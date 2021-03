Foto: Børre Haugli, Svalbardposten

Angrepet av isbjørn på Svalbard

En mann ligger på sykeshus med lettere skader etter å ha blitt angrepet av isbjørn på Svalbard tirsdag.

Av Therese Ridar

Publisert: Nå nettopp

– Mannen er lettere skadd og får behandling på sykehus etter å ha blitt angrepet av isbjørn på Svalbard, sier Terje Carlsen, kommunikasjonsrådgiver hos Sysselmannen på Svalbard.

Angrepet skjedde i Mohnbukta, på østsiden av Spitsbergen i nitiden tirsdag morgen. Isbjørnen er skutt og drept.

– Det vil bli rutinemessig etterforskning av hendelsen, opplyser Carlsen.

Angrep bakfra

Ifølge Svalbardposten gikk isbjørnen til angrep bakfra mot to ansatte i firmaet Polar X som målte istykkelsen i Mohnbukta.

Det var den andre personen i følget som skjøt isbjørnen. De to i følget skal være erfarne turfolk. Begge scooterne var i gang, noe som sannsynligvis gjorde at de ikke hørte isbjørnen som nærmet seg, skriver Svalbardposten.

– Det er tydelig at dette var en bjørn som hadde bestemt seg for å angripe. Begge to er erfarne, fastboende folk, det er snakk om ren uflaks. Det skulle ikke ha skjedd, sier firmaets eier Jason Roberts til Svalbardposten.

les også Johan (38) drept av isbjørn – her slo bjørnen til

Det er første gang på hans 30 år lange Svalbard-karriere at Roberts opplever at noen av hans ansatte blir skadd av isbjørn.

Dette skal være det første isbjørnangrepet på Svalbard siden august i fjor, da den nederlandske statsborgeren Johan Jacobs Kootte (38) ble drept av en isbjørn på campingplassen utenfor Longyearbyen.

Tankevekker

Assisterende Sysselmann Sølvi Elvedahl uttalte da til VG at hendelsen var en tankevekker for befolkningen på Svalbard, som ikke hadde opplevd et dødelig isbjørnangrep siden 2011.

– Man kan fort bli sløv i forhold til å ta med seg våpen når man går utenfor områdene som er bebygd, sa Elvedahl.

Det er ikke lovlålagt å ha med våpen, men Sysselmannen ønsker det, og at den har med egnede skremmemidler.