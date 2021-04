Guri Melby lover fortsatt ruskamp: − Rammer helt vanlige folk

Venstre-leder Guri Melby vil ikke gi opp kampen for rusreformen – og angriper Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre.

Venstres digitale landsmøte, som avholdes i helgen, startet med partileder Guri Melbys tale.

Hun sier at Venstre vil fortsette kampen for rusreformen, som skal avkriminalisere mindre mengder brukerdoser av narkotika.

– Kampen for rusreformen er ikke over, selv om Jonas Gahr Støre forsøkte å stoppe den forrige helg, sier Melby i landsmøtetalen.

Arbeiderpartiet satt med nøkkelen for å skape flertall for reformen i Stortinget, men vendte tommelen ned på sitt eget landsmøte.

– Hvis de rødgrønne nå ender opp med å stanse rusreformen i Stortinget, skal vi kjempe helt fram til valgdagen.

RUSKAMP: Partileder Guri Melby sier at hun vil fortsette kampen for rusreformen helt frem til valget i september. Hun fyrer løs mot Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre i landsmøtetalen. Foto: Lise Åserud

– Var så hardt for ham

Melby sier at dagens narkotikapolitikk er feilslått og sier at de kjemper for å gi de rusavhengige bedre liv.

I talen dro hun frem et sitat fra Knut Røneid, en far og tidligere politimann.

Han mistet sønnen i selvmord for seks år siden.

Ifølge Melby opplevde sønnen hans å bli tatt av politiet etter hasjrøyking og fratatt førerkortet. Det ble for tøft for ham å bære.

– Det var så hardt for ham, at han ikke kunne leve med det. Det var forferdelig stigmatiserende, og det er det dette handler om. Det er stigmatisering av dem som er utsatt fra før og som kanskje ikke har det så lett, sa han.

MISTET SØNNEN: Knut Røneid er en tidligere politimann som mistet sønnen til selvmord. Til VG sier han at han er dypt skuffet over Arbeiderpartiet, som vraket rusreformen på sitt landsmøte forrige helg. Han er tidligere Ap-medlem, men meldte seg da inn i Venstre. Foto: Privat

Meldte seg inn i Venstre

Til VG sier Knut Røneid at han meldte seg inn i Venstre forrige helg.

Han sier at han tidligere har vært Ap-medlem, men opplevde opposisjonspartiets nei til rusreformen som et svik.

– Jeg synes det er helt i orden at Melby brukte min historie i sin landsmøtetale. Den viser hvilken elendighet den mangeårige ruspolitikken har ført til, sier Knut Røneid til VG.

Han jobber nå innen psykiatrien etter tidligere tjeneste i Politiet.

Guri Melby har tidligere sagt at rundt 80 meldte seg inn i Venstre etter Aps rusreform-nei. Flere av dem skrev opp Jonas Gahr Støre som den personen som vervet dem i verveskjemaet.

– Jeg støtter virkelig Venstres ruspolitikk, men er virkelig skuffet over Ap, som på sitt landsmøte sist helg leverte et politisk svik ved ikke å gå inn for en avkriminalisering, sier Røneid til VG.

ANGRIPER RØDGRØNNE: SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre får kritikk på en rekke områder i Venstre-leder Guri Melbys landsmøtetale. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Ikke jåleri

I landsmøtetalen går Guri Melby også ut mot de rødgrønne partiene – Ap, Sp og SV – på skolepolitikk.

Hun nekter å fjerne kravene de har stilt og avlyse det hun kaller kunnskapssatsingen til Solberg-regjeringen.

Hun sier at de rødgrønne har kalt det jåleri å heve statusen på lærerutdanningen til en mastergrad, og stille krav til karakterene ved inntak til lærerutdanningen.

– Ap, Sp og SV skal ikke få lov til å ta norsk skole tilbake i tid. Og det er bare én ting vi kan gjøre for å unngå det: Å vinne valget, sier Melby.

NY LEDERTRIO: Guri Melby leder et nytt lag i Venstretoppen. Dette er hennes første landsmøte som partileder og bak henne står nestlederne Abid Raja og Sveinung Rotevatn. Foto: Terje Bringedal

Vil gi barnehagegaranti

Guri Melby, som selv er småbarnsmor, kommer med et ønske om en barnehagegaranti i talen.

Hun sier at det er dumt for likestillingen at mange mangler barnehageplass når begge foreldrene skal tilbake i jobb.

Da mister man gevinsten av tredeling av foreldrepermisjonen.

– Derfor vil jeg ha en barnehagegaranti: Gi ettåringene rett til barnehageplass rett etter endt foreldrepermisjon, uansett når på året de er født, sier hun.

