Ordførere i tvil om tiltak: – Ønsker tydeligere svar fra FHI

Ordførerne på Nord-Jæren mener at Folkehelseinstituttet kommer med motstridende råd for hvordan de skal håndtere lokale smitteutbrudd. Nå ber de om en avklaring.

De fire kommunene på Nord-Jæren har over flere uker hatt et vedvarende høyt smittetrykk. I det siste har smittetallene gått nedover – men:

– Det er denne deltaen, som ligger og svever i det usikre, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak til VG, like før ordførerne møttes torsdag morgen for å bestemme hvilke tiltak som skal gjelde fremover.

Konklusjonen ble at Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg forlenger de lokale tiltakene, med noen justeringer. Tiltakene skal i første omgang vare i en drøy uke til, før kommunene skal gjøre en ny vurdering.

– Gir oss forskjellige signaler

– Det går rett vei, men det er en usikkerhet med tanke på hvilke tiltak som er forholdsmessige og hva som er de nasjonale føringene, sier Sandnes-ordføreren.

Det er særlig den mer smittsomme deltavarianten som skaper usikkerhet når ordførerne skal vurdere tiltakene.

– Vi lytter betydelig på råd fra FHI, men oppfatter også at FHI gir oss forskjellige signaler. På den ene måten får vi beskjed om å slå det ned, og på den andre måten er beskjeder at vi må kunne ha litt mer smitte, sier Wirak.

– Vi ønsker tydeligere svar fra FHI, legger han til.

Passer ikke dagens situasjon

Ordførerne på Nord-Jæren sendte derfor et brev til FHI, hvor de ber om avklaring på hvordan de skal vurdere tiltak ut ifra gjeldende smittesituasjon, nå som flere har fått vaksine.

I brevet, signert av de fire ordførerne, skriver de at tiltakspakkene FHI opererer med i sine råd til kommunene ikke er oppdatert siden 4. juni:

«Siden den gang har ledende ressurspersoner i både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet offentlig gitt uttrykk for at vi som samfunn tåler et høyere smittetrykk i samfunnet på grunn av vaksineringsutviklingen.»

– Balansegangen mellom vaksineandelen og hvilke tiltak som skal innføres på gitt tidspunkt i de gjeldende retningslinjene, passer ikke den situasjonen som vi har i dag, sier ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun til VG.

– Vi opplever også mindre etterlevelse og mindre forståelse for strengere tiltak, nå som en så stor andel er vaksinert, legger hun til.

– Vanskelig å sette en fast grense

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet, Frode Forland, skriver i en e-post til VG at han ikke er kjent med brevet fra Nord-Jæren, men at det er vanskelig å sette en fast grense på hvor mye smitte man kan tåle ved et lokalt utbrudd.

– Det kommer an på hvor mange som har kjent eller ukjent smittevei, om det er mer smittsomme varianter og i hvilken aldersgruppe og situasjon smitten sprer seg i, skriver han.

Ifølge fagdirektøren spiller også lokale forhold som vaksinedekning, kapasitet for smittesporing og testing inn på hvor høyt smittetrykk man kan tåle.

– Vi kan fremdeles tåle å leve med noe mer smitte nå når mange i risikogruppene er vaksinerte, men fremdeles er det viktig å få kontroll på lokale utbrudd med målrettede og forholdsmessige tiltak, skriver Forland.

– Vår oppfatning er at det er bra kontroll på situasjonen på Nord-Jæren og at de lokale forskriftene er forholdsmessige, og ser ut til å ha ønsket effekt selv om smittesituasjonen har vart over lengre tid.