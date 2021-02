EKSPERT: Krimforfatter Jørn Lier Horst mener ny kunnskap og ny viten har tydeliggjort at premissene i dommen mot Viggo Kristiansen er svake. Foto: Terje Bringedal

Krimforfatter Jørn Lier Horst: Avgjørelsen har tvunget seg frem

Krimforfatter Jørn Lier Horst mener gjenopptagelsen av Baneheia-saken har tvunget seg frem på bekostning av de pårørende.

Torsdag ettermiddag offentliggjorde Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker sin beslutning i Baneheia-saken etter tre års arbeid:

Viggo Kristiansen får prøvd Baneheia-saken på nytt.

Kristiansen og kameraten Jan Helge Andersen ble dømt for brutalt å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand.

Viggo Kristiansen har i 20 år nektet straffskyld og mener det er spesielt to bevis i saken som støtter opp om hans uskyld:

DNA har blitt brukt feilaktig til indirekte å knytte ham til saken.

Mobilspor viser at han ikke var i nærheten av åstedet på gjerningstidspunktet.

– Ny kunnskap og ny viten har med årene tydeliggjort at de premissene som dommen bygger på er svake. De ansvarlige i påtalemyndigheten har forsøkt å imøtegå dette med retorikk. De fastholder jo at det samlede bevismaterialet utgjør svært tunge bevis for at Kristiansen med rette er dømt, sier krimforfattere Jørn Lier Horst til VG.

Krimforfatteren mener påtalemyndighetens retorikk har vært et forsøk på å overtale for å overbevise om at ingenting i saken er forandret siden dommen.

– De fastholder at det er hevet over enhver rimelig tvil at Kristiansen var i Baneheia, sier han.

