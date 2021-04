Byrådsleder Raymond Johansen kritiseres av Oslo Høyres gruppeleder for å være for taus om gjenåpning av hovedstaden. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Raymond Johansen om parkfestene i Oslo: − Klart vi reagerer

Oslo Høyre mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har vært for taus om gjenåpning av hovedstaden. Johansen synes kritikken er underlig. Dette sier han om parkfester og fremtidige lettelser.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

På St.Hanshaugen i Oslo var det opp mot 1000 ungdommer samlet ute natt til søndag. Også flere steder i hovedstaden var hundrevis av ungdommer samlet, ifølge politiet. De fleste av dem brukte ikke munnbind.

Gruppeleder for Oslo Høyre, Anne Haabeth Rygg, mener byrådsleder Raymond Johansen har vært for taus om både helgens parkfester og en gjenåpningsplan.

– Vi er bekymret for at vi får se mer av parkfesting fremover dersom innbyggerne ikke får en tidsplan å forholde seg til. Regjeringen presenterte sin gjenåpning for flere uker siden, sier Rygg, som etterlyser en gjenåpningsplan fra Johansen.

ETTERLYSER GJENÅPNINGSPLAN: Anne Haabeth Rygg, gruppeleder i Oslo Høyre, etterlyser en gjenåpningsplan fra Raymond Johansen. Foto: Nicolas Tourrenc

Dette svarer Raymond Johansen

Til VG sier byrådsleder Johansen følgende søndag kveld:

– Jeg har ikke vært taus, men tydelig på at Oslo skal åpnes opp igjen. Men gjenåpningen må skje gradvis og kontrollert, og ikke fra én dag til en annen slik det kan virke som Oslo Høyre mener. Vi vil ikke komme i en situasjon der vi åpner opp for så å måtte lukke igjen. Det har vi jo sett i flere europeiske land og storbyer.

les også Politiet: Opp mot 1000 ungdommer samlet i Oslo-park

Om helgens parkfester sier han at det smittevernmessig er bedre å være ute enn inne.

– Men når ansamlingene blir for store og det også utvikler seg til å bli både festing og forsøpling, er det klart både politiet og kommunen reagerer, slik vi har gjort i helgen, sier byrådslederen.

RESTER ETTER FEST: St. Hanshaugen i Oslo søndag morgen. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad, VG

Coronapass på vei

Ifølge Helsedirektoratet vil første versjon av et såkalt coronasertifikat kunne leveres 4. mai.

Høyre-gruppelederen mener Johansen samtidig må starte gjenåpning og åpne for at vaksinerte må kunne gå på butikker og restauranter igjen.

– De som har «vaksinepass» må kunne ta byen tilbake, sier hun.

Johansen svarer på sin side at han lenge har sagt han er positiv til et slikt sertifikat.

– Men dette er det regjeringen og nasjonale myndigheter som utvikler og utsteder. Jeg håper selvsagt at regjeringen også tenker at dette er noe som skal gjelde i Oslo når det kommer. Det er jo litt underlig at Rygg utfordrer byrådet på dette og ikke sin egen regjering, sier han.

les også Slipper karantenehotell: Går over grensen for å flytte fra Sverige til Norge

Ny pressekonferanse til uken

14. april videreførte Oslo de strenge tiltakene i to nye uker. På en ny pressekonferanse tirsdag vil det bli klart hva Oslo-innbyggerne skal forholde seg til videre.

– Byrådet får nå faglige anbefalinger fra både nasjonale og lokale helsemyndigheter om hvilke tiltak som bør gjelde i Oslo fremover. Vi vurderer dem og håper og tror at vi de neste ukene kan gjennomføre flere lettelser, men det er smittesituasjonen som avgjør når de kommer, sier Johansen.

Han legger til at befolkningens innsats har gitt gode resultater med nedadgående smittetall siden påske.

– Jeg er sikker på at befolkningen og næringslivet heller vil ha en trygg, varig gjenåpning, heller enn å risikere å åpne opp for tidlig for så å måtte stenge ned igjen, avslutter Johansen.