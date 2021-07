ÅSTEDET: Etterforskere på stedet etter drapet i april 2015. Foto: Henrik Skolt / NTB

Lindeberg-drapet: Mann pågrepet i Kroatia etter seks år

En mann ble i slutten av forrige uke siktet for drapet på Lindeberg i Oslo i 2015. Fredag ble han utlevert til Norge.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Saken oppdateres.

Mandag melder politiet om pågripelsen og siktelsen av en mann i slutten av 30-årene. De mener han står bak drapet på 40 år gamle Muhammad Shahzad Aslam 11. april 2015.

Den pågrepne mannen har vært internasjonalt etterlyst og ble pågrepet i Kroatia. Han ble utlevert til Norge fredag 23. juli. Politiet anser pågripelsen som «et gjennombrudd og en utvikling i saken».

Politiadvokat Ingvild Myrold sier at den siktede formelt sett ikke har tatt stilling til siktelsen.

Hun vil ikke si hvilken relasjon siktede hadde til offeret eller om de mener siktede handlet alene.

– Det er opplysninger jeg ikke kan gi på nåværende tidspunkt, sier Myrold til VG.

– Mannen har vært etterlyst i en periode. Jeg ønsker ikke å utdype det noe mer, sier hun.

Varetektsfengslet

Lørdag 24. juli ble den siktede mannen varetektsfengslet i fire uker, med grunnlag i fare for bevisforspillelse og unndragelse.

– Etterforskningen av saken er nå inne i en ny fase. Det betyr at vi på nåværende tidspunkt ikke kan gå ut med ytterligere informasjon i saken, skriver politiet i en pressemelding mandag.

Drapet skjedde på Lindeberg i Oslo. Den avdøde ble funnet drept ved siden av bilen sin på Lindeberg i Oslo. 40-åringen hadde omfattende hodeskader og politiet beskrev drapet som en ren henrettelse.

Den siktedes forsvarer ønsker ikke å kommentere saken.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, skriver Cecilie Nakstad i en tekstmelding til VG.

DREPT: Muhammad Shahzad Aslam (40). Foto: PRIVAT

Henla siktelse i fjor

Mannen som nå er siktet, er ikke den første politiet har siktet i saken. Et eks-gjengmedlem som på 2000-tallet var involvert i et oppgjør mellom A-gjengen og B-gjengen i Oslo, ble i 2017 pågrepet og siktet for medvirkning til drapet.

I april i fjor ble saken mot ham henlagt. Politiet mente på et tidspunkt at denne mannen hadde bestilt drapet på Lindeberg mens han var under et soningsregime. De etterforsket også ut fra et bestemt motiv, ifølge VGs opplysninger:

I 1996 forsøkte drapsofferet Muhammad Shahzad Aslam å drepe tre menn i Oslo. Aslam ble senere dømt til åtte års fengsel i Oslo tingrett. I dommen kommer det frem at han mente de tre mennene hadde plaget og mobbet ham.

En av disse tre mennene er broren til eks-gjengmedlemmet som frem til i fjor var siktet i drapssaken på Lindeberg i 2015.