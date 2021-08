BER REGJERINGEN TA GREP: MDG-politiker Ulrikke Torgersen krever kraftigere grep fra regjeringen for å hjelpe unge som sliter psykisk. Foto: Rodrigo Freitas

Stor økning av unge med spiseforstyrrelser: − Regjeringen har sviktet unge som sliter

MDG-politiker Ulrikke Torgersen (24) har selv vært innlagt med spiseforstyrrelser. Nå slår hun alarm om det hun mener er en varslet krise innen psykisk helsevern.

Av Hanna Jarstø Ervik

Publisert: Nå nettopp

Stadig flere barn og unge sliter med spiseforstyrrelser.

VG har tidligere skrevet at helsevesenet sliter med å gi tilstrekkelig behandling til en pasientgruppe som er blitt flere, yngre og sykere.

Samtidig er det også en stor pågang av unge med andre psykiske lidelser. En av fem barn og unge som tok kontakt med spesialhelsevesenet i 2020, ble avvist.

MDG-politiker Ulrikke Torgersen slår nå alarm om det hun mener er en varslet krise innen psykisk helsevern.

– Vi har en pågående psykisk helsekrise som startet lenge før pandemien. Regjeringen har sviktet unge som sliter, hevder Torgersen.

Torgersen er førstekandidat til Stortinget for Miljøpartiet De Grønne (MDG) Rogaland. Hun har selv vært langvarig syk med spiseforstyrrelser og har vært innlagt ved to ulike sykehus.

– Som syk opplevde jeg det som en ekstra kamp å måtte kjempe mot systemet i tillegg til sykdommen, sier Torgersen.

– Varsellamper blinker

Hun følte på både maktesløshet og frustrasjon i møte med et system der kun det å bli sykere gjorde at man hoppet frem i køen. Mange har fortalt om tilsvarende opplevelser, sier Torgersen.

– Jeg er sikker på at jeg hadde blitt bedre raskere dersom jeg hadde blitt møtt med rett kompetanse tidligere, sier hun i dag.

EKSTRA PÅKJENNING: Ulrikke Torgersen forteller at det å kjempe for å få rett behandling var en ekstra påkjenning da hun var syk. Foto: Rodrigo Freitas

Torgersen mener pandemien har fungert som et forstørrelsesglass på en allerede eksisterende krise. Hun krever nå kraftigere grep og større bevilgninger til psykisk helse fra regjeringen.

– Aller varsellamper blinker. Uansett hvilket behandlingsnivå man henvender seg til, så er det mangelfullt.

Uholdbare forskjeller

Det psykiske helsevesenet er blitt systematisk nedprioritert, mener Torgersen, og hevder dette spesielt har gått utover det spesialiserte helsetilbudet.

– Dersom man har en hjertefeil, så blir man møtt av en hjertelege og ikke en allmennlege. Slik burde det være for psykiske lidelser også.

Ventetiden for å få behandling innen psykisk helse, bekymrer også Torgersen. Her er det store regionale forskjeller.

Gjennomsnittlig ventetid på behandling for barn og unge i Helse Vest var 37 dager i 2020, mens unge i Helse Nord i snitt måtte vente i 51 dager, ifølge Helsedirektoratet.

– Dette er uholdbart. Jeg blir bekymret og provosert på samme tid. Behandlingen man får skal ikke være avhengig av postnummeret.

Torgersen viser til at MDG har programfestet å styrke det kommunale lavterskeltilbudet og å prioritere tiltak som reduserer ventetidene for all behandling for psykiske lidelser.

– Det er mye som må tas tak i, men man kan begynne med å lytte til fagekspertene, sier Torgersen.

100 millioner mer i år

Regjeringen er fullt klar over at coronapandemien og smitteverntiltakene har ført til store belastninger for barn og unge, forsikrer statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi tar dette på alvor, og det gjør også de regionale helseforetakene, skriver hun i en e-post.

Erlandsen viser til at regjeringen i februar bevilget 100 millioner kroner til å styrke de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene.

TAS PÅ ALVOR: Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet forsikrer at de tar unges psykiske helse på alvor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Flere helseregioner har nå styrket bemanningen ved å omdisponere personell og intensivere rekrutteringen på feltet. Behandlingskapasiteten til unge med spiseforstyrrelser er et av feltene som konkret er blitt styrket.

Om ventetidene for psykisk helsehjelp skriver Erlandsen at denne er betydelig lavere enn i andre deler av helsevesenet, men at det er regionale forskjeller som det arbeides med å redusere.

– Flere indikatorer tyder på at sykehusene er godt i gang med å hente igjen utsatt aktivitet, og at ventetidene kan reduseres fremover.