ber nå kommunaldepartementet se på saken. Hvis ikke varsler han at de vil stille en bygdeliste til neste valg, for å fronte sitt syn i kommunestyret.

De mener at folkemeningen er overkjørt av kommunestyret og at kommunaldepartementet må gripe inn.

– Paradokset i nevnte kommunestyremøte da innbyggerforslaget er at politikerne fra Tysfjord vest avslo å videre behandling av innbyggerforslaget, og de avslo samtidig å få den representative folkemeningen i dette spørsmålet på bordet. Dette er ikke demokrati.