NY VARIANT: Virusvarianten C.36, som først ble påvist i Egypt, har ført til utbrudd i Trondheim. Foto: Frode Hansen

FHI har satt ny variant av coronaviruset på overvåkningsliste

Varianten C.36 er påvist i to forskjellige utgaver i Trøndelag og ble først oppdaget i Egypt.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Folkehelseinstituttet (FHI) beskriver de to utgavene av den nye virusvarianten C.36 i den siste ukesrapporten.

Virusvarianten er mest utbredt i Egypt, men det er også påvist tilfeller andre land i Europa.

– Hva kan du si om denne varianten?

– Vi har sett C.36 i to ulike utgaver i Norge, den ene har flere endringer enn den andre. Varianten er sett i mindre clustere og noen utbrudd i Norge, sier avdelingsdirektør i FHI Line Vold.

Begge utgavene har mutasjon L542R i Spike-proteinet («taggen» på viruset som binder seg til cellene våre, red.anm.). Mutasjonen finnes også i den indiske varianten og i California-varianten.

Import fra Egypt

Utgaven av C.36-varianten med færrest endringer er påvist i utbrudd i Steinkjer og Trøndelag i april.

Den med flest endringer har syv mutasjoner og en delesjon (en mutasjon der en del av DNA-tråden har blitt borte). Den er påvist i en lokal smitteklynge i Trondheim og har en direkte link til import fra Egypt.

Utbruddet regnes som avsluttet.

– Delesjonen er sett også i den engelske varianten i Kent. Det er reist spørsmål om denne endringen kan ha betydning for noe redusert effekt av vaksinene, sier Vold.

– Hvordan har denne varianten kommet til Norge?

– Varianten er knyttet til reisende fra Egypt for flere av tilfellene, og det har også vært noe spredning i Norge, sier Vold.

Det er flere kjente importer av dette viruset fra Egypt, men indeks for disse nylige utbruddene er ikke avdekket, skriver FHI i ukesrapporten.

Satt på overvåkningsliste

FHI varslet EWRS (Early Warning and Response System) om smitteutbrudd med C.36 og varianten er nå på liste over virus som følges med på, skriver instituttet i ukesrapporten.

– EWRS er et nettverk der det utveksles informasjon mellom landene. I dette nettverket sier man også fra om for eksempel nye varianter man ser i ulike land, sier Line Vold.

Hun utdyper at det er flere land som har rapportert at de har sett denne varianten.

Nye virusvarianter kan deles inn i ulike grupper. Den britiske, sørafrikanske og brasilianske er såkalte varianter som gir grunn til bekymring (VOC). Andre kan være varianter av interesse (VOI).

Seksjonsleder for influensa og annen luftsmitte i FHI Karoline Bragstad opplyser at virusvarianten C.36 på nåværende tidspunkt hverken er en VOC eller VOI.

– På grunn av endringene i virus og at Norge har gjort oppmerksom på smitte med denne og import fra Egypt så er det nå økt interesse om varianten, sier hun.

Bragstad forteller at Det europeiske smittevernbyrået ECDC denne uken vil komme med en liste over varianter. C.36 er foreslått inn på listen over varianter under overvåkning (VOM).

– Den mer muterte utgaven av viruset er nå også funnet i tilfeller i Storbritannia, men importen inn til Norge var fra Egypt, sier hun.