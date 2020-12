VIL GI UNIVERSITETER REGNINGEN: – Jeg er sikker på at universitetene og høyskolene vil stille opp både med praktisk informasjon og hjelp til å dekke disse kostnadene for de studentene de skal ønske velkommen over jul, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Foto: Vidar Ruud

Vil at internasjonale studenter skal slippe å betale karantenehotell selv

Kunnskapsdepartementet vil at høgskolene og universitetene skal ta regningen for nye utvekslingsstudenter og helgradsstudenterstudenter som kommer fra utlandet etter jul.

VG har snakket med flere studenter som i november mottok et skriv fra SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Her sto det at studenter som kom fra utlandet etter nyttår ikke fikk vente ut karantenetiden i sine studentboliger. E-posten ble blant annet omtalt av Universitas.

Kunnskapsdepartementet mener at høgskolene og universitetene bør ta hotellkostnaden for karantenehotell, som regnes å være på rundt 5000 kroner for ti dager. Denne ordningen skal gjelde for nye studenter som kommer til Norge.

– Året som har gått har vært en påminnelse om hvor viktig samarbeid på tvers av landegrensene er. Jeg vet at en del internasjonale studenter lurer på om de skal bestille billett eller ikke til Norge over jul på grunn av reglene og kostnaden rundt karantenehotell. Den usikkerheten skal de slippe å ha, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Jeg forventer at de norske universitetene og høyskolene dekker denne kostnaden for sine utenlandsstudenter, sier Asheim i en pressemelding.

– Ville det ikke vært både lettere og mindre kostbart å anbefale hjemmekarantene på studenthjemmet og heller se på strengere krav?

– Det er kravene som gjør dette både kostnadskrevende og praktisk krevende for studentsamskipnadene, sier Asheim i en e-post til VG.

– I regelverket gjør vi ingen unntak utover de som ligger der i dag. Det betyr at internasjonale studenter som ikke oppfyller ett eller flere av unntakene må på lik linje med andre gjennomføre karanteneplikten på karantenehotell.

Asheim trekker frem Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo som eksempler på institusjoner som allerede har sagt at de vil dekke denne kostnaden for sine studenter.

– Jeg er sikker på at universitetene og høyskolene vil stille opp både med praktisk informasjon og hjelp til å dekke disse kostnadene for de studentene de skal ønske velkommen over jul.

– VG har snakket med studenter fra andre kontinenter som for lengst har avbestilt reisen sin hjem. Får de dekket kostnaden for karantenehotell?

– Det vi ber universitetene og høyskolene dekke er nye internasjonale studenter som kommer til Norge over jul. For de som allerede er i Norge, så må de selv vurdere om de ønsker å reise hjem til jul med den vissheten om at de sannsynligvis må gjennomføre karanteneplikten sin på karantenehotell og dekke den kostanden selv.

Ifølge regjeringens egne nettsider er det rundt 30.000 utenlandske studenter i Norge. Rundt 9500 av dem tar hele graden sin her.

