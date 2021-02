FORSATT STRID: Flere titalls kommuner på Østlandet har sendt et brev til Stortinget hvor de krever at at områder med høyere smittepress prioriteres. Det vil ikke FHI - eller regjeringen. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Regjeringen brukte to måneder gamle tall i debatt om vaksinefordeling

Da Høyres statssekretær stilte til debatt på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet om dagens vaksinestrategi, brukte han et to måneder gammelt regnestykke.

Publisert: Nå nettopp

Det var i forbindelse med at Oslo-regionen rykket ut og sa de ønsket en justering av vaksinestrategien, at Nordre-Follo-ordfører Hanne Opdan møtte statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) til debatt i Dagsnytt 18 på NRK.

En rekke kommuner i Oslo-regionen vil ha flere vaksiner til områder med mye smitte. Statssekretæren avviste at det at dette ville være en god strategi, og brukte Folkehelseinstituttets modelleringer som grunnlag for det:

– FHI har gjort grundige modelleringer om hva som hadde skjedd hvis vi kun ga vaksiner til områder som har hatt vedvarende høy smitte. De kom frem til at hvis vi hadde gjort det nå, med de relativt få dosene vi har, så hadde flere personer dødd og flere hadde fått alvorlig sykdom i hele landet. Så det regnestykket slik det er nå går dessverre ikke i favør til de noen og seksti kommunene på Østlandet.

Men FHI har ikke gjort et nytt regnestykke som viser dette nå.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H). Foto: Lise Åserud

FHI: Annen smittesituasjon i desember

På spørsmål om det er hold i at mange mennesker kan dø andre steder hvis man skjevfordeler, svarer smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI:

– Han henviste til de modelleringene som lå i vår rapport fra 15. desember.

– Våre analyser har vist at ved høyt eller moderat høyt smittenivå vil regional skjevfordeling ikke ha gunstig effekt på dødelighet, sier smitteverndirektør Geir Bukholm.

– Har han belegg for det han sa?

– Det er ikke feil. De vurderingene vi gjorde da var basert på det vi visste. R-tallet var høyere på det tidspunktet, vi hadde ikke samme informasjon som i dag om smittsomme virusvarianter. Opplysningene om tilgjengelighet av vaksinedoser var annerledes enn i dag og vi har bedre data nå om effekten av vaksiner, sier Bukholm.

– Vi gjør nye vurderinger nå. Resultatene av dem har vi ikke, sier smitteverndirektøren.

les også Bakgrunn: Østlandskommuner krever ny vaksinestrategi

Oppfattet at det var nye tall

Ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo, som deltok i debatten på Dagsnytt 18 torsdag, sier hun oppfattet at det var referert til nye tall.

– Jeg synes det ville vært ryddig i en debatt at regjeringen hadde stilt med oppdatert informasjon når vi tross alt har vært i en helt ny fase med mutert virus som sprer seg på en helt annen måte, sier hun.

– Jeg forventer at man i det miste opplyser om at basert på kunnskapen man hadde i desember ville situasjonen vært sånn og sånn. Så er det riktig at denne situasjonen endre seg veldig, og dette er vanskelige vurderinger.

Da smitteutbruddet i Nordre Follo oppstod, vurderte FHI at de foreløpig ikke ville endre anbefalingene om vaksinefordeling. De sa da at de fortsatt vurderte om der var grunnlag for en skjevfordeling, men at de måtte få bedre oversikt over utbredelsen av mutasjonen.

Nordre Follo-ordføreren understreker at et liv er like mye verdt uansett hvor du bor i Norge.

– Jeg har selvsagt veldig tiltro til fagfolkene – men min oppgave som ombud er å fortelle hvordan vi har det i vår region hvor vi er 2.2 millioner mennesker som over lengre tid har levd med ulike restriksjoner. Det rammer veldig hardt både innbyggere, ansatte og næringslivet. Og det påvirker hele landet, sier hun.

Slik forsvarer de bruken

VG sendte Helse- og omsorgsdepartementet flere konkrete spørsmål om bruken av tallene og kildegrunnlaget. Som:

– Er det ikke misvisende å antyde at FHI nå har regnet ut at flere personer vil dø hvis man endrer vaksinestrategi? Man har jo ikke slike tall for det som er dagens situasjon.

– Burde dere være tydeligere på at dette faktisk er gamle tall?

VG får ikke svar på spørsmålene hver for seg, men statssekretær Saliba Korkunc skriver i et samlet svar:

– FHI vurderer vaksinestrategien kontinuerlig, noe de senest viste til på sine nettsider 2. februar. Så selv om rapporten er fra desember er vurderingen deres den samme per nå, sier Korkunc.

Han skriver at «dette er kompliserte spørsmål, og det er ikke alltid mulig å forklare de store sammenhengene eller få med seg alle forbeholdene i en kort debatt på radio».

– Det er en fare for at flere kan bli alvorlig syke og dø i andre deler av landet, hvis vi nå prioriterer knappe vaksiner til et av områdene med mest smitte. Vi vet heller ikke hvor det neste smitteutbruddet vil komme. Og er ikke de i risikogruppen vaksinert, kan man risikere at liv går tapt, skriver statssekretær Korkunc.