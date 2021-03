TILTALT: Den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen ble løslatt fra varetekt i forkant av rettssaken. Foto: Odin Jæger

PST: Slik ble IS-kvinnen etterforsket

Telefonavlytting av IS-krigeren Bastian Vasquez viser at den terrortiltalte kvinnen ble fortalt om grusomme krigshandlinger, og fikk beskjed om å sprenge seg selv med en granat dersom hun ble tatt til fange i Syria.

Av Nilas Johnsen

Under rettssaken mot den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen som står tiltalt for terrordeltagelse, forklarer Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at hun ble kjent for politiet i forbindelse med etterforskning mot Bastian Vasquez.

Vasquez var allerede i PST sitt søkelys etter en trusselvideo og aktivitet i den ekstreme gruppen Profetens Ummah, da han dro til Syria for å bli fremmedkriger høsten 2012.

I frykt for at han kunne dra tilbake til Norge og begå terrorhandlinger her, iverksatte PST kommunikasjonskontroll (telefonavlytting) rettet mot Vasquez.

Der dukker lange telefonsamtaler opp mellom ham og en norsktalende kvinne som befinner seg i Norge.

BASTIAN VASQUEZ: IS-kvinnen var gift med den beryktede IS-krigeren som dro fra Norge til Syria, og som mistet livet der i 2015. Foto: ISIL

Kvinnen Vasquez snakker med er hans daværende kjæreste, den nå tiltalte kvinnen. De planlegger hennes reise til Syria, diskuterer hvordan hun kan skaffe mest mulig penger og planlegger å gifte seg via telefonen.

De snakker også om krigen Vasquez kjemper i og hans tilknytning til den ekstreme gruppen Jahbat al-Nusra.

I et klipp spilt av i retten forteller Vasquez at de har kuttet hodet av en general, og man får høre tiltaltes reaksjon.

Vasquez: «Hele hæren ble drept her. Vi omringet dem og slaktet dem. Generalen hadde sagt at han skulle ta alle muslimske kvinner som slaver. Når vi fanget ham kuttet vi hodet av ham».

Tiltalte: «Hihihi, det digga meg».

Skryter av våpen og krig

I et annet klipp forteller Vasquez at han har skaffet seg et «sykt, sykt våpen», og beskriver en av lederne som har holdt en tale om jihad (hellig krig), og at denne lederen har på seg bombevest.

Han forteller at han har våpenet sitt stående ved siden av sengen. Den tiltalte sier da at hun også ønsker bevæpning når hun kommer til Syria.

Tiltale: «Men du, når jeg kommer, jeg vil også ha våpen».

Vasquez: «Jeg har tenkt å gi deg en granat eller noe i tilfelle noe skjer. Det er ekstremt, ekstremt lite sannsynlig at det skjer».

Tiltalte: «Jeg skal lære meg å bruke det».

Vasquez: «Dersom det kommer noen skitne kufar (vantro), så må du lære deg å bruke den, det er bedre enn å bli voldtatt og torturert».

Tiltalte: «Det er sant».

POSERING: Her er fremmedkrigerne Bastian Vasquez (t.h) og to andre Syria-farere fra Norge avbildet sammen med en ukjent mann et sted i Syria. Foto: Politiet

Våpentrening

Senere i samtalen sier Vasquez at han kan gi tiltalte våpenopplæring:

Tiltalte: «Hvis du skal lære meg noe, så får du ikke kjefte på meg, det tåler jeg ikke.»

Vasquez: «Har ikke tenkt å lære deg noe annet enn å bruke våpen. Jeg skal ta deg med ut i skogen og skyte med AK. Men det er veldig enkelt å bruke granat, bare å dra ut splinten.»

Vasquez forteller også sin kommende kone at han deltar aktivt i krig, også helt i fronten, under blodige kamper mot Bashar al Assads regime. I grotesk detalj beskriver han lik på slagmarken, og tiltalte svarer at hun får gåsehud.

Vasquez: «Bashar holder på å tape. Vi knuser ham over alt. Det er helt sykt, det kommer flere og flere folk.»

I samtalene som er spilt av i retten, er det den tiltalte som gjør Vasquez oppmerksom på at gruppen han da kjempet for, Jahbat al-Nusra, var blitt terrorstemplet.

Han ber henne likevel om å opprette en falsk profil for ham på Facebook der han kan drive propaganda for gruppen. Som profilbilde ber han henne bruke flagget til terrorgruppen.

De to snakker også lenge om at de skal gifte seg. Kvinnen vil gjerne gjøre det før hun skal dra til Syria:

Tiltalte: «Jeg hadde tenkt å si at du må skaffe vitner og en imam, så gjør vi det på telefonen».

Vasquez: «Så fort jeg har en lærd, en som kan gifte oss, så ringer jeg deg med en gang og setter deg på høyttaler».

Jihadisten forsøker å få henne til å komme til Syria så raskt som mulig, og samle inn så mye penger som mulig før hun drar.

Vasquez: «Kom ned hit og vi starter et nytt liv, vi starter familie og barn og hva du vil. Men når kommer du?»

Ville starte barnehjem

Kvinnen svarer at hun vil gjøre hijra (emigrere) til Sham (Syria), men trenger noen måneder til å forberede seg.

Tiltalte: «Hvis jeg skal gjøre «hijra», så vil jeg spare penger. Det er jo mange barn som ikke har foreldre der, jeg vil starte et barnehjem der».

Vasquez ler på et tidspunkt av kvinnens plan om å starte et barnehjem, og sier at det vil bli vanskelig for ham å forklare for sine sjefer. Han ber henne forberede seg på å dra raskt.

Vasquez: «Hvis det blir endringer i planene, og jeg sier du må komme om noen dager, så må du bare samle så mye penger du kan og komme».

I RETTEN: Rettstegning fra Oslo tingrett av aktor Geir Evanger og den 30 år gamle kvinnen som er tiltalt for IS-deltagelse. Foto: Esther Bjørneboe/NRK/NTB

Radikalisert

I retten innrømmer den tiltalte at hun i dag angrer på at hun lot seg overtale til å komme til Syria:

– Jeg burde ha stilt spørsmål til Bastian om det som skjedde der. Jeg trodde at hvis jeg ikke likte meg der i Syria, så kunne jeg dra tilbake til Norge igjen, sier tiltalte.

Hun har tidligere forklart hun var radikalisert og svært forelsket i Vasquez da hun dro til Syria i februar 2013.

I rettssaken står den norsk-pakistanske kvinnen tiltalt for terrordeltagelse gjennom ekteskap med Vasquez og to andre IS-krigere i årene fra 2013–2019. Hennes forsvarere mener kvinnen i lang tid forsøkte å bryte med IS, men ikke kom seg ut av Syria.