ANALYSER: Laboratorier analyserer positive coronaprøver for å finne ut hvilken variant man er smittet med. Her fra pandemilaben på Ullevåll. Foto: Heiko Junge

Nesten hver tredje positive prøve i forrige uke var deltavarianten

Deltavarianten er allerede dominerende i enkelte deler av landet. Sjekk situasjonen i ditt fylke.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser i ukesrapporten for uke 27 at 31 prosent av alle positive prøver var deltavarianten.

– Antall bekreftede tilfeller med delta-virusvarianten har økt fra totalt 50 tilfeller fram til uke 21, til nå totalt 792 tilfeller til og med uke 27, skriver FHI.

Andelen alfavariant, som først ble oppdaget i England, lå tidligere over 90 prosent. Den siste fireukersperioden er andelen med alfavarianten ligget nede på omtrent 68 prosent.

– Samtidig har andelen bekreftede tilfeller med deltavariant økt fra 1 prosent til 18 prosent - høyest andel i uke 27 med 31 prosent, skriver FHI.

Helseminister Bent Høie sa til VG i forrige uke at deltavarianten trolig vil bli dominerende i Norge i løpet av juli.

– Det har vi ikke mulighet til å hindre. Det er en variant som er overlegen nå, da er det er naturens lov at den blir dominerende. Da er spørsmålet hvilken effekt det vil ha for samfunnet, men det er mye vi ikke kan sette to streker under, sa han.

FHI skriver at deltavarianten har økt hurtig med mange tilfeller på kort tid i Norge, men ligger for øyeblikket lavere i spredning enn alfavarianten ogg ser ikke ut til å overta like hurtig som som alfavarianten gjorde.

Her dominerer deltavarianten

Slik beskriver FHI situasjonen i de ulik fylkene:

Viken: Basert på tilgjengelige data ser det ut til at deltavarianten har kommet i flertall i Viken fylke i løpet av siste halvdel av juni.

Oslo: Alfavarianten er på tydelig vei ned i Oslo, mens delta er i klar fremgang og var i ferd med å ta dominans i månedsskiftet juni/juli.

Agder: Alfavarianten har dominert i fylket siden midten av mars, og innslaget av deltavarianten har holdt seg ganske beskjedent

Innlandet: Alfavarianten har siden midten av februar vært det dominerende viruset i Innlandet. Mot slutten av juni har det vært påvist noen tilfeller med deltavariant.

Møre og Romsdal: Møre og Romsdal har hatt dominerende andel av alfavarianten siden tidlig i februar. Det har vært et mindre innslag av deltavariant mot slutten av juni.

Nordland: Alfavarianten har dominert siden midten av april, men også her har det vært tilfeller med deltavariant i juni.

Troms og Finnmark: Alfavarianten har vært klart vanligst siden midten av februar. Blant helgenomsekvenserte virus har kun ett virus, prøvetatt i midten av juni, vært variant delta.

Rogaland: De fleste sekvenserte virusene i Rogaland siden midten av april har v’rt alfavarianten. I juni er det påvist sju tilfeller av delta.

Trøndelag: De fleste tilfellene har vært alfavariant, men fem tilfeller med delta ble påvist uke 22-25.

Vestfold og Telemark: I Vestfold og Telemark var alfavarianten dominerende fram til større utbrudd med deltavarianten midt i juni som gjorde at nesten halvparten av analyserte virusprøvene i uke 23 og 24 var deltavarianten. Etter dette har det vært større nedgang for delta enn for alfa, slik at sistnevnte igjen var i flertall i uke 25 og 26.

Vestland: Blant analyserte virusprøver fra Vestland fylke i juni har alfavarianten holdt seg i flertall, uten noen tydelig trend mot økt andel delta.