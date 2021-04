VIL HA FLERE DAMER: Per-Willy Amundsen (Frp) skulle gjerne sett at det var rom for flere kvinner i Frps sentralstyre – men han mener ikke kvotering er veien å gå. VG møter ham i sentrum i hjembyen Harstad. I bakgrunnen kan vi skimte bysten av Rikard Kaarbø, Harstad bys grunnlegger. Foto: Martin Lægland / VG

Flertall av menn i alle deler av Frp: − Tallene lyver ikke

HARSTAD/OSLO (VG) Frp har et klart flertall av menn. Men tidligere justisminister Per-Willy Amundsen avviser at de er et gubbeparti.

NRK og Klassekampen skrev tirsdag om den lave kvinneandelen i innstillingen til nytt sentralstyre med fjorten menn og én kvinne. Den kvinnen er Sylvi Listhaug, som foreslås som ny partileder.

VG har nå gått gjennom en rekke tall som viser at Frp har en betydelig overvekt av menn i alle ledd.

Hele 75 prosent av lokallagslederne, 91 prosent av fylkeslederne og 90 prosent av alle ordførere og varaordførere er menn.

Stortingsgruppen har likest kjønnsfordeling med vel 68 prosent menn.

– Tallene lyver ikke. Frp har over tid hatt flere menn enn kvinner i medlemsmassen. Dette viser igjen også ved valg til ulike tillitsverv i partiet, sier Frp-nestleder Terje Søviknes til VG.

– Må velge kvinner

Avtroppende stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen sender et stikk til partikollegaer etter å ha fått referert den lave kvinneandelen i partiets ulike organer.

– Mange bør gjøre en egenrefleksjon. Det gjelder særlig menn som snakker om at de vil ha flere kvinner i partiet. Man kan ikke bare snakke med fagre ord om at man vil ha flere kvinner, man må faktisk velge dem, sier Bruun-Gundersen.

– Er det et problem for Frp at det er en så lav andel kvinner i ledende posisjoner?

– Det er en utfordring for Frp hvis ambisjonen er å bli et større parti hvis man ikke får kvinnelige velgere, medlemmer og tillitsvalgte. De utgjør halvparten av landets befolkning, Hvis man ikke henter ut det velgerpotensialet, har man potensielt færre velgere, sier hun.

Nå ber hun Frps kommende landsmøte om å ta ansvar for å få valgt kvinner til ledende posisjoner.

– Det er mange flinke kvinner i dette partiet. Jeg håper landsmøtet kjenner sin besøkelsestid og velger noen av dem, sier Bruun-Gundersen.

PEKER PÅ LANDSMØTET: Åshild Bruun-Gundersen håper landsmøtet velger flere kvinner. Foto: Gorm Kallestad

Avviser gubbeparti

Per-Willy Amundsen er blant mennene som er innstilt til sentralstyret. Han skulle gjerne sett at flere kvinner fikk posisjoner i Frp – men mener ikke valgkomiteen skal klandres.

Amundsen trekker også fram at Frp har en større andel mannlige velgere.

– Det gir nok også noen utslag i representasjonen i partiet, selv om vi gjerne skulle hatt flere kvinner også, men også ha god representasjon fra befolkningen utover bare kjønn.

Han avviser at partiet bør kvotere inn kvinner.

– Er Frp et gubbe- eller mannfolkparti?

– Nei. Vi er et folkeparti og en folkebevegelse. Men seks år i regjering har gjort at vi har blitt styrt mer ovenfra og ned, enn nedenfra og opp. Det gjør at en del av organisasjonsarbeidet som vi har vært god på, kanskje har kommet litt i skyggen. Det er en av tingene vi er nødt til å endre fremover, for å finne tilbake til formen vi hadde i vår gullalder under Siv, sier Amundsen.

INNSTILT: Per-Willy Amundsen er innstilt til Frps sentralstyre. Erna Solbergs tidligere justisminister forteller at organisasjonsbygging blir den viktigste oppgaven han skal jobbe med, om han blir valgt til sentralstyret. Foto: Martin Lægland / VG

Harstad-politikeren mener at flere menn tradisjonelt sett bryr seg om en del av Frps kjernesaker, som innvandring, justis og samferdsel.

– Man skal være forsiktig med å generalisere slik, men noen mønstre er det jo. Før har vi i Frp hatt et enormt sakseierskap til helse, som er viktig for mange kvinner. Det vil bli veldig viktig for oss at vi får ordentlig eierskap og troverdighet på helse igjen fremover.

Mangeårig stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos sier at partiet - som i 2018 hadde 26 prosent kvinnelige medlemmer - trenger flere kvinnelige partimedlemmer.

Hun tror som Amundsen at helsepolitikk vil fri til kvinner.

– To gode eksempler er bioteknologiloven, som ga infertile kvinner muligheten til å bli mamma og frihet til å selv bestemme hvordan foreldrepermisjonen skal deles, skriver hun i en sms.

– Bioteknologi

Sentralstyremedlem Lill Harriet Sandaune varslet i Klassekampen at hun trolig vil stille til gjenvalg på landsmøtet.

Hun sier til VG at dette er hennes bidrag for å få inn flere kvinner.

VETERAN: Kari Kjønaas Kjos varslet tirsdag at hun trekker seg som ruspolitisk talsperson i protest mot Sylvi Listhaug. Her i samtale med partileder Siv Jensen. Foto: Tore Kristiansen

Lederen av valgkomiteen, Frank Sve, forsvarer innstillingen til sentralstyret med 14 menn og en kvinne, men sier at fylkeslagene står fritt til å nominere folk av alle kjønn.

– Jeg håper de bruker den demokratiske muligheten, sier Sve til VG.

– Håper du at de stemmer ned din egen liste?

– Nei, men normalt sett kommer det alltid andre forslag i landsmøtet. Ut fra den vurderingen vi har gjort mener vi lista er riktig.

NESTLEDER: Terje Søviknes er nestleder i Fremskrittspartiet. Foto: Frode Hansen

– Et av våre langsiktige mål

Frp-nestleder Terje Søviknes sier til VG at partiet jobber målbevisst for å rekruttere og skolere kvinner i partiet.

Han viser blant annet til at de vedtok en kvinnesatsing i 2018.

– Å få flere kvinner aktivt med i partiet er et av våre langsiktige mål, sier Søviknes.

Han sier at politikken passer for både kvinner og menn, og peker på partiets helsepolitikk, fordeling av fødselspermisjon, bil og samferdsel og kampen mot lavere skatter- og avgifter.

– Samtidig må vi erkjenne at vi har et stort potensial i hvordan vi formidler vår politikk. Vi må bli flinkere til å få frem saker som engasjerer kvinnelige velgere enten det handler om full barnehagedekning, kvalitet i skolen, helse og omsorg, samferdsel, skatter og avgifter eller innvandring og integrering.