Sjefens kriminelle kontakter er blitt klienter hos Advokatfirmaet Rogstad

I 2016 satt de sammen i fengsel. I 2019 satt de sammen i en bil, hvor det ble tatt kokain. Nå er gjengmedlemmet blitt klient hos advokatfirmaet hvor Afzzal Ghauri er daglig leder.

I mai i fjor ble en mann stoppet av politiet.

I bilen hans fant politiet en landhockeykølle, et balltre og en finlandshette.

I et rom under rattet fant de en pistol, ifølge rettsdokumenter:

Heller enn å be om sin faste advokat gjennom ti år, ba den 32 år gamle mannen om en advokat fra Advokatfirmaet Rogstad.

Hvorfor skjedde advokatbyttet?

Det vil hverken advokatfirmaet eller deres nye klient svare på.

Men noen måneder tidligere satt 32-åringen i en annen bil.

Bilen sto utenfor garasjen til Afzzal Ghauri (39), den daglige lederen i Advokatfirmaet Rogstad.

I førersetet satt Ghauri og tok kokain.

Foto: Harald Henden

VG omtalte i februar i fjor hvordan Ghauri bygget opp Advokatfirmaet Rogstad samtidig som han sonet en dom for lånebedragerier.

Advokatkontoret er på kort tid blitt et av Norges største kontorer for forsvarsadvokater, med omkring 40 ansatte.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har åpnet en undersøkelse av advokatkontoret. En foreløpig revisorrapport fant lite å utsette på advokatfirmaets drift, ifølge Rett24.

Økokrim har igangsatt etterforskning av regninger sendt til domstolen fra et tolkefirma med tilknytning til advokatkontoret.

Advokatfirmaets ledelse har gjentatte ganger sagt at ingenting av det som har kommet frem i VGs dekning, er kritikkverdig eller ulovlig.

Ghauri har overfor VG forklart at hans store kontaktnettverk, bestående av «både kriminelle og vanlige mennesker», er en del av kontorets suksessoppskrift.

Nå kan VG fortelle hvordan tre kriminelle bekjente av Ghauri har endt opp med å bruke Advokatfirmaet Rogstad.

Foto: Tore Kristiansen

To av klientene har både fått hjelp i straffesaker og sivile saker, viser VGs undersøkelser.

Det er ingen lov som forbyr et advokatfirma å være både forsvarer og forretningsadvokat for samme person.

Men det er en dobbeltrolle mange advokater styrer unna.

Som forsvarsadvokat har man lov til å holde tilbake opplysninger som kan skade klienten.

I sivile saker er situasjonen en annen.

En advokat kan i en sivil sak ikke holde tilbake relevante opplysninger, og heller ikke bygge argumentasjonen sin på et faktum advokaten vet er feil, ifølge Advokatforeningen.

32-åringen som ble arrestert i mai i fjor, heter Abdul-Sami Nain og er i over ti år blitt knyttet til gjengmiljøet.

Han har i flere år vært en del av Young Guns, en av de eldste gjengene i Oslo-området, ifølge en dom fra Borgarting lagmannsrett.

Abdul-Sami Nain. Foto: Domstoladministrasjonen

Nain var også en del av kretsen omkring lederskikkelsen Mohammed «Jeddi» Javed, som ble likvidert i 2009, ifølge samme dom.

Han er blant annet dømt for å banke opp et vitne i en straffesak.

Ghauri og Nain har kjent hverandre i flere år.

I 2016 sonet de to sammen i Kroksrud fengsel.

Kroksrud er Romerike Fengsels avdeling med lavere sikkerhet. Her har de innsatte mer sosial omgang med hverandre og flere muligheter til å arbeide under soning. Foto: Terje Bringedal

I et søksmål Advokatfirmaet Rogstad anla mot VG, som i utgangspunktet handlet om bilder VG hadde brukt, ble forholdet mellom Ghauri og gjengmedlemmet et tema.

Ghauri omtalte i retten Nain som en bekjent.

Videre sa han at det ikke stemmer at Nain har tilknytning til Young Guns, og at det skulle komme en artikkel i Dagbladet om dette.

På spørsmål om det ble tatt kokain i møtet, svarte Ghauri:

– Det var kokain inne i bildet.

Afzzal Ghauri og styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad snakker sammen under en pause i hovedforhandlingene til advokatfirmaets søksmål mot VG. Foto: Harald Henden

I retten vitnet også advokat Sidra Bhatti. Hun er hovedeier i Advokatfirmaet Rogstad og Ghauris kone.

– [Ghauri] er vokst opp med veldig mange av disse kjente…, nå skal jeg ikke, folk med ulik bakgrunn. Alt fra kriminell bakgrunn til høyt utdannede mennesker, sa hun.

Advokat Sidra Bhatti. Foto: Harald Henden

Bhatti understreket flere ganger at møtet i bilen hvor det ble tatt kokain, ikke var et jobbmøte.

– Han var der ikke i en jobbsammenheng; dette var privat, sa Bhatti.

Mot slutten av sin forklaring koblet hun samtidig episoden opp mot nettverksbygging.

– Når det gjelder nettverksbygging, så kan jeg også si at… , litt tilbake til [...] hvem han sitter i bilen med: Det er ikke ukjent at nettverksbygging er viktig i enkelte tilfeller, i enkelte yrker. Det er salg som gjelder, sa Bhatti.

Bhatti forklarte seg videre i retten om hvordan det er viktig både for advokater og journalister å ha kontakter i kriminelle miljøer. Og avsluttet:

– Nettverk, nettverk, nettverk. VG gjør akkurat det samme.

VG har spurt Afzzal Ghauri om han spilte noen rolle i Nains advokatbytte.

Ghauri har ikke besvart noen av VGs spørsmål i denne saken.

VG har også stilt en rekke spørsmål til Nain via hans forsvarer Thomas Klevenberg i Advokatfirmaet Rogstad.

Forsvareren ønsker ikke å uttale seg og viser til taushetplikten.

For over ti år siden ble en DNB-ansatt introdusert for en mann som skulle koste henne jobben.

Mannen var Velventhan Paramu (54), som begynte å sende henne forfalskede lånesøknader.

Mannen som introduserte Paramu, var Afzzal Ghauri, som allerede sendte kvinnen forfalskede lånesøknader.

Velventhan Paramu. Foto: Privat

Bankfunksjonæren ble frifunnet i rettssakene som fulgte. Hun fikk sparken av DNB, som ikke lenger hadde tillit til henne.

Paramu og Ghauri ble begge dømt for grove bedragerier. Siden har deres veier krysset hverandre en rekke ganger.

I fjor ble Paramu igjen dømt, denne gangen for organisert kriminalitet, hvitvasking og nye bedragerier. Advokatfirmaet Rogstad forsvarte ham.

Ghauris forhold til Paramu har vært innbringende for Advokatfirmaet Rogstad, som har mottatt over 2,7 millioner offentlige kroner for å forsvare ham.

Afzzal Ghauri og Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad. Foto: Tore Kristiansen

Da Ghauri var under etterforskning i 2009, tok han grep for å skjule sitt forhold til Paramu; forbindelsen kunne bidra til å få ham dømt.

Mens han satt varetektsfengslet, fikk Ghauri smuglet ut et brev. I brevet ba han et familiemedlem ta kontakt med den DNB-ansatte kvinnen.

Kvinnen skulle overtales til å lyve, ved å si at lånesakene hun hadde mottatt, ikke hadde kommet fra Ghauri, men en annen.

Det ville skjule koblingen mellom Ghauri og Paramu.

Forsøket ble avslørt. Ghauri erkjente å ha skrevet brevet, og dommerne vektla koblingen til Paramu da de skulle avgjøre skyldspørsmålet for Ghauri.

Ghauri og Paramu sto tiltalt i hver sin sak.

Men de samarbeidet om å forberede seg, og hadde samme advokat, fra Advokatfirmaet Elden.

Ghauri bodde på gjesterommet i Elden-advokatens feriebolig i Spania i seks dager for å diskutere og forberede begge sakene, forteller John Christian Elden.

I to klager mot VG til Pressens Faglige Utvalg har styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad omtalt det samme besøket.

Ghauri var i Spania og «jobbet for Advokatfirmaet Elden», oppgir Wolland.

Ghauri hjalp sin og Paramus forsvarer med å forberede seg fra Estepona på sørkysten i Spania.

Elden omtaler ikke Paramu ved navn, men beskriver ham som «Ghauris venn».

– Denne vennen tok Ghauri med seg videre til advokat Steingrim Wolland og Advokatfirmaet Rogstad høsten 2017, slik at Wolland deretter hadde vennen i retten, forteller Elden.

Han understreker at Ghauri aldri har vært ansatt hos Elden.

Ved å sjekke opplysningene fra Elden opp mot forsvarerbytter og dommer, har VG fått bekreftet at Elden med betegnelsen «Ghauris venn» snakker om Paramu.

John Christian Elden. Foto: Frode Hansen

Høsten 2015 begynte Ghauri å sone sin bedrageridom.

Men Paramu hadde ikke begynt å sone sin dom ennå. Samme høst begikk han en rekke nye bedragerier og hvitvasket penger gjennom transport- og vaskefirmaer. Han ble nok en gang tatt.

I de påfølgende rettssakene over de neste fire årene var det Advokatfirmaet Rogstad som forsvarte ham.

I 2018 fikk Paramu også hjelp fra Advokatfirmaet Rogstad til å drive inn en gjeld på 150.000 kroner fra en person han hadde sittet i fengsel med.

Formelt var det Paramus kone som var Advokatfirmaet Rogstads klient i tvistesaken. Men i retten var det Paramu og ikke kona som møtte, går det frem av dommen.

En konkursbegjæring ble også sendt som en del av konflikten. Den ble sendt av Paramu, ikke kona.

Advokatfirmaet Rogstad førte den sivile saken for Paramus kone.

Advokatfirmaet har også ført en sivil sak for Paramus søster. Saken handlet om lån gitt til eiendomsfirmaet Paramu brukte til hvitvasking.

Samtidig ble Paramu forsvart i straffesaken av Steingrim Wolland, advokatfirmaets styreleder.

I desember 2019 sa Wolland følgende til VG om grensene for å hjelpe straffesaksklienter med næringsvirksomhet eller finansielle disposisjoner:

– Jeg har en annen klient som ble dømt for svært omfattende lånebedragerier. Jeg hadde jo faen ikke sittet og hjulpet ham med masse selskaps­dokumenter eller foretatt finansielle transaksjoner.

VG har spurt Wolland om det er Paramu han sikter til med uttalelsen. Han har ikke besvart spørsmålet.

Han har heller ikke besvart noen andre av VGs spørsmål i denne saken.

Ghauri har ikke besvart VGs spørsmål om hans forhold til Paramu.

Foto: Tore Kristiansen

I 2019 ble Paramu til slutt dømt for grovt bedrageri, hvitvasking og organisert kriminalitet.

I retten ba Wolland om en straffereduksjon fordi politiet avsluttet den hemmelige etterforskningen sommeren 2015, men først pågrep Paramu i oktober.

Hadde politiet arrestert Paramu raskere, ville han ikke rukket å begå all kriminaliteten han begikk den høsten, argumenterte Wolland.

Han ble ikke hørt av dommerne, som idømte Paramu seks års fengsel og et erstatningskrav på over 20 millioner kroner.

Paramu soner fortsatt dommen og har ikke besvart VGs intervjuforespørsel.

Han var en dømt bedrager som hverken hadde lov til å drive restaurant eller noen annen næringsvirksomhet.

Likevel styrte Aziz Aktürk (42) thairestauranten Bangkok Thai i Oslo i 2017, viser dokumenter VG har fått tilgang til.

Da selskapet bak restauranten havnet i en arbeidskonflikt, hyret det Advokatfirmaet Rogstad.

Aziz Aktürk og Afzzal Ghauri kjente hverandre fra før:

De hadde også sittet i fengsel sammen.

Thairestauranten Bangkok Thai i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

I 2017 søkte Bangkok Thai ny skjenkebevilling, etter en konkurs.

E-postene til Næringsetaten var signert av en kvinne i 30-årene, som sto som daglig leder av stedet.

Senere har Aktürk innrømmet at det var han som i realiteten skrev e-postene, ifølge en dom fra Oslo tingrett.

Personer med rulleblad får ikke drive eller lede utesteder og restauranter i Norge.

Vandelskravet ble blant annet innført for å bekjempe organisert - og økonomisk kriminalitet i serveringsbransjen.

Aktürk hadde i tillegg et femårig forbud mot å drive eller lede noen form for næringsvirksomhet på grunn av en dom for grovt bedrageri i 2014.

Han er også tidligere dømt til en kort fengselsstraff for sin medvirkning i det som er kjent som Plastic Fantastic-saken, hvor noen av Norges rikeste ble svindlet for millioner gjennom bankuttak gjennomført med falske bankkort og pass.

Restauranten er i dag nedlagt etter flere konkurser. Foto: Tore Kristiansen

Søknaden til Næringsetaten støtte på flere problemer. En restaurant må i tillegg til en daglig leder også ha en stedfortreder med ren vandel.

Bangkok Thai hadde i sin søknad ført opp en utdannet baker, som kjente Aktürk.

Men tre uker etter at søknaden var sendt, ble den tidligere bakeren arrestert og siktet for lånebedragerier.

Løsningen ble at en ny bekjent av Aktürk overtok som daglig leder. Men den nye stedfortrederen og Aktürk havnet i en konflikt om lønn.

Den nye stedfortrederen forsøkte å begjære restauranten konkurs i et forsøk på å få lønnen han mente å ha krav på.

I byfogden møtte Advokatfirmaet Rogstad for selskapet bak Bangkok Thai.

VG har stilt Aktürk en rekke spørsmål gjennom hans advokat i saken, Håkon Marius Svendsen i Advokatfirmaet Rogstad. Han har ikke besvart noen av henvendelsene.

VG har også gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med Aktürk, både direkte og gjennom familiemedlemmer. Han har ikke besvart noen henvendelser.

Tvisten gikk videre til tingretten, hvor thairestauranten igjen ble representert av Advokatfirmaet Rogstad.

I rettssaken ble det lagt frem en arbeidskontrakt for den nye stedfortrederen. Kontrakten var signert av kvinnen som sto som daglig leder.

Men signaturen var falsk, forklarte Aktürk.

«Akturk har videre forklart at det var han som sammen med [den nye stedfortrederen] skrev den fremlagte kontrakten. Dette var imidlertid ikke en reell kontrakt, men en kontrakt de utarbeidet for å kunne sende inn til næringsetaten», står det i dommen.

Aktürk argumenterte for at han derfor skulle slippe å betale lønnen, fordi hele ansettelsen var fingert.

I dommen står det også:

«Aktürk har en sentral rolle i driften av restauranten, men vil ikke stå som eier eller daglig leder på grunn av sin vandel».

Ole Gramstad Jensen var motpartens advokat. Han sier det fremsto som at Aktürk «var den reelle sjefen for alle praktiske formål inne på restauranten».

– Da han opptrådte i retten, og i konkurssaken, opptrådte han som en sjef, sier Jensen.

Den nye stedfortrederen vant til slutt søksmålet i 2019. Kort tid etter ble selskapet som skyldte ham penger, slått konkurs.

I konkursinnberetningen står det at Aziz Aktürk «synes å ha hatt den reelle ledelse av selskapet».

I dag har Aktürk igjen havnet i politiets søkelys, etter at han og en annen person i fjor ble stoppet i en BMW med spesiell lukt.

– Det luktet blomster, noe det ofte gjør av amfetamin. I jakken til passasjeren fant politiet 971 gram amfetamin, sier politiadvokat Henning Klauseie.

Narkotikaen som ble funnet i jakken. Foto: Politiet

Aktürk og passasjeren er siktet for grov narkotikaforbrytelse og politiet skal nå avgjøres om det tas ut tiltale.

– Vi mener at de to mennene i bilen skulle levere stoffet til noen i Elverum, sier politiadvokat Klauseie.

Aktürk forsvares nå av den samme advokaten i Advokatfirmaet Rogstad som bisto thairestauranten i forbindelse med konkursbegjæringen.

Foto av Afzzal Ghauri øverst i saken: Advokatfirmaet Rogstad