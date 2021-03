MENER ROLLENE ER BYTTET OM: MDG-leder Une Bastholm sier de voksne oppfører seg som barn, og at barna er blitt de voksne. Foto: Frode Hansen

De Grønne-Bastholm kaller Vedum barnslig

MDG-leder Une Bastholm slo i øst og vest i sin landsmøtetale torsdag. Hardest gikk det utover Trygve Slagsvold Vedum og Sylvi Listhaug.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Vedum slår tilbake.

Hun fortalte de digitale delegatene på landsmøtet at det bare er et par måneder siden Sp-leder Vedum «rygget dieselbilen sin opp på et fortau foran inngangen til torget på Tøyen, midt i Oslo».

– Han ville protestere mot at Oslo kommune endelig – kanskje – får lov til å opprette soner i byen der man ikke får kjøre med bensin eller diesel, sa hun og fortsatte:

– Det er ikke MDG han plager med å være så barnslig, men spedbarnet som kanskje lå og sov på balkongen like ved, eller barna på Tøyen skole. Sannsynligvis har flere av ungene på Tøyen vært med på skolestreik for klima også, mot politikere som Vedum, sa lederen for Miljøpartiet De Grønne, under sin åpningstale til landsmøtet, som varer frem til søndag.

– Voksne oppfører seg som barn

Hun fortsatte:

– Så kjære Trygve: Neste gang du har tenkt å lage mediestunt for å markere hvor teit det er at MDG vil ha mindre forurensning og færre biler i byene, foreslår jeg at du først ser for deg at du tar to gode magedrag selv av den diesellufta, og så leser deg opp på hva slags utfordringer barnefamilier i trange, levekårsutsatte bydeler i storbyene lever med.

les også Sp-Vedum henter tidligere PR-rådgiver: – Ikke karrierefremmende

Hun la til:

– I miljø- og klimadebatten er liksom rollene helt byttet om: de voksne oppfører seg som barn, og barna er blitt de voksne, sa MDG-lederen.

Hun angrep også Vedum og Frp-nestleder Sylvi Listhaug for å være kunnskapsløse i sin kamp mot CO₂-avgiften og for fossilbil-bilistene.

les også Klimajubel for omstridt bygg

– Når politikere som Listhaug og Trygve Slagsvold Vedum skyver sosial og geografisk ulikhet foran seg i kampen mot miljøtiltak, da skyver de samtidig oppmerksomheten vekk fra de reelle årsakene til økonomiske forskjeller. Det er retorisk genialt om en vil appellere til folks endringsvegring. Men det altså så navlebeskuende og så kunnskapsløst, sa hun.

Vedum avviser at han var barnslig

Vedum sier til VG torsdag ettermiddag at det ikke er han som har et problem, men Bastholm og De Grønne.

– MDG er fartsblinde for hvordan det norske folk lever. Det er faktisk slik at veldig mange er avhengige av bil, og det tar vi hensyn til.

Vedum synes ikke stuntet på Tøyen var barnslig.

– Jeg forstyrret ikke et menneske, da jeg var der med min stasjonsvogn. Men det er altså slik at mange er avhengige av å bruke bilen når de har et ærend i Oslo, og da kan ikke de nektes adgang hvis de kjører en bensin- eller dieselbil.

Angrep også Solberg

Statsminister Erna Solberg fikk også gjennomgå.

Bastholm fremholdt at det ikke er bensinavgift eller flyseteavgift som er årsaken til økende forskjeller i Norge.

– Etter åtte år med Erna Solberg har hun til sammen brukt milliarder av kroner på skatteletter til de rikeste menneskene og de store selskapene, og de har ført en velferdspolitikk som har sviktet mange av de mest sårbare.

les også Bastholm: Klimakuttene vil treffe lommeboken din

Hun forsvarte at MDG går til valg på 80 prosent utslippskutt innen 2030.

– Alternativet til å sette seg et så høyt klimamål, er å gamble på at vi klarer å utvikle teknologi til å hente CO₂ ut av atmosfæren. Og i tillegg må vi plante så store arealer med skog for å binde karbon, at det vil skape store utfordringer for mattilgang, bosetting og biologisk mangfold, sa hun og fortsatte:

FOR SIKKERHETS SKYLD: Une Bastholm holdt sin digitale tale under landsmøtet torsdag ettermiddag, i opptak, fordi hun er høygravid og snart skal føde. Men hun møtte pressen torsdag. Foto: Hanna Hjardar

– Vi er ikke villige til å ta den sjansen, på vegne av barna og barnebarna våre, og dem som rammes mest av klimaendringene. Og vi mener Norge må gå foran og være ledende i verden på klima, ikke være en av sinkene. Det som for noen kan fremstå radikalt og urealistisk, er i vår tid det eneste realistiske.

Forsvarte sluttdato for oljeproduksjon

Hun forsvarte at MDG er det eneste partiet i Norge som setter en sluttdato for olje- og gassutvinning – 2035.

– Norges desidert største bidrag til klimakrisen er at vi stadig fortsetter å pumpe fossil energi opp fra bakken, for at den skal kunne pøses ut i atmosfæren. Utvinningen i seg selv utgjør mye av Norges utslipp, men forbrenningen av olje og gass når vi har solgt det til utlandet, står for 10 ganger så mye klimagassutslipp som de totale utslippene i Norge.

les også Slik vil de rødgrønne skjerme bensinprisen fra avgiftssjokk

Igjen pekte hun på statsministeren.

– I de åtte årene Erna Solberg har vært statsminister, har hun prioritert opp det som får utslippene opp, og ned det som får utslippene ned. Og ikke nok med det: Hun har valgt Stortingets mest klimaskeptiske parti som samarbeidspartner, Frp.

– Elendig klimapolitikk

MDG har foretatt et veivalg; de foretrekker en rødgrønn regjering fremfor en borgerlig.

– Vi har sagt at vi ønsker regjeringsskifte. Vi har sagt at vi vil gå til Ap og SV først for å se om vi kan få gjennomslag med dem for vår politikk. Men la oss være ærlige: Vi har ingen garanti overhodet for at Ap og SV kommer til å levere bedre på klima enn Høyre og Venstre, sa hun og la til:

– Det eneste vi kan gjøre, er å gi Ap og SV sjansen, og selv gjøre det vi kan for å bli størst mulig etter valget. Så store at Jonas Gahr Støre ikke kommer rundt oss, så vi kan være med og avgjøre hvilken klima- og naturpolitikk Norges neste regjering skal føre.

Les også:

Hun nevnte ikke Sps rolle i en fremtidig regjering, men sa at historien ikke var god:

– Da Ap, Sp og SV satt i regjering sist, leverte de elendig klimapolitikk: Ola Borten Moe åpnet det sårbare Barentshavet på vidt gap for oljeleting. Utslippene gikk ikke ned. Men oljeinvesteringene – de gikk opp.

Borten Moe var olje- og energiminister fra 2011 til 2013.