UNGE SLITER MEST: Omkring halvparten av dem under 35 år oppgir at de er mer bekymret, ifølge Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet om psykisk helse: Må planlegge for ulike scenarioer

Flere trenger psykisk helsehjelp og hjelpetelefoner under pandemien. De unge sliter mest, ifølge Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse.

I Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse for uke 10 har de for første gang stilt spørsmål om psykisk helse.

75 prosent sier de har det ganske bra i hverdagen.

28 prosent sier de har fått dårligere psykisk helse under pandemien.

42 prosent er mer bekymret under pandemien

22 prosent sier de har hatt behov for noen å snakke med og hver fjerde av dem sier de har søkt hjelp fra helsetjenesten, hjelpetelefoner eller andre.

I alderen 16 til 24 år oppgir hele 51 prosent at de har fått dårligere psykisk helse under pandemien, ifølge Helsedirektoratet. I aldersgruppen 25 til 34 år er andelen 47 prosent.

De yngre er også mer bekymret. Omkring halvparten av dem under 35 år oppgir at de er mer bekymret, ifølge Helsedirektoratet.

Granlund understreker at resultatene er et øyeblikksbilde og ikke forskningsresultater.

Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse er blitt gjennomført ukentlig siden begynnelsen av februar 2020. Den gjennomføres av Mindshare på oppdrag for Helsedirektoratet.

– Må planlegge for ulike scenarioer

Tallene i undersøkelsen stemmer overens med funn i den 12. og hittil siste rapporten fra koordineringsgruppen for sårbare barn og unge under pandemien.

Der går det frem at gruppen ser en økning i omfang og alvorlighetsgrad i psykisk uhelse hos barn og unge. De ser også indikasjoner på at flere barn og unge utsettes for vold, overgrep og negativ sosial kontroll, går det frem av rapporten.

Granlund opplyser at brukerorganisasjonene har meldt om en jevn økning i tråd med hvor strenge smitteverntiltakene er. Hun forteller også at antall pasienter med alvorlig spiseforstyrrelser øker og det er økt pågang på hjelpetelefonene.

– Vil vi se en ny epidemi innen psykisk helse når coronapandemien anses som over?

– Det er for tidlig å si hva konsekvensene blir på sikt, og vi må nok planlegge for ulike scenarioer. Vi vet at vil se forskjellige ettervirkninger og konsekvenser av pandemien lenge, sier divisjonsdirektør i Folkehelseavdelingen i Helsedirektoratet Linda Granlund.

Hun opplyser at det nylig er opprettet en ekspertgruppe som skal vurdere de psykiske konsekvensene av pandemien. Helsedirektoratet har en sekretariatsfunksjon.

Bekymret

– Det som bekymrer oss er de gruppene som sliter mer under pandemien enn ellers og at det er nye grupper som sliter på grunn av tiltakene, sier hun.

Hun understreker at Helsedirektoratet hele tiden sett tiltakene opp mot den negative effekten og virkningene.

– Ingen av tiltakene er ålreite for noen, tiltakene har stort sett uheldige konsekvenser. Men de er nødvendige for å håndtere pandemisituasjonen, sier hun.

Granlund forteller at helsemyndighetene har oppfordret kommunene til å gjøre det enkelt for folk å finne hjelp der de bor.

I den siste rapporten fra koordineringsgruppen, som ledes av Barne- ungdoms og familiedirektoratet og der blant annet representanter fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet deltar, rapporteres det om at tallet på unge med psykiske helseplager har økt i omfang og alvorlighetsgrad.

– Det er en økning i antall henvisninger til psykisk helsevern for barn og unge, med

lokale variasjoner. Flere barn og unge henvises med alvorlige tilstander som depresjon, angst, spiseforstyrrelser, selvskading, skolevegring og mer alvorlig psykopatologi, skriver koordineringsgruppen.

Den viser også til at flere brukerorganisasjoner melder om større pågang av unge med utfordringer som angst, depresjon og følelse av håpløshet.

Helsedirektoratet rapporterer om en særlig bekymring for unge med alvorlig depresjon.

