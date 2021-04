BEKLAGER: Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt innrømmer at politiet har gjort feil i denne saken. Foto: Frode Hansen

Politiet felt for diskriminering: − Beklager

Diskrimineringsnemnda har konkludert med at en innbygger Trondheim har blitt diskriminert av Trøndelag politidistrikt på grunn av etnisitet.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ifølge klager skal vedkommende ha blitt kontrollert av politiet ti ganger i perioden 2015 til 2020. Av disse er kun tre av dem loggført i politiets systemer.

– Vi tar denne avgjørelsen på største alvor. En innbygger har vært utsatt for politikontroller langt oftere enn det som er normalt, og det er flere tilfeller hvor det er vanskelig å forklare hvorfor vedkommende er stoppet. Her har vi gjort feil vurderinger og det beklager jeg, sier Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Diskriminert på grunn av etnisitet

I konklusjonen fra nemnda skriver de at politidistriktet har erkjent forskjellsbehandling på grunn av etnisitet, med bakgrunn i et tilsvar de har sendt:

– I sitt tilsvar til klage mot politidistriktet av 25. juni 2020, har Trøndelag politidistrikt blant annet uttalt følgende: «Det synes som om du er kontrollert mange ganger i forhold til andre, noe som vanskelig kan forklares på annen måte enn at din etnisitet er bakgrunn. Dette er ikke bra.», gjengir Diskrimineringsnemnda.

Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

– Ingen skal diskrimineres eller forskjellsbehandles av politiet. Det er mitt ansvar som politimester at våre ansatte opptrer skikkelig ovenfor alle våre innbyggere. Det skal ikke være tvil om at kontroller utføres med hjemmel i lov. Ingen skal kontrolleres bare på grunn av etnisitet, sier Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt.

Diskrimineringsnemnda uttaler videre at politiet i Trøndelag ikke har brutt regelverket når det gjelder registrering av personopplysninger, trakassering eller plikten til å forebygge trakassering.

Direktør i Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha, mener politidistriktet nå bør gjennomgå sin egen praksis.

– Politiet er gitt vide fullmakter til å utøve makt overfor befolkningen. Nemndas avgjørelse viser hvor viktig det er at det ikke blir tatt utenforliggende hensyn i den forbindelse, sier han til NTB.

– I denne saken bygger nemnda sin avgjørelse på politiets egen erkjennelse av at det er etnisitet som er grunnen til at mannen er blitt stoppet så ofte. Dette bør tilsi at politidistriktet både gjennomgår egen praksis rundt hvem som blir stoppet, og den manglende loggføringen av dette.

Mannen mente også det var brudd på forbudet mot indirekte diskriminering ved registrering av personopplysninger i etterretningsregisteret, trakasserende behandling og manglende overholdelse av plikten til å forebygge og søke å hindre trakassering, skriver nyhetsbyrået.

Nemnda fant at politiet ikke hadde brutt noen av disse bestemmelsene.

I pressemeldingen skriver Trøndelag politidistrikt at i de kontrollene som er loggført, er personen stoppet med begrunnelse i personens atferd i trafikken og etterretningsopplysning i politiets registre.

Politiet i Trøndelag tar Diskrimineringsnemdas konklusjon om at flere av de andre kontrollene burde vært unngått til etterretning.

– Nå skal vi lære av denne saken og vår praksis må forbedres. Vi jobber kontinuerlig med holdninger og verdier hos våre medarbeidere og dette blir forsterket med grunnlag i denne saken. Dette vil bli fulgt opp med alle ansatte for å unngå diskriminering og forskjellsbehandling, sier Moe.

De skriver videre at klagene som politiet har mottatt i saken er blitt grundig gjennomgått.

– Saken er også etterforsket av Spesialenheten for politisaker som konkluderte med at Trøndelag politidistrikt ikke har gjort noe straffbart.