UNDERVISNING: Barneombudet mener det er bedre at tiden som gjenstår av skoleåret blir brukt på undervisning enn eksamenslesing. Foto: Berit Roald / NTB

Barneombudet ber om at muntlig eksamen avlyses

I et brev til Kunnskapsdepartementet skriver Barneombudet de er bekymret for konsekvensene av at det blir avholdt muntlig eksamen 10. klassinger og avgangselever på videregående.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

– Kunnskapsdepartementet kunngjorde 8. april 2021 at muntlig eksamen går som vanlig våren 2021 for elever på 10. trinn og Vg3. Barneombudet er bekymret for konsekvensene av denne beslutningen for elevene og mener at det i 2021 ikke vil være mulig med en rettferdig eksamensordning, skriver Barneombudet innledningsvis i brevet som er sendt i dag.

De fortsetter med å be kunnskapsminister Guri Melby (V) om å avlyse muntlig eksamen.

– Det er ikke for sent å snu. Vi tenker at her må hensynet til elevene veie tyngst. Vi håper å få Kunnskapsdepartementet til å gjøre en ny vurdering, og så håper vi at Stortinget vil engasjere seg. Vi har også sendt brevet dit, sier fagsjef Camilla Kayed til VG.

Allerede er skriftlig eksamen avlyst på grunn av coronaviruset. Det samme er muntlig eksamen for ikke-avgangstrinnene.

– Utelukkende dårlig ide

I brevet peker Barneombudet på at siden mars i fjor har mange elever mistet mye opplæring og at det har vært store forskjeller i opplæringstilbudet. Nettopp det siste, sammen med smittevernshensyn, er en av grunnene til at skriftlig eksamen ble avlyst.

FAGSJEF: Camilla Kayed i Barneombudet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Store forskjeller i opplæringen og at mange elever ikke har fått den opplæringen de har rett til etter opplæringsloven, rokker ved sentrale premisser for eksamen som sluttvurderingsordning, skriver ombudet, og slår fast:

– Forskjellene har vært for store til at eksamen vil være rettferdig.

Overfor VG legger Kayed til at både elevene selv, skoleledere og Utdanningsdirektoratet også har rådet til avlysning.

– Når departementet har valgt å ikke lytte til dem, så tenker vi at vi er nødt til å heve stemme vår på vegne av elevene.

– Ser dere ingen fordeler ved å avholde muntlig eksamen for disse trinnene?

– Vi tenker det utelukkende er en dårlig ide i lys av den situasjonen vi er i nå med det læringstapet som elevene har hatt. Dette er utelukkende negativt for elevene, svarer Kayed.

KUNNSKAPSMINISTER: Guri Melby fra Venstre. Foto: Lise Åserud

– Ytterligere press

Ifølge Barneombudet er det mange elever som nå er bekymret fordi det skal gjennomføres mange prøver på kort tid for å kunne sette standpunktkarakterer.

– Muntlig eksamen vil legge ytterligere press på dem, frykter Barneombudet.

De ser heller at skolene bruker den korte tiden som er igjen av skoleåret på å gi elevene så mye opplæring som mulig. Særlig mener de dette er viktig for 10.-klassingene, som til neste år skal opp på videregående.

– Tiden (bør) brukes til å redusere de negative konsekvensene som tapt opplæring kan få på kort og lang sikt, skriver Barneombudet i brevet.

Kunnskapsministeren hadde torsdag ikke anledning til å kommentere saken overfor VG.