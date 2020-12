Foto: Mattis Sandblad

Tolv innsatte smittet i Oslo fengsel: − Ekstraordinært krevende

Oslo fengsel er rammet av et coronautbrudd hvor 12 innsatte er smittet og 30 er satt i karantene. Det samme gjelder for «et betydelig antall» ansatte.

Det opplyser fengselsleder Nils Leyell Finstad til VG.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Fengselsleder i Oslo fengsel Nils Leyell Finstad kaller det en «ekstraordinært krevende situasjon», som fortsatt er uavklart.

-Det er en pågående smittespredning i Oslo fengsel som vi jobber intenst med. Vi har 12 innsatte som har fått påvist smitte, og er i isolasjon, og 30 andre innsatte i karantene.

Finstad kan av sikkerhetsmessige grunner ikke si hvor mange ansatte som er i isolasjon eller karantene

– Men det er et betydelig antall, opplyser han.

Inntaksstopp

Utfordringene til tross, fengselslederen mener situasjonen er håndterbar.

– Vi har iverksatt krisebemanningsplan. Fra og med i dag får vi noe hjelp fra nærliggende fengsler. Gjennom hele uken har vi hatt forsvarlig bemanning, men ingen tvil om at dette har vært ekstraordinært krevende.

Fengselet har likevel inntil videre stopp i inntak av nye innsatte.

– Vi vurderer fortløpende hvor lenge det skal vare, sier fengselslederen.

Fengselet har ifølge Finstad gjennomført omfattende testing av ansatte og innsatte for å slå ned virusutbruddet. I tillegg følges innsatte tett opp av helsepersonell.

De har også utarbeidet en alternativ aktivitetsplan, som gjør at alle innsatte får to timer eller mer lufting. Andre tiltak, som mulighet for utvidet og gratis ringing, er også innført.

Fremdeles er det også mulig med besøk for innsatte, men i redusert omfanget og under strenge smitteverntiltak.

Roser de innsatte

Finstad ønsker å rose de innsatte for hvordan de har taklet situasjonen.

– Jeg er veldig imponert over dem. Det har jeg vært gjennom hele pandemien. Dette er krevende for de innsatte, men jeg opplever at de forstår at vi alle er i en krevende situasjon, og at vi gjør så godt vi kan.

Fengselslederen forteller at det gikk 10 måneder uten at de hadde et eneste påvist tilfelle av corona blant innsatte, før det nå altså smalt.

– Akkurat nå er situasjonen veldig annerledes, men vi har vært forberedt på dette og planlagt for det. Blant annet fordi vi er i Oslo hvor vi har mye varetekt og mange innsatte som kommer og går.

Naturlig nok er et fengsel en noe mer krevende arena enn mange andre steder når et utbrudd først kommer, men Nils Leyell Finstad gir likevel uttrykk for optimisme:

– Nå har vi et mål: å slå ned dette dette utbruddet.

11.12.20

