VIKTIG TALERSTOL: AUF-leder Astrid Hoem avbildet på Utøyas talerstol for bare tre uker siden. Foto: AUF

AUF-leder om 22. juli-beklagelse: − Mange har nok følt seg veldig alene

Et uforbeholdent «Unnskyld, AUF» fra Unge Venstre-lederen varmer AUF-leder Astrid Hoem. Hun sier AUF-ere og berørte av 22. juli har følt seg veldig alene.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

– Det er et veldig fint og sterkt innlegg Sondre i Unge Venstre har skrevet, og samtidig prisverdig at han sier unnskyld, sier leder Astrid Hoem i AUF til VG.

Hun viser til kronikken fra Unge Venstre-nestleder Sondre Hansmark som ble publisert i avisen Vårt Land mandag. Der beklager Hansmark til AUF for at de har stått alene «i en kamp vi burde kjempet sammen med dem».

AUF-SØSTRE: AUF-leder Astrid Hoem var sammen med søsteren Line Hoem i topp humør og iført samme sommerlige antrekk på Utøya dagen før 22. juli 2011. Begge beholdt livet etter massakren, selv om hendelsen satte sine spor. Foto: Privat

Hoem setter pris på ordene fra UV-lederen.

– Mange AUF-ere har nok følt seg veldig alene i debatten i de ti årene som er gått etter 22. juli 2011. Derfor er det så godt å se fra en kollega at han har observert dette – og tar det innover seg, sier hun til VG.

Hoem, som selv var til stede på ungdomspartiets sommerleir i 2011, mener at massakren mot AUF ikke må ses på i et vakuum.

Hun minner om både Manshaus-drapet og Benjamin Hermansen-saken som eksempler på at det er kontinuerlig nødvendig å ta debatt og oppgjør med rasisme, vold, hatkriminalitet og høyreekstremisme.

Berøringsangsten

– Det er vanskelig å innse, men både Breivik og Manshaus var blant oss i samfunnet, sier Hoem.

– Flere snakker om en slags berøringsangst for å diskutere Utøya?

– Ja, og det forstår jeg. Jeg har kjent på den selv – i en slags redsel for kun å bli definert av 22. juli. Vi har også vært redde for å skape et A- og B-lag i AUF ut fra hvem som var der- og ikke var der.

– Lenge snakket vi mindre om det internt hos oss. Men nå tror jeg vi har funnet et språk til å snakke om det. Det går i korthet ut på at det er verre å ikke snakke om det – enn å si litt feil, illustrerer Hoem.

Hun sier hun rett og slett ble varm i hjertet av kronikken fra den politiske motstanderen, men kollegaen i Unge Venstre.

– Ja, den er det mange som setter stor pris på. Det er enda et bidrag for at flere kan delta i samtalen om Utøya. Dette er første steg, men veien videre og hvordan man er med i oppgjøret i tiden som kommer, er det viktigste, sier Hoem som etter markeringer 22. juli drar i gang sommerens AUF-leir på øya den 3. august.

– STILTE IKKE OPP: Unge Høyre har ikke stilt opp i ordskiftet om det som skjedde på Utøya – i etterkant, erkjenner Unge Høyre-leder Ola Svenneby. Foto: Unge Høyre

Unge Høyres leder, Ola Svenneby, sier seg enig med Sondre Hansmark i stort sett alt som står i kronikken hans.

– AUF har stått mye alene i diskusjonen om massakren på Utøya og følgene av det grusomme som skjedde der, samtykker Svenneby.

– Opplever du også en slags kollektiv berøringsangst?

– Ja, jeg og mange med meg har nok opplevd det. Det er nok en følelse mange har kjent på; hvorfor skal jeg diskutere dette, jeg har jo ikke vært der, dette kan jeg ikke mene noe om, illustrerer Ola Svenneby.

Han sier at han stadig mer har tatt innover seg at diskusjonen om det grusomme som hendte på Utøya ikke dreier seg om beredskap og politikapasitet.

– Men det er en diskusjon og erfaring som er fylt av arr, skader, død og sorg. Det er nok ikke mange som skjønner hvor graverende det da er for dem som opplevde Utøya å bli beskyldt for å dra «Utøya-kortet», sier Unge Høyre-lederen.

– Nødvendig å si unnskyld til AUF?

– Det er litt rart å si. Men det er ikke til å komme forbi at vi andre ungdomspartiene ikke har gjort jobben vår, vi har ikke stilt opp i debatten i etterkant. Nå må vi snakke om det, insisterer lederen i Unge Høyre.