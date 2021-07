TRAFF HØYSPENTLINJE: Helikopteret skal ha flydd lavt frem til det traff en høyspentlinje. Øverst, midt på bildet treffer helikopteret høyspentlinjen. Foto: Stillbilde fra veikamera tilhørende Statens vegvesen

Helikopter-styrten: Traff høyspentlinje 15 meter over bakken

Helikopteret som styrtet i Telemark i midten av juni, traff en høyspentlinje på rundt 15 meters høyde. Nå frigir Havarikommisjonen et bilde fra like før styrten.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Helikopteret var på vei fra Kvinesdal til Kjeller da det styrtet.

Personell fra Havarikommisjonen ankom ulykkesstedet samme natt og startet undersøkelsesarbeid.

Havarikommisjonen i en rapport fra den pågående tekniske undersøkelsen av ulykken at flere vitner hadde observert helikopteret flygende i lav høyde.

– Et videokamera tilhørende Statens vegvesen fanget inn de siste sekundene av flygingen fram til helikopteret traff høyspentlinjen, skriver Havarikommisjonen.

Det pågår fortsatt innsamling av informasjon, opplyser de videre.

Pilot John Christian Solberg (46) omkom i helikopterulykken. Han var alene om bord.

Piloten hadde leid helikopteret som tok av fra Kjeller flyplass utenfor Lillestrøm.

Politiet sa i juni til VG at de hadde fått opplysninger om at helikopteret skulle lande i Langangen på grunn av dårlig vær.

Det var kraftig regn med tordenbyger i området kvelden 17. juni.

Flere VG snakket i forbindelse med ulykken observerte helikopteret før det styrtet.

Blant dem var Thomas Johansen som bor i området hvor helikopteret styrtet. Han og samboeren hørte helikopteret fly over huset, og observerte det fly lavt fra stuevinduet.

– Samboeren min reagerte på at det ikke kunne være et helikopter fordi det hadde så høy hastighet, sa han til VG.

– Men så fikk vi melding om at et helikopter hadde styrtet i området like etterpå. Jeg holdt på å få sjokk.

HAVARERTE: Helikoptervraket liggende på veiskulderen. Foto: Statens havarikommisjon

Det var langs denne E18-strekningen mellom Porsgrunn og Langangen helikopteret styrtet: