PÅGREPET: Her føres den siktede mannen inn i politibilen, etter å ha sittet en lengre stund på åstedet ved Rådhuset i Oslo. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Vitne om drapet ved Rådhuset: Folk løp i panikk

Vitnet Geir Aaserud forteller at våpenet skal ha kilt seg under drapet og at den drapssiktede ventet rolig på politiet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet har bekreftet at en mann i 40-årene er drept etter å ha blitt skutt i Oslo sentrum mandag ettermiddag.

Politiet fikk første nødmelding klokken 17.44, og var på stedet etter fire minutter. Der pågrep de en mann som også er i 40-årene. Han er nå drapssiktet.







– Folk løper i panikk

Geir Aaserud forteller at han var på kontoret da han ble vitne til svært dramatiske scener. Han satt og jobbet da han plutselig hørte et skudd. Han gikk bort til vinduet for å se hva skjedde.

– Plutselig ser vi at folk løper i panikk, sier Aaserud.

Han ble vitne til at den antatte gjerningsmannen gikk rolig mot bilen der skuddofferet befant seg.

– Mannen forsøkte å skyte igjen, men pistolen klikket. Kald og rolig forsøkte han å få våpenet til å fungere igjen. Han tar ladegrep og prøver å skyte, sier Aaserud.

VITNE: Geir Aaserud satt og jobbet på kontoret sitt da han plutselig hørte et skudd. Foto: VGTV

– Helt forferdelig

Flere andre vitner VG har snakket med har også beskrevet det samme – at pistolen må ha kilt seg under hendelsen. Politiet har så langt ikke kommentert disse observasjonene.

Aaserud ble vitne til at gjerningsmannen til slutt kastet våpenet fra seg, og at han gikk 20 meter ned i gaten. Ifølge politiet var gjerningsmannen en av dem som ringte inn til dem. Få minutter senere ble han pågrepet av en patrulje fra Beredskapstroppen, som var i området da meldingen om skyting tikket inn hos politiet.

Aaserud forteller at han gikk ned på gaten for å se om han kunne hjelpe. Da ble han vitne til at personen, som nå er bekreftet død, var svært hardt skadd.

– Det var helt forferdelig å se på. Det er en skam at folk skyter her i Oslo. Jeg er sjokkert, sier Aaserud.

På en pressekonferanse mandag kveld opplyste Grete Lien Metlid, leder i Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE), at det var en relasjon mellom den nå drapssiktede mannen og den avdøde mannen, og at de er kjent for politiet fra før.

SKUDD I RUTA: Krimteknikere undersøker her bilen hvor avdøde ble funnet. I ruten ser man et kulehull. Foto: Fredrik Hagen, NTB

– Traumatisk hendelse

– Dette er to norske, voksne menn, begge fra Oslo. Vi kan ikke si noe spesifikt om motiv, men vi knytter ikke dette foreløpig til noen pågående konflikter som politiet kjenner til, sa Metlid.

– Det er flere vitner som har observert hendelsen, og for dem er det klart at dette har dette vært en traumatisk hendelse. Det er også en del oppfølgning av dem for at de skal få roet nervene, sa innsatsleder Erling Olstad tidligere i dag.

Siktedes forsvarer Mette Yvonne Larsen sier til VG at hun skal snakke med sin klient i kveld.