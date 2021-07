Barn døde etter påkjørsel ved skoleplass

Onsdag kveld rykket Øst politidistrikt ut til Gjerdrum etter at en ung jente ble påkjørt. Jenta døde senere av skadene.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jenta som ble påkjørt i kveld døde senere av skadene på Ullevål sykehus, skriver politiet på Twitter.

Klokken 02.15 sier operasjonslederen Terje Skafnes følgende til VG:

– Vi har gjort oss ferdig med de kriminaltekniske undersøkelsene, de berørte blir ivaretatt av helse.

Jenta, som skal være i tidlig skolealder, skal ha havnet under bilen og ha blitt slept noen meter før bilen stanset. Ulykken skal ha skjedd på et skoleområde.

Personer på stedet hjalp til å heve bilen slik at hun kunne dras frem. Hun ble fraktet til Ullevål sykehus med alvorlige skader.

I en oppdatering på Twitter klokken 21.08 skrev politiet at det var nære pårørende som var involvert i hendelsen, og at det hele fremsto som et uhell.

En person har status som siktet. Det er tatt midlertidig beslag i førerkort og det opprettes sak, opplyser politiet.

Politiet opplyser til VG natt til torsdag at nærmeste pårørende er varslet.