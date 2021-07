Her er under halvparten vaksinert

I åtte kommuner spredt over nesten hele landet har under 50 prosent av befolkningen fått minst én vaksinedose. Andre kommuner nærmer seg 80 prosent.

Skjevfordelingen og befolkningssammensetningen har gitt store utslag på vaksinedekningen i norske kommuner. I kommuner som Utsira og Hvaler har mellom 75 og 80 prosent av befolkningen fått minst én vaksinedose.

I kommuner som Oslo og Kristiansand har de startet drop in-vaksinering med første dose for å nå de unge og andre grupper som ligger etter.

På tross av 100.000 ferske Pfizer-doser fra Litauen, har under 50 prosent av befolkningen i åtte kommuner fått minst én dose. Nasjonalt er nærmere 64 prosent av befolkningen gitt minst én vaksinedose.

På sisteplass i vaksineringen ligger den lille Agder-kommunen Iveland - med rundt 1300 innbyggere.

Ordfører Gro Anita Mykjåland (Sp) forteller at de setter de dosene de får og at de håper å være ferdig med vaksineringen i løpet av høsten.

– Det ble gjort noen beslutninger sentralt om å prioritere Østlandet og større byer og det ser vi resultatet av nå. Vi sitter ikke her og er gretne og bitre, sier hun.

– Frustrerende

Torsdag er 47,4 prosent av befolkningen i kommunen gitt minst én dose. Ordføreren har forståelsen for skjevfordelingen, men har en klar oppfordring til helsemyndighetene:

– Jeg håper at kommunene som ikke har blitt prioritert, får flere doser før det blir drop in-vaksinering for andre dose, sier hun.

DELT: Hestmannøy i Nordland er delt mellom Lurøy og Rødøy kommune. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Nordlandskommunene Lurøy og Rødøy ligger hakk i hel med 47,5 prosent vaksinert med minst én dose. Her må de ofte ut med båt for å nå de til sammen over 3800 innbyggerne.

– Det er ikke bra å ligge så dårlig an, men vi setter de dosene vi får fortløpende og vaksineringen har gått bra så langt, sier Lurøy-ordfører Helge Lund til VG.

– Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt flere doser, legger han til.

Dette ønske deler hans kollega i nabokommunen.

– Det å ligge nederst på den tabellen har vært frustrerende for vi har hatt et apparat som har hatt mulighet til å sette flere doser tidligere. Vi har satt alle dosene så fort de har kommet, sier Rødøy-ordfører Inger Dagmar Monsen til VG.

Får flere doser

Nå får de forespeilet flere hundre nye doser de neste par ukene og ordføreren forventer å komme vesentlig lenger med vaksineringen da.

– Vi er veldig glad for at vi får mange flere doser nå, sier hun.

GRUPPE 9: Sirdal kommune vaksinerte ved forrige oppdatering de mellom 45 og 54 år. Dette er et bilde fra 2019. Foto: Kyrre Lien, VG

På tredjeplass ligger Sirdal i Agder, som med sine drøyt 1800 innbyggere har rukket å vaksinere 48,9 prosent av innbyggerne med minst én vaksinedose.

De andre kommunene hvor under halvparten er vaksinert er Høylandet og Leirfjord med 49,2 prosent, Askvoll med 49,4 prosent og Lyngdal med 49,8 prosent.