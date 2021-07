Bussjåfør kjørte ned busskur - mener holdeplassen var dårlig

Oslo tingrett har besluttet at sjåføren mister førerkortet til straffesaken mot ham er avsluttet. Sjåførens advokat viser til uttalelse om at holdeplassen var dårlig tilrettelagt for busser.

Av Markus Tobiassen

Publisert: Nå nettopp

8. juli i år kjørte en rutebuss ned et busskur midt på lyse dagen ved Bryn Senter i Oslo. Skuret ble revet opp og knust, mens en tenåring som satt inne i skuret, slapp med skrekken og et lite kutt på skulderen.

Politiet kom kort tid etter til stedet og beslagla mannens førerkort. Nå har Oslo tingrett bestemt at førerkortet forblir beslaglagt i påvente av straffesaken mot sjåføren.

Beskrevet som trangt og krevende

I en nylig kjennelse kommer det frem at sjåførens advokat, Katrine Rygh Monsen, har hentet inn en uttalelse fra tillitsvalgte til støtte for sjåføren.

De beskriver «bussholdeplassen som trang, trafikkbildet som krevende og utformingen av busstoppet som uheldig».

Monsen har ikke besvart VGs henvendelser fredag.

Advokaten har også vist til påstander om at stoppet opprinnelig bare var en drosjeholdeplass og skulle bygges om for å gi bedre plass til busser.

«Retten er enig i at de fremlagte bevisene taler for at kjøreforholdene ved det aktuelle busskuret er krevende, men kan ikke se at dette endrer vurderingen av siktedes aktsomhet i situasjonen», står det i kjennelsen.

Sett denne? Bussjåfør unnslapp å bli knust av egen buss i Singapore.