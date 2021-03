FIKK TIKRONERS PIZZA: Videregående elev Eskil Døsvik Moe var 17 da han ble forsøkt vervet av AUF. Foto: Scanpix og Privat

Ut mot AUFs omstridte verving: − De kjøper seg medlemmer

AUFs verving av ungdommer har fått knallhard kritikk i en intern Ap-rapport. Så sent som i desember kunne elever ved en stor videregående skole i Trondheim kjøpe en halv pizza for en tikroning – og bli medlemmer.

Publisert: Nå nettopp

Eskil Døsvik Moe (17) forteller at AUF besøkte skolen hans for å verve nye medlemmer i desember i fjor.

– AUF kom til Heimdal videregående skole med mange pizzaer og satte opp en stand. De sa at vi elevene kunne få en halv pizza om vi betalte ti kroner. Det var veldig billig, sier Døsvik til VG.

Pengene, som dekket medlemskapet i AUF, skulle elevene sende på Vipps, forteller Døsvik.

– Jeg synes det er på kanten. De kjøper seg medlemmer ved å dele ut nesten gratis mat. To tikroninger for en stor pizza er veldig billig for oss, sier Døsvik Moe.

Skolen har rundt 1000 elever. Trøndelag AUF har i mange år kjempet med Oslo om å være størst i ungdomspartiet.

Forrige uke meldte Trønder-Avisa at en intern granskingsrapport i Ap, som er moderpartiet til AUF, viser at mange unge de siste årene ikke visste at de ble medlemmer i AUF og at kontingenter ble betalt av tillitsvalgte i AUF.

VG har kartlagt Trondheim og Trøndelag AUFs skolebesøk i 2018 og 2019, basert på ungdomspartiets egne innlegg på Facebook. I løpet av de to årene oppgir de å ha vervet over 1800 nye medlemmer på skoler i Trondheim, langt mer enn hovedmotstanderne i Unge Høyre.

FORNØYDE: AUF har vist fram resultatene sine fra verveaksjoner i 2019 på skolen i form av et mem og poster på Facebook. Foto: Faksimile

– Pizzaene var store, med ost, skinke og bacon. De var fra Pizzabakeren i Trondheim, som er kjent for god mat, sier Døsvik Moe.

Beskrivelsen på tilbehøret tilsvarer «Drengen», som går for 193 kroner stykket.

Døsvik Moe tok kontakt med VG etter at å ha lest om videregåendeelevene Olivia, Hedda og Silje ved en annen Trondheim-skole som fortalte at de ble tilbud Stratos-sjokolader hvis de betalte ti kroner og skrev under for å fjerne fraværsgrensen.

De tre jentene fortalte til VG at de ikke forsto at de også ble ført opp som medlemmer i AUF og reagerte kraftig på fremgangsmåten.

Selv om han mislikte verveaksjonen i desember, valgte Døsvik Moe og en venn å sende AUF ti kroner hver for å få pizza. Skolen har rundt 1000 elever.

– Det var egentlig litt kaos. AUF passet ikke på kohorter. Jeg var litt tidlig ute og da var det mellom 30 og 40 personer, men det røynet på med folk etter meg, sier Døsvik Moe.

KRITISK: Rektor Elisabeth V. Tandstad ved Heimdal videregående skole. Foto: Ronny Danielsen

Rektor reagerte

– Verveaksjonen fra AUF på skolen i desember i fjor reagerte vi på. Både fordi vi ikke ble spurt og fordi de ikke tok hensyn til smittevernreglene, sier rektor ved Heimdal videregående skole Elisabeth V. Tandstad til VG.

– Skolen sendte da en melding til AUF om at fremgangsmåten deres ikke var i orden, sier Tandstad.

– Vi forholder oss gjerne til ungdomspartier og synes det er flott om elevene engasjerer seg politisk. Skal de inn på skolens område skal det være saklig og informativt og uten press.

– Vi fikk til svar fra AUF at de skulle følge det opp.

– Vi har også gitt beskjed om at skolen ikke ønsker utdeling av mat til elever.

– Hvorfor ikke?

– Det skal være temaet som er viktig og ikke hva de har å dele ut. Informasjonsmateriell er selvfølgelig greit. Vi har også egen kantine for elevene.

AUF: – Var bevisste smittesituasjonen

– Vi var ti stykker på Heimdal og før vervingen var vi tydelige på hvilke regler for smittevern, kontakt med elever og verving som gjaldt, skriver leder av AUF i Trøndelag Emilie K. Græsli i en e-post til VG.

Hun var ikke fylkesleder under verveaksjonen.

– Korona har vært vanskelig for alle ungdomspartier som ønsker å diskutere politikk og verve nye medlemmer på sin alder. Å møte elever utendørs har vært et forsøk på å møte andre på en smittevennlig måte.

FYLKESLEDER: Emilie K. Græsli ble valgt til fylkesleder i Trøndelag AUF i år. Foto: SANDRA SKILLINGSAAS / Ap

Græsli understreker at aktivistene brukte munnbind og ba elevene holde avstand.

– Selv om vi gjorde vårt beste ser vi at det ble for vanskelig å ha full kontroll over smittevern og har derfor etter dette besøket ikke gjennomført flere slike skolebesøk.

– De som ikke var medlemmer eller som ikke ville bli medlemmer fikk selvfølgelig også pizza. Det skal aldri være tvil om at man melder seg inn i AUF når man gjør det, og det hadde vi også fokus på når vi vervet på dette skolebesøket, sier Græsli.

GRILL: I 2019 satt AUF opp en grill ved skolen i starten av skolevalgkampen. Foto: Privat

AUF har hatt flere verveaksjoner på Heimdal videregående skole og vist fram resultatene sine i form av et mem og poster på Facebook. I august 2019 feiret de 49 nye medlemmer på skolen. I november samme år feiret de 208 nye medlemmer.

Da skolevalgkampen åpnet samme år satt ungdomspartiet opp en grill ved skolen og delte ut mat til elever.

– Alle fikk burger uavhengig av om de ønsket og bli medlem av AUF eller ikke, sier Græsli.

Græsli uttalte i februar til Adressa at hun vil fjerne tikroners medlemskap.