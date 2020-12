STUDIE: En frivillig gis corona-vaksinekandidaten fra AstraZeneca og Oxford-universitetet. Foto: John Cairns / University of Oxford

Medisinsk artikkel: Oxford-vaksinen er trygg

Vaksinekandidaten utviklet ved universitetet Oxford er trygg og 70 prosent effektiv, ifølge en artikkel publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet.

Oppdatert nå nettopp

Artikkelen viser at beskyttelsesgraden er i snitt 70 prosent; 90 prosent i de tilfellene hvor folk først ble vaksinert med en halv dose og 62 prosent effektiv når forsøkspersonene fikk to hele doser.

– Trygg

Flere enn 20.000 frivillige var involvert i AstraZeneca-studien, som utvikles i samarbeid med universitetet i Oxford, i Storbritannia, Brasil og Sør-Afrika.

– Vaksinen ble funnet å være trygg, bare tre av 23.745 deltagere fikk alvorlige bivirkninger som muligens var relatert til vaksinen over en medianperiode på 3,4 måneder, skriver the Lancet i en pressemelding.

les også Studie: Oxford-vaksine er 70 prosent effektiv

En av disse var i vaksinegruppen, en i kontrollgruppen mens det ikke er avslørt hvilken gruppe den tredje personen tilhører. Alle har kommet seg eller er på bedringens vei og er fortsatt med i studien, heter det videre.

Det er den første fagfellevurderingen av denne fase tre-studien.

Men hvor lenge vaksinen virker, vet man ikke siden de første kliniske testene ikke begynte før i april i år.

– Godt tegn

– Når man sammenligner bivirkningene i gruppen som fikk vaksine med de i gruppen som fikk placebo og det ikke er noen forskjell, er det i utgangspunktet et godt tegn, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, til VG.

Han opplyser at myndighetene særlig vil vurdere bivirkningene når de nå skal gjennomgå alle dataene fra de forskjellige studiene før de eventuelt godkjenner en vaksine til bruk i Norge.

– Men det vi har sett av de forskjellige vaksinene, er at det er et lite antall alvorlige bivirkninger, sier Madsen.

Les mer om vaksinekandidaten her:

Ved en feil ble mange av deltagerne i AstraZeneca-studien gitt en halv dose ved første vaksinering. Men dette viste seg altså å være mer effektivt enn å gi full dose to ganger.

Det har fått Madsen og andre ved Legemiddelverket til å klø seg i hodet.

– Det kan tenkes at en full første dose gir et så kraftig immunsvar at det også virker mot vaksinen når du får neste dose. Kanskje det er best å bare «kile» immunforsvaret med en lavere dose først, sier Madsen.

Tirsdag kom det også gode nyheter for Pfizer-vaksinen. Den gir god beskyttelse mot covid-19 innen ti dager etter første dose, viser en ny FDA-rapport.

Publisert: 08.12.20 kl. 17:17 Oppdatert: 08.12.20 kl. 17:30

Mer om Coronaviruset