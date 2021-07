Sarah Bergius-Tveit og kjæresten James Wendell Nelson II fløy sammen til Norge. På grunn av endringen av smittesituasjonen i USA, får kun en av de bli værende. Foto: Privat

Fikk tillatelse til å dra til Norge med kjæresten – blir likevel sendt hjem

James (25) hadde fått skriftlig innreisetillatelse fra UDI, men da han kom til Norge ble han stoppet på flyplassen. Mandag blir han sendt tilbake til USA.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

5. juli ble USA markert som et lilla land, noe som åpnet for at amerikanere kunne besøke kjærestene sine i Norge. Sarah Bergius-Tveit (24) sendte dermed en søknad til UDI på vegne av kjæresten James Wendell Nelson II (25).

Den ble godkjent samme dag.

12. juli skiftet landet imidlertid farge til rødt på grunn av smittesituasjonen. På UDIs nettsider samme dag leste Bergius-Tveit at kjærester som allerede hadde fått tillatelse til å reise gjennom søknadsordningen for kjærestebesøk, fortsatt kunne bruke denne tillatelsen til å reise inn i landet, men at de måtte oppholde seg på karantenehotell.

VG har sett skjermdumper som bekrefter dette.

Endret reglene

Fredag 23. juli lander hun og Nelson på Gardermoen. Her blir sistnevnte tatt til side, og fortalt at tillatelsen fra UDI ikke var gyldig etter 19. juli.

– Jeg fikk omtrent ikke lov til å snakke med han eller hjelpe han. Det var veldig vanskelig, og jeg ble veldig lei meg da jeg fant ut at han skal sendes hjem igjen, forteller Bergius-Tveit.

VG har sett bekreftelsen fra UDI på at James Nelson var klarert for innreise til Norge. Ifølge dokumentet gjelder vedtaket for et ubegrenset antall innreiser, så lenge søknadsordningen er gjeldende.

I vedtaket heter det også at den innreisende må følge gjeldende karanteneregler ved innreise. Det er ikke oppgitt i vedtaket at man kan nektes innreise til Norge dersom smittesituasjonen eller fargekoder endres.

Se tilsvar fra UDI lenger nede i artikkelen.

På UDIs nettside står det nå at det er fargen på landet på tidspunktet ved innreise som avgjør om man kan reise inn eller ikke.

Bergius-Tveit hevder at de ikke ble informert om endringen i reglene.

– At plutselige endringer skjer har vi full forståelse for, men at vi ikke blir gitt beskjed synes vi er frustrerende. Vi hadde sjekket reglene og alt så greit ut. Hadde vi visst om den plutselige endringen, hadde vi selvfølgelig enten kommet innen 19. juli, eller avlyst turen, sier hun.

24-åringen er selv student i USA, og har vært sammen med Nelson i ett år og tre måneder. Kjæresten skal ha brukt rundt 12.000 kroner på reisen til Norge.

Nelson er dessuten fullvaksinert i USA, ifølge paret.

Har klaget på vedtaket

I et vedtak fra politiet, datert 23. juli, skriver de at Nelson «er bortvist etter midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen»

Mandag klokken 08.00 skal han bli hentet på karantenehotellet og kjørt tilbake til flyplassen, før han må forlate landet.

Bergius-Tveit har sammen med moren Marianne Bergius sendt inn klage på vedtaket. De synes det er svært kritikkverdig at UDI ikke har informert de med innvilgede søknader om tidsfristen, og mener at bakgrunnen for bortvisningen av Nelson ikke holder mål.

– De viser til smittevern og folkehelse, men James har testet negativt for corona både før avreise og ved ankomst. Han har gjort alt norske myndigheter har bedt om. Det er uforståelig at James anses som en smitterisiko, sier Bergius.

– Det er virkelig urettferdig. At han må på karantenehotell er helt greit, problemet ligger i at ingen informasjon blir gitt. Da vi leste på UDI at de med tillatelse fortsatt kunne komme, forventet vi ikke at myndighetene skulle sette en tidsfrist uten å beskjed til de involverte.

Sendt videre til UDI

I politiets tilsvar på klagen, som VG har sett, sier politiet at de ikke ser grunn til å omgjøre det opprinnelige vedtaket.

«Klagen inneholder ikke nye opplysninger av betydning for avgjørelsen. Øst Politidistrikt ser derfor ikke grunn til å omgjøre sitt tidligere vedtak i saken.»

Politiet skriver at klagen om manglende informasjon ikke fører frem. De viser til en oppdatering fra regjeringen fra 14. juli hvor det står at kjærester bosatt i USA som har fått innvilget søknad om innreise av UDI, kan reise til Norge frem til 19. juli.

Politiet har oversendt saken til UDI for videre behandling. Nelson har imidlertid ikke rett til å oppholde seg i Norge mens klagen blir behandlet. I klagen ble det bedt om utsatt iverksettelse av bortvisningen, men politiet har ikke samtykket til dette.

Politiet understreker i vedtaket at Nelson fortsatt har tillatelse til å reise til Norge, men at han må vente til USA blir markert som lilla igjen - og forlate landet i mellomtiden.

– Det gir ingen mening at han skal fly tilbake til USA for å vente til at landet har endret farge, når han allerede er her og har testet negativt. Her er det snakk om en ung mann som har brukt masse penger på å komme seg hit, og som nå også må betale av egen lomme for flybillett hjem, sier Bergius oppgitt.

– Håpet vårt er at det skal gjøres et hastevedtak som kan stoppe utkastelsen fra å skje.

Eget ansvar å innhente informasjon

Ingeborg Grimsmo, kommunikasjonsdirektør i UDI, uttaler til VG søndag at det er reisendes eget ansvar å holde seg oppdatert på endringer i regelverket.

– Vi hadde behov for å avklare med justisdepartementet hva som gjaldt reisende fra USA, etter at reiserådene plutselig ble endret. De var tydelige på at det er regelverket ved innreise som er gjeldende, men fordi vi ikke hadde nok informasjon vedrørende dette den 12. juli, ble det åpnet for innreise inntil 19. juli, sier hun

Hun sier videre at de oppdaterte reglene ble publisert på regjeringens og UDIs nettsider fem dager før fristen gikk ut.

– Slik jeg forstår denne saken ut fra opplysningene jeg har fått, har vedkommende hatt nok tid til å innhente de nyeste reglene før avreise.

– Burde det likevel ikke ha blitt gitt en beskjed til reisende fra USA om endringen?

– UDI mottar massivt med henvendelser fra folk som søker visum, og det finnes dessverre ikke et system for varsling om endringer i reglene. Alle er pliktige til å holde seg orientert selv, og det står god informasjon på våre nettsider til enhver tid.

– Det hevdes at James har testes negativt to ganger. Er det hensiktsmessig å sette han på et fly tilbake til USA for å vente på at smittesituasjonen der endrer seg, når han allerede er i Norge?

– Det kan vi ikke ta stilling til. Det er fastsatte regler av regjeringen på bakgrunn av Folkehelseinstituttets rådgivning. Det er veldig tydelige rammer, og da må vi forholde oss til det.