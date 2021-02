HEVDER USKYLD: Draps- og overgrepsdømte Viggo Kristian har nektet straffskyld i Baneheia-saken i over 20 år. Nå får han prøvd saken sin på nytt. Foto: Fridtjof Nygaard

Strafferettsekspert: − En seier for rettssikkerheten

Advokat og strafferettsekspert Anett Osnes Fause mener tvilen rundt bevis i Baneheia-saken kan påvirke bedømmelsen av forklaringen til domfelte Jan Helge Andersen – som naglet Viggo Kristiansen til åstedet.

Torsdag ettermiddag offentliggjorde Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker sin beslutning i Baneheia-saken etter tre års arbeid:

Viggo Kristiansen får prøvd Baneheia-saken på nytt.

Kristiansen og kameraten Jan Helge Andersen ble dømt for brutalt å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand.

Viggo Kristiansen har i 20 år nektet straffskyld og mener det er spesielt to bevis i saken som støtter opp om hans uskyld:

DNA har blitt brukt feilaktig til indirekte å knytte ham til saken.

Mobilspor viser at han ikke var i nærheten av åstedet på gjerningstidspunktet.

– Bevisvurdering er ikke enkelt og beror på hvordan de som skal vurdere bevisene oppfatter sammenhengen mellom dem. Man må ha hørt alt for å foreta en bevisvurdering, sier advokat og strafferettsekspert Anett Osnes Fause til VG.

Advokaten var tidligere førsteamanuensis ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø.

– Hvis man har avdekket at man er i tvil om at det er ført bevis utover enhver rimelig tvil, som også står seg i dag, så er denne avgjørelsen en seier for rettssikkerheten. Det er det ingen tvil om, sier hun.

Krimforfatter Jørn Lier Horst mener gjenopptagelsen av Baneheia-saken har tvunget seg frem på bekostning av de pårørende.

– Ny kunnskap og ny viten har med årene tydeliggjort at de premissene som dommen bygger på er svake. De ansvarlige i påtalemyndigheten har forsøkt å imøtegå dette med retorikk. De fastholder jo at det samlede bevismaterialet utgjør svært tunge bevis for at Kristiansen med rette er dømt, sier krimforfattere Jørn Lier Horst til VG.

Krimforfatteren mener påtalemyndighetens retorikk har vært et forsøk på å overtale for å overbevise om at ingenting i saken er forandret siden dommen.

– De fastholder at det er hevet over enhver rimelig tvil at Kristiansen var i Baneheia, sier han.

EKSPERT: Krimforfatter Jørn Lier Horst mener ny kunnskap og ny viten har tydeliggjort at premissene i dommen mot Viggo Kristiansen er svake. Foto: Terje Bringedal

Uenig om avgjørelsen

Avgjørelsen fra kommisjonen er avsagt under dissens, der tre av medlemmene var for gjenåpning – mens to var imot.

Flertallet mener at man etter domfellelsen i 2002 har fått fremlagt nye sakkyndige erklæringer og rapporter som svekker DNA-beviset.

«...og at dette får betydning for vektingen av de øvrige bevisene som talte for at Kristiansen var skyldig da saken ble behandlet i Agder lagmannsrett.», står det i avgjørelsen.

Flertallet mener også at det samlet sett er en reell mulighet for at Kristiansen hadde blitt frifunnet dersom lagmannsretten hadde fått presentert bevisene som nå foreligger.

Mindretallet i kommisjonen mener rapportene om DNA-beviset ikke ville hatt noen betydning for utfallet i 2002 om domstolen hadde vært kjent med innholdet den gangen og vurdert det sammen med øvrig bevis i saken.

«Avgjørelsen blir sendt til Høyesteretts ankeutvalg som skal peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken.», står det i avgjørelsen.

– Det var ingen andre kandidater

Krimforfatter Jørn Lier Horst mener påtalemyndigheten hele tiden har underslått at det kan være andre årsaker til DNA-resultatet, som peker mot meddømte Jan Helge Andersen og en mann.

– Det var ingen andre kandidater til hvem Jan Helge Andersen kan ha vært sammen med på åstedet, ergo er det Viggo Kristiansen sitt. Dette har blitt lagt frem som et sikkert bevis i retten, men det er der kommisjonen har gått nøyere gjennom saken og hentet inn uavhengige ekspertkommentarer, sier Horst.

– Det finnes andre forklaringer på hvor den svake DNA-biten kan stamme fra, og det er blant annet pekt på forurensning.

– Hva tenker du om at avgjørelsen er avsagt under dissens?

– Det er sjelden at kommisjonen beveger seg slik. Det betyr at det har vært en vanskelig vurdering og et frampek dersom det blir en ny rettssak. Det blir ingen enkel avgjørelse det heller, svarer krimforfatteren.

