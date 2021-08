GARANTI: Sylvi Listhaug sier at hun vil sikre fortsatt støtte til Human Rights Service dersom Frp skal støtte et nytt statsbudsjett på borgerlig side. Foto: Beate Oma Dahle

Listhaug garanterer mer HRS-støtte

Frp-leder Sylvi Listhaug garanterer at Human Rights Service (HRS) fortsatt får støtte i nye statsbudsjett på borgerlig side.

Venstre-leder Guri Melby og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sa onsdag at de vil ha ut HRS ut av statsbudsjettet dersom de fortsetter i regjering.

Frp-leder Sylvi Listhaug avlyser nå dette ønsket.

– Kan du garantere at budsjettstøtten blir værende dersom de borgerlige og Frp får flertall etter valget?

– Så lenge Frp skal være med på å vedta budsjett kommer støtten til HRS å bestå. Vi er mot at du bare skal gi penger til de du er enig med og på den måten prøve å sette ut de du er uenig med, sier Listhaug til VG.

– Er det en garanti fra deg?

– Ja, ja, vi mener at vi skal støtte ulike stemmer i politikken, sier hun.

Listhaug: Vi får de i kne

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg vil ikke svare på hva som nå er Høyres syn på budsjettstøtten til den kontroversielle stiftelsen.

Sylvi Listhaug sier at hun kommer til å vinne frem i budsjettforhandlingene.

– Venstre og KrF har prøvd dette lenge, men vi har fått de i kne gang på gang på det spørsmålet. Det skal vi gjøre igjen, sier Listhaug.

– HRS har ikke gjort eller sagt noe som du mener går for langt?

– Det kan godt hende. Jeg tråler ikke på alt de sier eller gjør. Det er heller ikke slik at jeg gir penger til organisasjoner der jeg er enig med alt, men jeg mener at de skal ha støtten sin som en stemme i debatten, sier hun.

FORSVAR: Sylvi Listhaug sier at hun vil sørge for fortsatt budsjettstøtte etter valget. Foto: Beate Oma Dahle

Forsvarer HRS

Sylvi Listhaug mener at HRS er en viktig stemme.

– HRS blir veldig hengt ut i den offentlige debatten. Jeg kjenner Rita og Hege fra slutten av 90-tallet og starten av 2000-tallet. De har veldig mye av æren for at vi begynte å diskutere tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og sosial kontroll, sier Sylvi Listhaug.

– Det var de som startet det og vekte opp politikerne i Norge. Mye av det som er vedtatt på området er ideer de har kommet med. Jeg synes det er utrolig hvordan de blir uthengt, sier hun.

– Er det noe du selv kan gjøre for å senke konfliktnivået i den debatten, som for eksempel ikke bruke ordet snikislamisering?

– Vi kommer ikke la andre diktere hvilke ord vi skal bruke. Det bestemmer vi selv og vi har forklart inngående hva vi legger i begrepet, sier hun.

KRITISERER: Jon Helgheim og Sylvi Listhaug forsvarer begge HRS-støtten. Bildet er tatt i en tidligere anledning. Per-Willy Amundsen er tidligere justisminister og nåværende stortingsrepresentant for Frp. Foto: Tore Kristiansen

– Kveler debatten

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, mener at Venstre og KrF vil kvele innvandringsdebatten ved å fjerne HRS-støtten.

– Dette viser de totalitære tendensene som venstresiden og sentrumspartiene bærer på når det kommer til innvandringsdebatten. Her ønsker de ingen åpen debatt med forskjellige synspunkter. De vil kvele alle stemmer som er kritisk til innvandring, skriver Helgheim i en sms til VG.

– Vi har et utall av statsstøttede organisasjoner som alle jobber for høyere innvandring, vi har kun et par mindre organisasjoner som tør ta opp problematiske sider ved innvandring. Det er udemokratisk og skummelt når politikere begynner å ta støtten fra de de er uenig på denne måten, sier han.