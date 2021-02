Foto: Helge Mikalsen, VG

Molde-ordfører med nytt Oslo-angrep: − Skjevfordel egen vaksine først

Ordfører Torgeir Dahl (H) i Molde mener Oslo bør skjevfordele vaksine internt mellom bydelene før det ropes etter doser fra resten av landet.

Av NTB og Eirik Røsvik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dahl har søndag høstet storm for sin kritikk av coronainnsatsen i Oslo.

Men Høyre-ordføreren viker ikke. Tvert imot kommer han nå med et nytt angrepspunkt.

I et intervju med NTB reagerer Dahl nemlig kraftig på hvordan byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gjentatte ganger har gått ut og bedt om mer vaksine til Oslo, på bekostning av resten av landet, når byrådslederen ikke har gjort en tilsvarende skjevfordeling selv.

– Det som er interessant, er at Johansen faktisk ikke har gjort en slik skjevfordeling internt i Oslo mellom de ulike bydelene. Det hadde vært naturlig at han prioriterte bydelene med høyest smittetrykk, sier Dahl til NTB.

– Hvis han mener at dette skal være basert på smittetrykket lokalt, så bør det første være at Oslo selv gjør det, i stedet for å rope på vaksine fra resten av landet. Det henger ikke sammen, sier han.

Oslo kommune opplyste tidligere søndag at Raymond Johansen ikke har anledning til å svare på kritikken fra Dahl før kveldens pressekonferanse om nye coronatiltak, som avholdes klokken 18.

les også Stor motstand mot Høyre-ordførers Oslo-angrep: – Skammelig

Byrådet i Oslo har lenge ment at hovedstaden bør prioriteres i vaksineringen fordi det er der smittetrykket har vært høyest over tid.

Folkehelseinstituttet har så langt stått imot, men skjevfordeling ut fra smittetrykk er blant spørsmålene som nå vurderes i forbindelse med en større revisjon av vaksineplanen.

les også Molde-ordfører om smitten: – Lite imponert over hva Oslo har fått til

Statsminister Erna Solberg sier i en skriftlig uttalelse til VG at hun samarbeider godt med alle kommuner med å slå ned smitten.

– Regjeringen er opptatt av å slå ned smitten, rulle ut vaksine og bistå kommuner som trenger hjelp – enten det er Oslo eller Molde, sier Solberg til VG.

– Norge står i en krevende situasjon med økende smitte flere steder, og vi har et godt samarbeid med kommunene om håndteringen av pandemien. Folk og bedrifter i Oslo har levd under strenge tiltak i lengre tid. Jeg håper at de nye tiltakene kan få smitten ned, slik at vi kan ta hverdagen tilbake, sier hun.