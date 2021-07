Jente (8) etter påkjørsel ved skoleplass: − En svært tragisk sak

En åtte år gammel jente døde onsdag natt av skadene etter at hun ble påkjørt i Gjerdrum. Et familiemedlem er siktet for uaktsomt drap.

– Politiet fikk i går kveld en melding om et barn som var blitt kjørt på av en bil, sier politiadvokat Mette Eriksen under en pressekonferanse om den tragiske hendelsen torsdag ettermiddag.

De nærmeste pårørende er varslet.

– Dette er en svært tragisk sak der en nærstående er siktet for å ha forvoldt en liten jentes død, sier Eriksen.

– Barnet er en jente på åtte år. Hun havnet under bilen og ble fraktet til Ullevål med store skader, opplyser politiadvokaten.

Jenta døde av skadene natt til torsdag.

Torsdag ettermiddag meldte NRK at et familiemedlem er siktet for uaktsomt drap etter straffeloven paragraf 281.

-- Vi har besluttet å endre siktelsen til denne bestemmelsen her, da vi mener at siktede ikke har vært tilstrekkelig aktsom som det kreves på en parkeringsplass der det kan være barn til stede, sa politiadvokat Mette Eriksen i Øst politidistrikt til statskanalen.

Påkjørselen skjedde i forbindelse med rygging. Jenta skal ifølge politiet ha blitt slept flere meter under bilen før den stanset.

Etterlyser vitner

Torsdag morgen skriver politiet på Twitter at det var flere vitner til hendelsen som politiet foreløpig ikke har snakket med.

– Politiet har et sterkt ønske om komme i kontakt med dere, skriver de videre og ber folk ringe på 02800.

FORFERDET: Ordfører Anders Østensen sier at de er «helt forferdet over den tragiske ulykken». Foto: Odin Jæger

Ulykken skal ha skjedd på et skoleområde, og jenta skal ha vært i tidlig skolealder. Hun ble fraktet til Ullevål sykehus med alvorlige skader etter hendelsen.

«Forferdet»

Ordfører Anders Østensen sier at de er «helt forferdet over den tragiske ulykken».

Natt til torsdag sa operasjonslederen Terje Skafnes følgende til VG:

