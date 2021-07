Disse studiene er vanskeligst å komme inn på

Rekordmange har fått tilbud om studieplass i høst. Alle de ti øverste på listen med de høyeste poenggrensene er helsefag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Samordna opptak annonserer fredag poenggrensene for høyere utdanning.

Over 154.000 har søkt om studieplass ved årets opptak, noe som er ny rekord. Aldri før har så mange fått plass ved landets universiteter og høyskoler. I år har 110.119 søkere fått tilbud om studieplass, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Flere av dem som søker er kvalifisert og flere får tilbud om førstevalget sitt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) på fredagens pressekonferanse.

Asheim sier at det også i årets opptak, som i fjor, er en corona-effekt av at flere velger å studere under pandemien.

Det er siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) som har vært førstevalg for flest søkere.

Likevel er alle de ti vanskeligste linjene å komme inn på helsefag i de største byene.

Dette er studiene med høyest poenggrense (ordinær kvote):

Dette er studiene med høyest poenggrense (førstegangsvitnemål):

Dette er fjorårets liste over studiene med høyest snitt.

I faktaboksen under kan du se hvordan snittene regnes ut:

Slik regnes poengsummene ut For å søke på universitet og høgskoler i Norge kan du søke med førstegangsvitnemål eller i ordinær kvote. For å regne ut poeng for førstegangsvitnemål tar du gjennomsnittet av karakterene dine på videregående skole og ganger med 10. Så legges ulike tilleggspoeng til. + realfagspoeng + språkpoeng + kjønnspoeng + poeng for opptaksprøver = Skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål) For å regne ut poengene i ordinær kvote tar du skolepoengene og legger til: + tilleggspoeng (folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste, fagskole eller høyere utdanning) + alderspoeng = Konkurransepoeng (ordinær kvote)

Kilde: Samordna opptak Vis mer

STUDENTER: Flere søkte seg til høyere utdanning i 2021. Her er studenter i Bergen under fadderuken i Nygårdsparken i fjor. Foto: Eivind Senneset/ NTB

Trangest nåløye

En ny bachelorgrad som heter «Toll, vareførsel og grensekontroll», ved Universitetet i Stavanger (UiS) er det studiet hvor konkurransen om plassene er hardest. 2.064 søkere kjempet om 35 planlagte studieplasser.

Søkere over hele Norge fikk denne uken svar fra Samordna opptak om de kom inn på studiene de har søkt på. Innen 24. juli kl. 23.59 må de takke ja til studieplassen de er tilbudt.

Kjønnsfordelingen på dem som har fått tilbud om studieplass er 60,2 prosent kvinner og 39,8 menn.

Tirsdag snakket VG med Frida Lomeland Waldow (18) som var frustrert over høye snitt. Hun har jobbet for å komme inn på medisin siden ungdomsskolen og gikk ut av videregående skole med 60,3 skolepoeng, men det holdt ikke til å nå drømmen om medisinstudier på Universitetet i Bergen (UiB).

Snittet for dem som søker medisin på UiB med førstegangsvitnemål er nå på 60,5 – i fjor var den på 60,1. Til sammenligning var snittet 57,8 for syv år siden.

På medisinstudiet (høst) på UiO har snittet for ordinær kvote økt betraktelig. I 2015 var poenggrensen på 68,1. I 2021 er grensen 69,5. Grensen har økt med 0,5 poeng siden 2020.