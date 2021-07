FØRSE STIKK: Ifølge kommuneoverlege Askill Sandvik i Kristiansund kommune er det flere unge som besvimer etter å ha satt coronavaksine. Foto: Torstein Bøe / NTB

Flere unge besvimer etter vaksinering: − Ikke en reaksjon på vaksinen

Flere unge besvimer etter å ha satt coronavaksine. Kan være kombinasjon av stress og varme, mener kommuneoverlege.

Før helgen var FHI klar i sin beskjed til unge som har fått vaksinetime: – Min sterke oppfordring er at alle må gripe sjansen i sommer og si «ja» til tilbudet om vaksine, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG lørdag.

Samtidig skriver en rekke medier om at unge lettere besvimer etter å ha satt vaksinen. Blant andre NRK har omtalt fenomenet.

Kommuneoverlege i Kristiansund, Askill Sandvik, bekrefter trenden overfor VG.

– Vi har hatt en del tilfeller. Det var spesielt ved vaksinasjon forrige uke, sier kommuneoverlegen til VG og presiserer:

– Det har vært hovedsakelig yngre personer, men det er også spredd i alle aldersgrupper. Det har ikke bare vært yngre.

Ifølge kommuneoverlege fikk nærmere 1000 personer i Kristiansand satt vaksine under forrige massevaksinering. Det skal ha vært mange fra yngre aldersgrupper i puljen. Minst ti personer skal ha besvimt, opplyser Sandvik.

– Ikke en reaksjon på vaksinen

Sandvik tror det kan være flere årsaker til at folk besvimer etter å ha tatt vaksinen. Han trekker frem munnbind, varme vaksinasjonslokaler og stress som potensielle årsaker.

– Jeg tenker stress kan være den utløsende årsaken. Det kan være mye spenning knyttet til coronavaksinen, sier han. Kommuneoverlegen tror også varmen den siste tiden kan spille inn.

– Det pleier ikke være så varmt på Nord-Vestlandet, men nå har det vært varmt, skyter han inn.

IKKE FARLIG: Ifølge kommuneoverlege i Kristiansund, Askill Sandvik, er fenomenet med å besvime etter å ha tatt coronavaksine ikke farlig. Foto: Tore Lyngvær / Kristiansund kommune

Ifølge kommuneoverlegen er det ikke farlig å svime av etter sprøytestikket, det er heller ikke en direkte bivirkning av stoffene i coronavaksinen.

– Det er jo ikke snakk om en bivirkning, og det er ikke farlig. Det er ikke en reaksjon på vaksinen, det er en reaksjon på forholdene rundt, sier Sandvik.

Alle som besvimer «kommer seg», forteller kommuneoverlegen. Han understreker at de har et godt opplegg for slike situasjoner i vaksinelokalene.

– Det er viktig at vi håndterer det best mulig og har en best mulig plan i forhold til logistikk, bårekapasitet og minst mulig eksponering av den det gjelder. Det er jo ikke farlig så lenge man slår seg, sier han og understreker at det er viktig å skille fenomenet fra mer alvorlige bivirkninger av vaksinasjon.

– Ikke uvanlig

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad skriver i en tekstmelding til VG at det ikke er uvanlig å besvime etter å ha satt en sprøyte.

– Det er ikke uvanlig at noen blir uvel eller besvimer når de får sprøyter eller tar en blodprøve. Noen ganger kan synet av sprøyten være nok. Det skyldes vanligvis en «vasovagal synkope» som forårsakes av langsommere hjerterytme (bradykardi) og blodtrykksfall på grunn av økt aktivitet i vagusnerven (den tiende hjernenerven). Dette er årsaken til at man alltid skal sitte ned når man får en vaksine. Hvis man er engstelig for sprøyter kan det være lurt å prøve å tenke på noe annet og ikke se på sprøyten når den stikkes inn i armen, skriver Nakstad til VG.

IKKE BIVIRKNING: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad bekrefter at besvimelse rett etter sprøytestikk ikke skyldes bivirkninger av vaksine. Foto: Line Møller

Nakstad understreker at umiddelbar besvimelse ved sprøytestikk ikke skyldes bivirkninger av vaksinen.

– Noen noen veldig få vil imidlertid kunne reagere med en kraftig reaksjon etter noen minutter, da vil de i de fleste tilfeller dreie seg om en såkalt anafylaktisk reaksjon som krever behandling med adrenalin. Det er rapporter om noen titalls slike tilfeller i Norge i følge Legemiddelverket. Dette er grunnen til at man rutinemessig skal observeres i 20 minutter etter å ha fått vaksine, uansett hvilken vaksine det dreier seg om, skriver Nakstad.

Lavere svarprosent

I juni skrev VG om Alta kommune som så seg nødt til å komme med en etterlysning av 2003-kullet. «Veldig mange av dere har ikke telefonnummer registrert på eget navn og det er derfor vanskelig å komme i kontakt med dere», skrev kommunen den gang.

Også i Kristiansund har det vært utfordringer knyttet til å få svar fra unge som får vaksinemelding av kommunen.

– Vi ser at når vi kommer over i den yngre gruppen så er det rundt en tredjedel som svarer umiddelbart. Halvparten svarer etter to, tre dager, men så er det mange som ikke varer. Det er nytt, sier Sandvik og viser til at de eldre aldersgruppene svarer fortere.

– Svarprosenteten er lavere blant de yngre, men det kan jo hende at det er fordi det er sommerferie. Vi får tak i de etter hvert, forsikrer han.

– Vi er avhengige av så god vaksinasjonsdekning som mulig i den gruppen for å begrense pandemien. Dette er jo unge mennesker med mange kontakter, sier kommuneoverlegen til VG.

