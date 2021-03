FÅR FLERTALL: Regjeringspartiene får flertall for å tredoble CO₂-avgiften innen 2030. Stefan Heggelund (H) sier at det kan skje uten å øke pumpeprisen på bensin og diesel. Foto: Helge Mikalsen

Høyre: Ikke nødvendig å heve drivstoffprisene for å nå klimamålet

Høyres klima-talsmann Stefan Heggelund sier at klimamålene kan nås, uten at pumpeprisen på bensin og diesel må øke betydelig. Dermed har et flertall på Stortinget varslet at de vil hindre en slik prisøkning.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Heggelund er saksordfører i Stortinget for klimaplanen. Han sier at det nå er flertall for å øke CO₂-avgiften til om lag 2000 kroner pr. tonn CO₂ i 2030, og at det er det viktigste grepet for regjeringspartiene i klimaplanen.

– For meg er det ikke et selvstendig poeng at pumpeprisene skal økes. Beregningene i klimaplanen viser at vi ikke trenger høyere drivstoffpriser for at klimamålene skal nås, sier Heggelund til VG.

Neste torsdag skal energi- og miljøkomiteen på Stortinget avgi innstillingen til regjeringens plan for å kutte 50–55 prosent av de norske utslippene innen 2030.

Ingen bekymring

Ap landet mandag kveld sin holdning til klimaplanen. Partiets klimatalsmann Espen Barth Eide sa til VG tirsdag at partiet vil halvere den årlige økningen i CO₂ avgift på bensin og diesel, men samtidig støtte regjeringens om å øke den generelle CO₂-avgiften.

– Folk trenger ikke å være bekymret for store økninger i pumpeprisen på bensin og diesel i vårt opplegg, sa Espen Barth Eide til VG.

Flertall for økt avgift

-Jeg er glad for at regjeringens forslag om gradvis opptrapping av CO₂-avgiften, slik at den lander på 2000 kroner i 2030, har nå et bredt flertall bak seg i Stortinget. Jeg merket meg også at Espen Barth Eide, som flere ganger har kritisert oss for å kompensere for pumpeprisen, nå velger samme modell som regjeringen har i dag, sier Heggelund.

– Kan du være mer konkret: Hvordan vil regjeringspartiene hindre at prisen på bensin og diesel til forbruker øker?

– Vi kan ikke i løpet av et par uker i mars 2021 forhandle statsbudsjettet ti år frem i tid. Det skal lønne seg å velge klimavennlig, men politikken skal ikke føre til urimelige kostnader for vanlige folk. Derfor vil vi se på ulike måter å kompensere på gjennom skatte- og avgiftsopplegget, sier Heggelund.

Ultimatum

I helgen uttalte Marit Arnstad (Sp) at det er uaktuelt å sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner. Det var et direkte ultimatum til Ap om at store avgiftspåslag på drivstoff ville utelukke regjeringssamarbeid.

SV har for sin del foreslått det de kaller en «grønn folkebonus». Dette er en ordning der inntektene fra økningen i CO₂-avgift betales ut til folk med vanlige og lave inntekter.

Frp krevde at regjeringen måtte droppe økningen i CO₂-avgift og forbudet mot omsetning av fossilbiler etter 2025, som vilkår for forhandlinger. Dermed ble det hjeller ikke noen forhandlinger om et blåblått klima-kompromiss.