TOTALVRAKET: En bil fikk store materielle skader etter at en stor stein falt ned fra taket i Trodalstunnelen. Sjåføren slapp med skrekken. Foto: VG-tipser

Steinras i tre tunneler på to dager: − Vanskelig å unngå

Innvendige skall i tunneler vil kunne ta ned faren for ras, men vil både være svært dyrt og kommer ikke uten egne problemer, ifølge Statens vegvesen.

Publisert: Nå nettopp

Etter tre steinras på to dager i norske tunneler sier Vegvesenet at nordmenn må regne med at lignende ulykker kan skje igjen, samtidig som rutinene for sikringsarbeid skal gås opp.

Torsdag ettermiddag falt en cirka ett tonn tung stein ned i Trodaltunnelen på E39 i Vestland og smadret en bil som kom kjørende. Sjåføren slapp ved et lykketreff fra ulykken uten alvorlige skader.

Samme dag falt det også ned stein i Frudalstunnelen på riksvei 5 i Sogndal i Vestland.

Fredag kveld raste en stein ned i Fjærlandstunnelen, litt lenger nord på samme riksvei. En blir kjørte inn i steinen og ble deretter påkjørt bakfra av en annen bil. Ingen kom til skade.

Vegvesenet understreker at tunneler statistisk sett er blant de tryggere strekningene på norske veier.

Vegvesenet anslår at steinblokken som raste ned fra taket i Trodaltunnelen veide cirka ett tonn. Tunnelen ble bygget i 1986 og har ikke innvending skall. Foto: Mesta

Avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen sier det ikke er uvanlig at stein faller ned i tunneler.

– Det er vanlig at slike hendelser skjer. Vi har gjort et godt arbeid med å sikre tunnelen, men likevel kan man få hendelser. Det er litt tilfeldig at du har fått to-tre tett på hverandre, sier Finden.

– Forstår du likevel at det kan virke skremmende for bilister å vite at stein raser ned fra norske tunneler med jevne mellomrom?

– Det er dramatisk. Og det er uheldig når slikt skjer. Vi jobber hele tiden for å minimere slike uønskede hendelser, men det er vanskelig å unngå.

Vegvesenet har gitt en offentlig beklagelse etter ulykken i Trodaltunnelen.

Denne steinen falt ned i Fjærlandstunnelen, på siden av veibanen. Foto: Statens vegvesen

Mangler betongskall

Alle de tre aktuelle tunnelene er uten innvendige skall, som betyr at fjellveggen ligger åpen inne i tunnelen.

Andre tunneler har sprøytet betong langs fjellveggene, før det igjen legges en membran, frost og vannsikring, og enda et lag med enten betong eller stål utenpå.

– Kan ikke innvendig bekledning, som noen tunneler har, eliminere faren?

– Det er klart at kanskje til dels, men det vil også ha enormt store kostnader å kle alle tunnelene, sier Finden.

Å kle tunneler innvendig har også sine egne utfordringer:

– Har du kledning innvending, har du ingen kontroll på fjellet bak, sier Finden.

Selv om mindre steiner vil stoppes, kan faren for større skred bli vanskeligere å avdekke.

I 2006 raste for eksempel et stort steinskred gjennom taket på Hanekleivtunnelen på E18.

Innvendig bekledning er ingen garanti mot større skred. Her fra Hanekleivtunnelen i 2006, hvor 200 kubikkmeter med stein dekket begge kjørefelt. Ingen ble skadet i ulykken. Foto: Jarl Fr. Erichsen

Finden peker også på at et større sikringsarbeid ville skapt store belastninger på resten av veinettet, fordi tunnelene må stenges mens arbeidet pågår.

Det har siden 2015 pågått et større arbeid med å oppgradere 200 tunneler, men disse oppgraderingene har i hovedsak handlet om brannsikring, bedre belysing og ventilasjon, ikke rassikring.

Arbeidet skulle etter planen vært ferdig i 2019, men har blitt forsinket, blant annet fordi man ikke har kunnet stenge for mange tunneler om gangen.

Det er rundt 1.100 tunneler i Norge, hvorav Vegvesenet har ansvaret for de 600 som ligger på riksveinettet.

Vegvesenet har i helgen ikke kunnet oppgi hvor mange som har innvendig bekledning.

Oppretter sak

Vest politidistrikt bekrefter at det ikke er noen personskader etter ulykken i Trodalstunnelen, men at bilen har fått en god del skader, forteller operasjonsleder Tore André Brakstad til VG.

– Politiet jobber også med å opprette en sak på ulykken for å undersøke saken videre, forteller han.