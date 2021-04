Får åpne igjen mandag: − På høy tid

SKI/OSLO (VG) En hardt prøvet handelsstand i Viken får mange lettelser mandag. En lettet senterleder Gro Collett hos Ski Storsenter kan igjen åpne dørene.

Stemningen var dempet da VG besøkte Ski Storsenter på torsdag denne uken. Da ventet de fortsatt på regjeringens avgjørelse for tiltaksnivået i Nordre Follo kommune.

Senere på dagen ble det klart at kun fire av kjempefylket Vikens 51 kommuner fortsetter på høyeste tiltaksnivå fra mandag.

Dermed er det en lettet senterleder som tar telefonen når VG ringer søndag – dagen før gjenåpningen av kjøpesenteret i Nordre Follo.

– Dette er en kjempelettelse for alle. Vi fikk vite det på fredag, og mange har brukt helgen på å gjøre klar butikkene, sier Gro Collett og legger til:

– Det var på høy tid.

LETTET: Mandag kan senterleder Gro Collett igjen ønske kundene velkommen til Ski Storsenter. Foto: Fredrik Solstad

Fra A til B

Når kommunene går fra tiltaksnivå A til B, kan butikker, kjøpesentre og varehus igjen holde åpent. Serveringssteder kan også holde åpent, men det er ikke tillat med skjenking.

Siden 16. mars har hele Viken med mer enn 1,2 millioner innbyggere levd under tiltaksnivå A, som er det strengeste tiltaksnivået til regjeringen.

For Ski Storsenter har tiltakene vart enda lenger:

Nordre Follo kommune var den første med et stort utbrudd av mutert virus i Norge. Det startet 22. januar, og da stengte butikkene på landets tiende største kjøpesenter.

– Vi åpnet igjen 18. februar før vi måtte stenge igjen 16. mars. Nå er det ordentlig krise for mange av butikkene. Veldrevne butikker har brukt opp all egenkapital og oppsparte midler for å betale for varer de bestilte før stengingen 16. mars. De har ikke solgt ut kolleksjonene og ikke hatt inntekter. Men fakturaene kommer. Nå må de komme i gang og få inntekter igjen, sa senterlederen da VG var på besøk torsdag.

Søndag sier Collett:

– Rent økonomisk har det vært en katastrofe for butikkene. Det er jo en katastrofe å holde stengt i mange uker. Vi har vært engstelig for om det er noen som ikke klarer seg. Nå har vi mulighet til å ta igjen noe av det tapte.

URMAKER: Terje Andersen er urmaker hos Thune. Han og senterleder Gro Collett kan igjen åpne dørene mandag. Foto: Fredrik Solstad

Skille mellom butikkene

Ski Storsenter omsatte for to milliarder i 2020 og har 140 butikker og spisesteder. De siste ukene har senterleder Collett hatt en første etasje med blant annet en stor matbutikk, blomsterbutikk, helsekost og Vinmonopolet. Etasjen for mer impulspreget handel har delvis åpne butikker.

Men en etasje opp har gitterportene vært dratt ned på de aller fleste butikkene. Her er det en annen type handel enn i første etasje: Klær og sko, optiker, interiør. Handel som kunden bruker litt mer tid på, og som ikke anses som så nødvendig at den får holde åpent når kommunen rammes hardt av smitteutbrudd.

Collett ble overrasket da Vestby Outlet i kommunen litt lenger sør, fikk åpne forrige helg. Folk strømmet til, samtidig som sentrene i nabokommunene måtte holde stengt.

– De er en destinasjon som markedsfører seg for hele Norge. Derfor ble jeg overrasket over at de fikk åpne, sier hun.

Dette er forskjellen på nivå A og B I kommunene som nå går ned til B, skjer blant annet dette: Idretts- og fritidsaktiviteter blir tillatt også innendørs for barn og unge under 20 år, og forbudet mot organiserte aktiviteter utendørs for personer over 20 år gjelder ikke lenger.

Butikker, kjøpesentre og varehus kan holde åpent. Innbyggerne anbefales å benytte lokale kjøpesentre og varehus.

Serveringssteder kan holde åpent, men det er ikke tillatt med skjenking.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling. Vis mer

EKSTRA TILTAK: Fra mandag vil Ski Storsenter ha ekstra tiltak som flere vektere, gratis munnbind og færre muligheter til å sette seg ned. Foto: Fredrik Solstad

Har prøvd nye løsninger

Terje Andersen er urmaker hos gullsmed Thune, som åpner igjen mandag:

– Vi hadde et godt resultat i fjor. Når vi må stenge, tar det tid før vi kommer ordentlig i gang igjen. Det går utover omsetningen uansett. I tillegg mister vi alle impulskjøpene, sier Andersen.

– Mange av butikkene har vært flinke til å prøve nye løsninger. Jobben er en stor del av livet til både ansatte og eiere. De jobber hardt for å finne løsninger. Selv om det er stengt, gjør de alt de kan for at kundene skal huske dem når det åpner igjen, sier senterleder Collett.

Bak et halvveis nedrullet gitter på klesbutikken CP Company, jobbet Julie Frisk Nielsen, Ulrikke Gramnes og Karianne Vadlie torsdag med å pakke ut varer.

– Vi har klart oss fordi nettbutikken har fungert godt. Vi har også hatt klikk og hent, der kundene henter varene de bestiller på nett, forteller Julie Frisk Nielsen.