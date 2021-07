VARMERE OG VÅTERE: Klimaforskere tror det vil bli mer ekstremvær i årene som kommer. Bildet er fra er flomrammede Köln i Tyskland tidligere i sommer. Foto: ALY SONG / Reuters

I dag er jordens fornybare ressurser oppbrukt for i år

Dagen som markerer at jordens fornybare ressurser er brukt opp, faller én måned tidligere enn i fjor.

Av Ingri Bergo

I år markeres «Earth Overshoot Day» - jordens overskuddsdag - den 29. juli, ifølge Global Footprint Network, en ideell organisasjon som jobber for å fremme oppmerksomhet omkring global oppvarming.

Det betyr at jorden resten av året vil bruke mer naturressurser en den selv kan fornye på et år. Den går i «økologisk underskudd».

I fjor falt datoen 22. august - senere enn de siste foregående årene. Klimaforskere hos Global Footprint Network forklarer forsinkelsen med at så mange land stengte ned under coronaviruspandemiens første bølge.

Overshoot Day gjennom tidene 1970 - 30. desember 1980 - 4. november 1990 - 10 oktober 2000: 22. september 2005 - 24. august 2010 - 6. august 2019 - 26. juli 2020 - 22. august 2021 - 29. juli Kilde: Global Footprint Network Vis mer

I dag bruker menneskeheten ressurser som egentlig krever 1,7 jordkloder, ifølge organisasjonen. Forbruket varierer imidlertid stort mellom land.

Dersom alle land levde som Norge, ville datoen falt allerede 12. april, ifølge Global Footprint Network (se bildet over).

Til sammenligning ville dagen falt 13. oktober hvis alle levde som Ghana. Datoen er 14. mai for USA, 5. mai for Tyskland og 7. mai for Frankrike.

Jorden har gått i økologisk underskudd siden 1970-tallet, men den gang falt dagen 30. desember. Siden har datoen blitt fremskyndet nesten hvert eneste år.

– Økologisk underskudd er bare mulig i en begrenset periode før økosystemene brytes ned og muligens kollapser, skriver Global Footprint Network i en pressemelding.

Hovedårsaken til overforbruket av jordens ressurser er karbonforbruk, som utgjør 60 prosent at menneskehetens økologiske fotavtrykk, ifølge Global Footprint Network.

– Siden 1970 har vårt totale karbonfotavtrykk doblet, sier de i pressemeldingen.

Karbonavtrykket er den «fremste driveren» bak klimaendringene, skriver de. Å redusere karbonavtrykket vil dermed være et viktig skritt for å både redusere overforbruket av jordens ressurser og motvirke klimaendringene, konkluderer de.

