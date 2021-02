MASSETESTING: Etter utbruddet ved Tromsdalen videregående skole, så kommunen at noen ble uthengt i sosiale medier. Nå skjer det samme igjen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Smitteutbrudd i Tromsø: − Smittede blir uthengt på sosiale medier

Mens smitten øker i Tromsø, ser kommunen tendenser til uthenging av smittede på sosiale medier. Det må ta slutt, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Av Marie Golimo Kingsrød

Fredag fikk Tromsø kommune inn 15 nye positive corona-prøver, på toppen av de åtte fra torsdagen, melder ordfører Gunnar Wilhelmsen under en pressekonferanse:

– Det er den største smitten Tromsø har opplevd på mange måneder.

Frykter smitteskam

Samtidig ser kommunen en annen utvikling som bekymrer dem: At smittede hetses i kommentarfelt.

Det er ikke greit, sier Wilhelmsen under lørdagens pressekonferanse:

– Vær så snill, stopp uthengingen i sosiale medier.

BEKYMRET: Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, mener kommunen har kontroll på smitten. Han er mer bekymret for at grupper og privatpersoner opplever uthenging på nett. Foto: Terje Pedersen

Dette skjedde også da videregående skoler stengte i Tromsø etter et utbrudd i november.

– Smittede blir uthengt på sosiale medier, og får høre at de har vært uforsiktige eller har skyld i det selv. I 99,9 prosent av tilfellene stemmer ikke det, og hvem som helst kan bli smittet, sier Wilhelmsen til VG.

Tendensen kan være farlig, fordi det kan føre til smitteskam, påpeker ordføreren:

– Hvis ikke uthengingen tar slutt, kan det skje at folk vegrer seg for å teste seg, og at da smitte blir spredd.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Skyld og skam har aldri vært til hjelp

Helseminister Bent Høie har tidligere advart mot smitteskam.

– Skyld og skam har aldri vært til hjelp mot smittsomme sykdommer, heller tvert imot, sa Høie under en pressekonferanse i sommer.

Han trakk da paralleller til tuberkulose, som for 100 år siden ble regnet som en fattigmannssykdom mange ikke turte å innrømme at de hadde.

– Skammen førte til at de som var smittet forsøkte å skjule det. Skammen førte til at sykdommene spredte seg. Jeg frykter at det samme skal skje nå. Jeg frykter at fordømmelse skal føre til at færre tør å teste seg, og at færre tør å søke hjelp hvis de blir syke.

Foto: Helge Mikalsen

Skjerper ikke tiltakene

Tromsø kommune har kontroll på de smittede, og iverksetter derfor ikke strengere smitteverntiltak, oppgir kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.

– Derfor går vi ikke inn med skjerpede tiltak ennå, sier hun.

Utbruddet knyttes til Oslo, og det forventes derfor at de 21 smittede kan være rammet av et mutert virus.

Kommunen venter nå på 600 testsvar, som de antagelig vil få svar på søndag og mandag.

– Det er liten hensikt å stenge ytterligere ned, uten at tiltakene er tydelig målrettet. Vi følger utviklingen tett, da dette raskt kan endre seg. Vår tydeligste oppfordring er at vi følger de nasjonale tiltakene, sier ordfører Wilhelmsen.