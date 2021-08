PÅ TUR: Erna Solberg advarer velgerne mot SV å gi makt i en eventuell rødgrønn regjering. Foto: Fredrik Solstad

Blander seg inn i rødgrønt kaos: − Tydelig at Vedum ikke utelukker SV i regjering

Statsminister Erna Solberg (H) kaster seg inn i debatten om en rødgrønn regjering. Hun advarer mot å gi SV makt.

– Vedum snakker selvfølgelig om det han ønsker, men det er tydelig at han ikke utelukker SV i regjering. Da ligger det spenninger der, og det er uklart hvilken politikk man får, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Det er full splid på rødgrønn side om hvilke partier som skal inn i regjering dersom det blir flertall for skifte etter valget.

Mens Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre vil ha med både Senterpartiet og SV, står Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum hardt på at regjeringen bør være «Sp- og Ap-basert».

I et intervju med VG onsdag svarte ikke Vedum på gjentatte spørsmål fra VG om det er viktig for ham at SV ikke blir med i regjering.

Sp-lederen svarte heller ikke på om han mener en regjeringsplattform mellom Ap, SV og Sp vil bli dårligere enn en plattform med Ap og Sp alene.

STATSMINISTER: Erna Solberg håper å få fire nye år som statsminister. Foto: Fredrik Solstad

– Avviser ikke SV

– Ut fra det VG-intervjuet, så kan man ikke si annet enn at Sp ikke avviser å sitte i regjering med SV. De sier at det ikke er ønsket deres, men velgerne kan ikke regne med at de ikke ender opp i den situasjonen, sier Solberg.

– Det er ganske klart når de ikke kan svare på om de ikke kan sitte i en regjering med SV, legger hun til.

– Vedum sier at han vil ha en Sp/Ap-basert regjering. Hvordan tolker du det?

– Ut fra det intervjuet VG har hatt med Vedum og de svarene han har gitt der, kan ikke velgerne utelukke at de etter valget vil se en regjering med Ap, Sp og SV – med de innebygde problemene det vil ha med et stort SV.

Advarer mot et stort SV

Hun kommer med en kraftig advarsel mot SVs innflytelse i en rødgrønn regjering.

– SV ligger an til å være større i denne situasjonen enn de var under de siste fire årene av den rødgrønne regjeringen. Og du har et Ap som er betydelig svekket, sier Solberg.

Et SV med en hånd på rattet i en ny regjering kan få store konsekvenser for flyktningpolitikk, skattepolitikk og oljepolitikk, mener Solberg.

– Hvis de skal gjøre opp budsjetter basert på samarbeid med SV, så må de regne med at de skal gi gjennomslag for SVs politiske saker. De står i kontrast til det Sp driver valgkamp på, sier Solberg.

– Så det er et uklart regjeringsprosjekt på rødgrønn side?

– Ja, for å si det mildt. Det er vel alle mulige alternativer oppe i luften for øyeblikket.

VENNER? Audun Lysbakken og Trygve Slagsvold Vedum vil kaste Erna Solberg, men de er ikke enige om hvilken regjering de vil ha. Foto: Gisle Oddstad

– Ingen god løsning

– Men er det ikke et uklart regjeringsprosjekt på din side også?

– Jo, men vi har i åtte år vist at vi kan samarbeide. Vi har levert budsjetter og samarbeidet, sier Solberg.

Hun legger til at det viktigste for Norge fremover er å fortsette trenden med å få flere inn i jobb, skape jobber, inkludere flere og å ha gode rammebetingelser for næringslivet.

– Å ha en regjering som går motsatt vei med sterk innflytelse fra venstresiden i norsk politikk, det er ingen god løsning, sier Solberg.

VG har forespurt Senterpartiet om en kommentar til Solbergs uttalelser, men har ennå ikke fått svar.

ÅPNET VALGKAMPEN: Sylvi Listhaug langet ut mot Sps manglende evne til å svare på spørsmål om SVs rolle i en eventuell regjering. Foto: Beate Oma Dahle

Listhaug: – Han svarer ikke

Frp-leder Sylvi Listhaug kritiserte Trygve Slagsvold Vedums manglende svar i sin tale på partiets valgkampåpning.

– Når Slagsvold Vedum blir spurt 24 ganger av VGs journalister om SVs rolle i et rødgrønt regjeringsprosjekt, svarer han ikke på spørsmålet. Nå vil han ikke engang svare på om det er viktig for ham at SV ikke er med i regjering, sier Listhaug.

Hun advarer i talen mot Sps løfte om en Ap/Sp-»basert» regjering.

– Begrepet basert er svært problematisk. Kanskje det må blandes inn litt MDG? Eller litt Rødt for å få flertallet de trenger?