SMITTEUTBRUDD: 60 ansatte ved Sykehuset Innlandet på Hamar ble satt i karantene etter et smitteutbrudd i fjor vår. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Flere sykehus varslet ikke Helsetilsynet om dødsfall etter corona-smitte

15 mennesker er døde etter at de trolig ble smittet av coronavirus mens de var innlagt ved norske sykehus. Flere av dødsfallene ble ikke varslet til Helsetilsynet.

Publisert: Nå nettopp

De siste ukene har VG skrevet flere saker om hvordan nordmenn har blitt smittet av covid-19 mens de skulle få behandling eller pleie i helsevesenet.

VG har kartlagt hvor mange pasienter som har blitt smittet etter corona-utbrudd ved norske sykehus. Ifølge helseforetakene dreier det seg om minst 113 pasienter.

Smitteutbruddene har sannsynligvis ført til 15 dødsfall, opplyser sykehusene.

Forrige helg skrev VG om seks dødsfall som er tilknyttet smitteutbrudd ved Sykehuset Telemark. Ett av dødsfallene skjedde i april 2020, men ble ikke varslet før i januar 2021.

Helsetilsynet: Varslingspliktig

Når det skjer et uventet dødsfall har sykehuset plikt til å varsle Statens helsetilsyn så raskt som mulig.

Målet med varsling er å få en ekstern vurdering av hendelsen slik sykehuset kan rette opp feil – og gi pasienter og pårørende et svar på hva som har skjedd.

Professor ved Universitetet i Oslo, Aslak Syse, sier at det slett ikke er påregnelig å bli påført en alvorlig infeksjonssykdom som innlagt i sykehus.

– Dette gjelder også under en pågående pandemi, skriver Syse til VG.

Statens helsetilsyn opplyser at sykehussmitte av covid-19 som medfører død eller alvorlig skade, er varslingspliktig – dersom sykehuset ikke kan påvise at de har gjort alt de kan for å redusere risiko for smitte.

Men da VG kontaktet helseforetakene var syv av de 15 dødsfallene ikke meldt til Helsetilsynet.

SE VGTV: Kronprinsparet snakket med nordmenn som sliter med senskader etter coronaviruset.

– Ikke svikt i helsehjelp

Sykehuset Innlandet opplyser at de har hatt to dødsfall der pasientene antas å være smittet av covid-19 mens de var innlagt ved sykehuset i april i fjor. Ingen av dødsfallene er meldt Helsetilsynet.

– Disse dødsfallene er knyttet til et utbrudd i en avdeling hvor det oppsto samtidig smitte av pasienter og ansatte, skriver Ellen Henriette Pettersen, direktør for Medisin og helsefag.

– Det ble gjort en vurdering om at det ikke var svikt i helsehjelp i disse sakene og at de dermed ikke er varslingspliktig i henhold til spesialisthelsetjenesteloven, skriver Pettersen.

Les også: 273 døde etter å ha blitt smittet av corona på helseinstitusjon

Skal gjøre ny vurdering

Akershus universitetssykehus (Ahus) opplyser at de kjenner til to dødsfall etter et smitteutbrudd i januar. Pasientene testet positivt på covid-19 etter utskrivelse, men ble sannsynligvis smittet i forbindelse med et utbrudd på sykehuset.

– Dødsfallene skjedde ikke i sykehuset og er derfor ikke varslet Helsetilsynet. Smittetilfellene er registrert i utbruddsmelding fra sykehuset til Statsforvalteren og FHI, skrev smittevernoverlege Silje Bakke Jørgensen til VG i forrige uke.

Etter å ha innhentet den nasjonale oversikten, har VG tatt ny kontakt med flere sykehus for å høre hvorfor de ikke har varslet Helsetilsynet om dødsfallene.

NY VURDERING: Akershus universitetssykehus sier de nå vil vurdere om dødsfallene likevel skal varsles til Statens helsetilsyn. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Fagdirektør Pål Wiik ved Ahus skriver at han er enig i Aslak Syses vurdering og at varslingsplikt skal vurderes dersom pasienter er påført covid-19-smitte.

– Våre kliniske ledere er orientert om dette, og de to dødsfallene etter utskrivelse blir nå vurdert i forhold til varslingsplikt, skriver Wiik.

les også Sykehus-smitten

Har meldt inn dødsfall denne uken

Vestre Viken HF opplyste i forrige uke at de hadde informert Statsforvalteren i Oslo og Viken om to dødsfall – selv om pasientene var utskrevet fra Drammen sykehus:

– Statsforvalteren har fortløpende blitt informert om smitteutbruddet ved Drammen sykehus og er informert om at to pasienter har omkommet etter å ha blitt smittet mens de var innlagt på sykehuset, skrev fagdirektør Ulrich Spreng.

Tirsdag denne uken har sykehuset bestemt seg for å melde begge dødsfall til Statens helsetilsyn (SHT).

– Etter en intern diskusjon har vi meldt disse to dødsfallene til SHT den 16. februar for å få en vurdering av hendelsene, skriver Spreng torsdag.

SE VGTV: Espen Nakstad svarer på spørsmål fra VGs lesere

Helse Bergen: Ikke noen tvil

Helse Bergen bekrefter at to pasienter døde i desember, etter å ha blitt smittet i et corona-utbrudd i sykehuset i november. Begge dødsfallene er varslet til Helsetilsynet.

– Smitte som kan ha skjedd i sykehuset som får alvorlige konsekvenser som for eksempel dødsfall skal varsles til Statens Helsetilsyn. Det er det ikke noen tvil om, skriver Stig Harthug, som er leder for Seksjon for pasientsikkerhet i Bergen.

VARSLET: Helse Bergen skriver til VG at det ikke er tvil om smitte som har fått alvorlige konsekvenser skal varsles til Helsetilsynet. Foto: Frode Hansen

Statens helsetilsyn mener det kan være ulik oppfatning av om dødsfall etter covid-19-smitte er påregnelig – og dermed varslingspliktig:

– Det kan, som VG har avdekket, vært ulik praksis fra sykehusene i oppfatningen om hendelsene oppfattes av varslingsplikten eller ikke, skriver fungerende avdelingsdirektør Anders Haugland.

Helsetilsynet påpeker at håndtering av smitteutbrudd gir kunnskap om hvordan smitten har kommet inn eller spredt seg, og ser om det er behov for endringer.

– Dersom varsler etter slike alvorlige hendelser kommer svært lang tid etter hendelsene, svekker det tilsynsmyndighetenes mulighet til å følge opp om sykehuset har ivaretatt sitt ansvar, skriver Haugland.

– Er sykehuset varslingspliktig dersom pasienten i mellomtiden er utskrevet fra sykehuset?

– Vi oppfatter hendelser som varslingspliktige selv om skaden blir erkjent eller dødsfallet oppstår etter utskriving, skriver han.